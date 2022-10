Motorradfahrer schwer verletzt

Von: Hans Moritz

Teilen

Mit dem Rettungshubschrauber wurde der schwerverletzte Motorradfahrer am Dienstagnachmittag ins Krankenhaus nach Mühldorf geflogen. © Winfried Ess/FiB

Kollision mit Transporter, Auffahrunfall auf der FTO: Zwei Unfälle haben am Dienstag Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehren beschäftigt.

Dorfen/Eitting – Gegen 16.30 Uhr krachte es einmal mehr bei Mehlmühle (Dorfen). Laut Polizei war ein 54-Jähriger auf der Ortsverbindungsstraße unterwegs und geriet in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn. Dort nahte in diesem Moment ein Mercedes-Sprinter. Dessen Fahrer konnte der BMW-Maschine nicht mehr ausweichen. Beim Zusammenstoß wurde der 54-Jährige schwer verletzt, das Motorrad landete in einer Wiese.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)

Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde der Mann vom DRF-Rettungshubschrauber Christoph München ins Krankenhaus nach Mühldorf geflogen. Der Fahrer des Sprinters blieb unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei mit 13 000 Euro.

Fast an der gleichen Stelle hatte sich eine Woche zuvor ein Unfall ereignet. Damals waren sich in einer Kurve zwei Fahrzeuge zu nahe gekommen.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der Flughafentangente auf Eittinger Flur. Laut Polizei fuhr eine 19-jährige mit ihrem Opel Corsa in nördliche Richtung. Kur vor der Abzweigung zum Flughafen bemerkte die Auszubildende zu spät, dass eine Landshuterin (21) vor ihr die Fahrt mit ihrem VW Golf verlangsamte, und fuhr auf. Die Verursacherin erlitt beim Aufprall Verletzungen im Gesicht. Die Landshuterin klagte über Nackenschmerzen. Beide kamen ins Klinikum Freising. Den Schaden beziffert die Polizei mit rund 5000 Euro. Die FTO war für die Bergung etwa 20 Minuten halbseitig gesperrt. Die Feuerwehren Erding und Eitting banden auslaufende Stoffe leiteten den Verkehr um.