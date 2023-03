Drogendeal endet beinahe tödlich

Von: Hans Moritz

Der Tatort: Auf dem Stiftlring in Dorfen wurde der 19-Jährige niedergestochen – blutiges Ende eines geplatzten Handels mit einer größeren Menge Rauschgift. Die Tatverdächtigen – junge Männer aus der Region. © Hermann Weingartner

In Dorfen ist ein Drogendeal, an dem sieben junge Männer, teils noch Jugendliche, so eskaliert, dass ein 19-Jähriger um ein Haar ums Leben gekommen wäre.

Dorfen - Trotz ihres jungen Alters zwischen 17 und 19 Jahren sitzen sechs der Beteiligten seit Wochen in Untersuchungshaft. Sie stammen alle aus dem Erdinger Land.



Polizei und Staatsanwaltschaft sprechen von „schwierigen, langwierigen, aber letztlich sehr erfolgreichen Ermittlungen“. Die stehen nach den Worten von Dr. Alexander Ecker, Sprecher der Staatsanwaltschaft Landshut, kurz vor dem Abschluss. Vor dem Landgericht Landshut wird den Beteiligten demnächst der Prozess gemacht – wegen versuchter Tötung, schweren Raubs, Körperverletzung und Rauschgifthandels in nicht unerheblicher Menge.



Das Verbrechen ereignete sich bereits in der Nacht auf den 7. November vergangenen Jahres auf dem Stiftlring in Dorfen – unweit des Bahnhofs. Ein leer stehendes Haus dort wurde nach bisherigen Ermittlungen offensichtlich längere Zeit als Drogenumschlagplatz genutzt. Am Tatabend hatten sich drei junge Männer mit vier weiteren Heranwachsenden verabredet. „Es sollte Gras umgeschlagen werden“, berichtet ein Ermittler. Gegen 20.30 Uhr trafen die Verkäufer ein. Gefahren wurden sie von dem 19-Jährigen. Ein Kriminaler berichtet, „dass der eigentlich am wenigsten beteiligt war. Der ist quasi zwischen die Fronten geraten und dabei schwer verletzt worden“.



Offensichtlich hatte das Quartett versucht, die Verkäufer abzuziehen, sprich an Drogen zu kommen, ohne dafür zu bezahlen. Dieser schwere Raub misslang, der 19-Jährige wurde niedergestochen.



„Es bestand zwar rasch keine Lebensgefahr mehr, aber das hätte auch anders ausgehen könnten“, heißt es aus der eigens dafür gegründeten Ermittlungsgruppe Stiftlring“. Der junge Mann habe Glück gehabt, sich so schnell in ärztliche Behandlung ins Ebersberger Krankenhaus zu begeben. Allerdings ist wohl noch nicht klar, ob der Fahrer bleibende Schäden von den Verletzungen im Gesicht, unter anderem an einem Auge, davon trägt. Insgesamt gab es zwei Verletzte.



Die Polizei erfuhr erst in der Nacht von der Tat – und tappte die erste Zeit im Dunkeln, die Aussagebereitschaft der Beteiligten war nicht allzu ausgeprägt. Doch nach und nach konnte die Mordkommission alle Beteiligten ermitteln. Untersuchungshaft wurde nicht nur wegen möglicher Fluchtgefahr verhängt, sondern laut Strafverfolger auch wegen der Schwere der Taten. Nach Angaben von Staatsanwalt Ecker handelt es sich um zwei Tatkomplexe: die Drogengeschäfte und der Überfall.



Die Messerattacke ist eine von elf Straftaten gegen das Leben, die die soeben veröffentlichte Kriminalstatistik für den Landkreis Erding auflistet. Ermittelt wird außerdem gegen einen Steinewerfer auf der A 94 sowie zwei weitere Messerstecher in einem Asylheim sowie Mitte Juni am Schönen Turm in Erding. Ebenfalls wegen versuchter Tötung steht ein Mann im Fokus, der am Bahnhof Erding einen Kontrahenten niedergeschlagen und dann gegen den Kopf des Opfers getreten hat. ham