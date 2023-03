Ein neuer Stadtteil für bis zu 1500 Menschen

Von: Michaele Heske

Teilen

Spielwiese für alle: Investor Robert Decker (Bild oben, r.) will die Dorfener bei der Planung des neuen Stadtteils mit ins Boot holen: „Hier könnte einer der schönsten Spielplätze im Landkreis entstehen.“ © Michaele Heske

Auf dem Geländes der ehemaligen Dorfener Ziegelfabrik Meindl soll ein neuer Stadtteil entstehen. Auch die Bürger reden dabei mit. Geplant ist Wohnraum für bis zu 1500 Menschen - und für jeden Geldbeutel.

Dorfen – Die Umgestaltung des einstigen Industriegebiets in eine moderne Siedlung wird im Modellprojekt „Landstadt Bayern“ begleitet. Zum Auftakt lud die Stadt Dorfen am Samstag zu einer öffentlichen Bürgerdiskussion im Tonwerk ein, Bauträger Robert Decker führte die gut 80 Besucher im Anschluss über das weitläufige Areal.

Decker denkt in großen Dimensionen, kleckern liegt dem Dorfener nicht: Er klotzt. Dabei ist der Investor ein überaus ambitionierter Visionär. 14,4 Hektar – so groß ist die Industriebrache, die es zu bebauen gilt. Hier sollen Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser sowie Geschosswohnungen für alle Bevölkerungsgruppen entstehen, in denen etwa 1200 bis 1500 Menschen Platz finden werden. Aber auch weitere Einrichtungen, etwa ein städtischer Kindergarten oder möglicherweise sogar ein Altenheim. „Das ist eine Herkulesaufgabe“, sagt der Bauunternehmer.

Als „Filetstück“ bezeichnete etwa Prof. Dr. Rolf Moeckel von der Technischen Universität München das Areal bei dem Workshop: „Eine feine Fläche in attraktiver Lage.“ Der Ort sei ideal, direkt an der Bahnlinie, in der Nähe zur Autobahn, so der Verkehrsexperte. „Die Anbindung an das Stadtgebiet wird aber eine Herausforderung.“ Sein Vorschlag: „Ein Stadtbus on demand, außerdem Fuß- und Radwege.“

Über die unterschiedlichsten Wohnoptionen referierte Prof. Hans-Peter Hebensperger-Hüther, der in das Expertengremium des Modellprojekts „Landstadt Bayern“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, Bau und Verkehr berufen wurde. Als Fachmann für Wohnungsbau wird er das Modellvorhaben auf dem Meindl-Areal fachlich unterstützen. Der Architekt plant nicht nur Gebäude, ihm gehe es primär um die soziale Mischung im Quartier. „Damit sich junge und alte Menschen, die hier temporär oder auch permanent leben möchten, wohlfühlen – egal aus welcher Gesellschaftsschicht sie kommen, ob sie eher weniger oder viel Geld verdienen: Für jeden Interessenten soll es die adäquate Wohnform geben.“

Als Landstadt bekommt Dorfen die Kosten des Wettbewerbs zu 80 Prozent gefördert, lediglich zehn Städte in Bayern werden gefördert.

An einem Tisch (Bild l., sitzend, v. l.): Michaela Meister (SPD), Markus Maasberger, Michael Oberhofer (CSU), Bauamtsleiter Franz Wandinger, Nikolaus Festl, Simone Jell-Huber (SPD), (stehend, v. l.) Günther Drobilitsch (Wählergruppe Gemeinwohl), Bürgermeister Heinz Grundner, Barbara Lanzinger und Martin Greimel (alle CSU). © Michaele Heske

Die Gebäude hinklotzen, das will Decker freilich ohnehin nicht: „Es wird hier keine Trabantenstadt entstehen“, verspricht er. Er will die Bürger aus Dorfen übrigens bei seinem Schöner-Wohnen-Konzept mitnehmen, das zugleich emissionsfreies Quartier werden soll: „Dass ein Bauprojekt mit einer Diskussion anfängt, das hat es bisher noch nicht gegeben“, lud er zum gemeinsamen Diskurs ein.

Anregungen aus der Bevölkerung gab es gerade in Bezug auf Mobilität. Für den Dorfener Claudius Siebert waren beispielsweise Fahrradwege in Richtung Stadt, aber auch nach Kloster Moosen, von elementarer Bedeutung: „Wir brauchen künftig viel mehr klimafreundliche Verkehrslösungen.“

Nikolaus Festl und Markus Maasberger nahmen an der Veranstaltung teil, weil sie seit geraumer Zeit ein Grundstück für ein genossenschaftliches Bauprojekt suchen: „Die Mischform aus Eigentum und Miete schafft Wohnraum zu erschwinglichen Preisen“, erklärte Maasberger, selbst Architekt, der sich gut vorstellen kann, später selbst im neuen Stadtteil zu leben. Festl fügte an: „Die Mieten steigen extrem – das können viele Menschen nicht mehr schultern.“

„Sehr interessant und inspirierend“, fasste Simone Jell-Huber zusammen, sie ist bei diesem Projekt Sachpreisrichterin für die SPD-Fraktion im Stadtrat. Und auch der Dorfener Bauamtsleiter Franz Wandinger war beeindruckt: „Wir haben hier wirklich ein Filetstück vor der Nase – jetzt geht’s darum dieses auch richtig zu braten, äh, richtig zu planen“, meinte er augenzwinkernd.