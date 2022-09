Eine Stunde im Bus von Dorfen nach Erding

Von: Timo Aichele

Die drei Buslinien Dorfen–Erding: die 564 mit einer Fahrdauer von 31 Minuten (rot), die 565 (41 Min., dunkelblau) und die 567 (54 Min., hellblau). © Susanne Streibl

Auf der Buslinie 567 dauert die Fahrt zwischen Erding und Dorfen 54 Minuten. Der Dorfener Bau- und Verkehrsausschuss debattiert über Verbesserungen des Fahrplans.

Dorfen – Mit dem Auto kommt man in gut 20 Minuten von Dorfen nach Erding. Beim öffentlichen Nahverkehr hängt es von der Buslinie ab, die man nutzt. 31 Minuten dauert die Fahrt auf der 564, 41 Minuten mit der 565. Wer viel Zeit hat und das liebliche Isental liebt, sollte einen Bus der Linie 567 besteigen. Hier bekommt man in einer 54-Minuten-Rundfahrt über St. Wolfgang, Isen, Lengdorf und Walpertskirchen viel Landschaft zu sehen. So ähnlich wurde diese Landkreistour im Dorfener Bau- und Verkehrsausschuss süffisant kommentiert. Auf der Tagesordnung standen mehrere mögliche Fahrplan-Erweiterungen.

Am Ende einer einstündigen Grundsatzdebatte lehnte das Gremium eine Kostenbeteiligung der Stadt Dorfen an Erweiterungen des Angebots auf den Linien 565 und 567 ab dem Fahrplan 2023 ab. Das Votum fiel 4:7 gegen eine Abendfahrt auf der 567 um 22.13 Uhr von Erding nach Dorfen aus. Von den zusätzlichen bis zu 60 000 Euro würde der Landkreis zwar 70 Prozent tragen. Der Rest teilt sich auf die anliegenden Kommunen auf.

Mit dem gleichen Stimmergebnis fiel die Erweiterung der Linie 565 um Abendfahrten um 21.13 und 23.13 Uhr ab Erding sowie stündliche Fahrten zwischen 16.15 und 18.13 Uhr von Dorfen durch. Der MVV sehe diese Erweiterung „nicht als zielführend an, weil viele Leerkilometer entstehen“, berichtete Rathausmitarbeiterin Anita Feckl. Die Gemeinde Taufkirchen habe zudem bereits beschlossen, sich an dieser Erweiterung nicht zu beteiligen.

Nach dem Willen des Bauausschusses soll dagegen eine bereits 2020 eingeführte Erweiterung auf der 567 beibehalten werden (eine Gegenstimme). Die anderen Kommunen hätten dem ebenfalls zugestimmt, so Feckl. Der Kostenbeitrag der Stadt werde von etwas mehr als 19 000 Euro im kommenden Jahr auf gut 25 000 Euro 2026 ansteigen.

Geschlossen stellte sich der Ausschuss dafür hinter einen Antrag der GAL-Fraktion. Das Ziel ist ein Stundentakt in Richtung Erding. Dies kann aber erst als Wunsch für den Fahrplan 2024 eingebracht werden. „Es ist nicht so, dass wir dafür unendlich viele Fahrten bräuchten“, erklärte Verkehrs- und Mobilitätsreferentin Susanne Streibl. Zwischen 6 und 15 Uhr sei das in Richtung Dorfen bereits gewährleistet, in die Gegenrichtung sogar bis 19 Uhr.

Als erste mögliche Schritte schlug die GAL-Rätin Abendlinien ab Erding vor sowie ein „Durchschleifen“ der 565 von Dorfen nach Erding um 16.12 und 18.12 Uhr. „Wochenendfahrten fehlen außerdem komplett auf der schnellen Linie. Das müsste man Schritt für Schritt füllen.“

„Für Dorfen ist die 567 trotz der langen Fahrtdauer sehr wichtig“, erklärte Streibl – als Anbindung des südlichen Umlands an das Mittelzentrum Dorfen. Die 564 als Verbindung von Buchbach über Dorfen nach Erding sei wiederum „eher eine Schulbuslinie“, erläuterte sie.

Einzelne Busse seien aktuell „brutal überfüllt“, berichtete die Referentin: die Schulbusse gegen 7 und 13 Uhr. „So ziehe ich mir keine Busfahrer heran. Man muss den ÖPNV so gestalten, dass man gerne mitfährt“, erklärte Streibl. Der ÖPNV sei natürlich wichtig für die Klimawende, aber eben auch ein soziales Thema. Schließlich ermögliche er auch weniger bemittelten Menschen Mobilität und damit Teilhabe.

Er sei ja „theoretisch sehr für den ÖPNV“, meinte Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf (CSU). „Die Vermehrung kaum besetzter Busse halte ich aber nicht für zielführend.“ Deswegen werde im Kreistag mittlerweile über Expresslinien diskutiert, berichtete Michael Oberhofer (CSU). Seine Fraktionskollegin Sabine Berger warnte vor zu teuren Vorleistungen für schlecht ausgelasteten Busverkehr. Auch wenn der Landkreis 70 Prozent der Kosten trage, „mit der Kreisumlage fällt uns das wieder auf die Füße“. Der ÖPNV koste den Landkreis schon jetzt fünf Millionen Euro jährlich, und aktuell habe man nahezu verdoppelte Dieselpreise. Hier herrsche „ein eklatantes Missverhältnis“, stimmte ihr Rudolf bei.

„Wie soll denn der ÖPNV attraktiver werden, wenn nicht durch mehr Fahrten“, widersprach Heiner Müller-Ermann (SPD). Sicher werde in Bussen „zu viel Luft umeinandergefahren“, aber die immer weiter gewachsene Auslastung der Zuglinie Dorfen–München in den vergangenen Jahrzehnten zeige für ihn: „Man muss in Vorleistung gehen.“ Josef Wagenlechner (TEG) wies auf die Bevölkerung in ländlichen Bereichen Dorfens hin. Für sie könne Busverkehr nicht die einzige Lösung sein. „Fahrgemeinschaften sind der richtige Weg“, meinte er.

Haltestellen optimieren:

Diskutiert wurde auch über einen GAL-Antrag, alle Bushaltestellen im Gemeindegebiet zu „optimieren“ – unter anderem mit Dach und Beleuchtung. „Dann sind wir bei Goldrandlösungen“, kritisierte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Er schlug vor, die Verwaltung mit Bestandsaufnahme, Kostenermittlung und Prioritätenliste zu beauftragen. Dieser Kompromiss wurde einstimmig angenommen.