Eklat im Dorfener Stadtrat

„Ich finde diese Unterstellungen unfair, mir kommen gleich die Tränen“, sagte Stadträtin Ulli Frank-Mayer (GAL). Zuvor hatte Bürgermeister Heinz Grundner ihr Misstrauen gegenüber der Verwaltung vorgeworfen - und sich über das „Durcheinander-Gequatsche“ wie am Stammtisch beschwert.

Dorfen – Auf der Tagesordnung des Haupt- und Finanzausschusses am Mittwoch stand nur ein Punkt: „Der Sachstandsbericht über die Umsetzung von geplanten Maßnahmen 2022“. Dabei gehe es, so formulierte Ulli Frank Mayer, Fraktionsvorsitzende der GAL, in ihrem Antrag, um „den nicht erfolgten Vollzug von Stadtratsbeschlüssen und Haushaltsansätzen im Haushaltsplan 2022.“

Gleich zu Beginn der Sitzung verwies Stadtkämmerin Maria Bauer auf den doppelten Arbeitsaufwand hin, den dieser Antrag ihr beschert habe. Sie hing lange am Telefon, musste bei jedem Punkt extra nachfragen, wie der Sachstand denn aktuell sei, erklärte sie. „Im Rahmen der Haushaltsberatungen muss ich das dann nochmals machen“, seufzte sie vor den Stadträten.

Knapp 45 Minuten berichtete Bauer über den Sachstand bei geplanten Projekten, die noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten. Darunter beispielsweise Rad- und Wanderwege, Spielplätze oder auch der Hochwasserschutz, um einige wenige zu nennen.

„Alle Maßnahmen, die im Haushalt drin sind, gehen nicht verloren“, betonte Bauer. Aber viele Beschlüsse könnten nicht sofort von der Verwaltung aufgearbeitet werden – etwa der soziale Wohnungsbau, wenn keine Baugenehmigung vorliege. Oder die Brücke bei Niederham, zu der die Genehmigung der Unteren Naturschutzbehörde noch ausstehe.

Eine akribische Fleißarbeit hatte Maier für die Aufstellung der einzelnen Projekte zu leisten, stellte Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) fest. Der Antrag impliziere für ihn allerdings „ein Misstrauen, dass in der Stadtverwaltung nicht richtig gearbeitet“ werde.

Dagegen wehrte sich Frank-Mayer vehement: „Ich habe mir nur Gedanken darüber gemacht, welche Anträge irgendwo schlummern.“ Und sie verwies auf fehlende Themen, die aktuell nicht in der Liste der Kämmerin aufgetaucht seien: „Was ist mit dem Rathausplatz? Da liegt ein Beschluss vor, dass dieser anders gestaltet werden soll“, sagte die Grünen-Stadträtin.

Grundner konterte, dass dieser Themenkomplex erst nach Abschluss des Brückenbaus möglich sei. Und Bauer ergänzte: „Das wurde im Bedarfsplan 2021 behandelt. Manche Dinge dauern länger.“ Und weiter zurück als ins aktuelle Jahr könne sie nicht gehen: „Das sind alles sehr zeitaufwendige Aufgaben, da müssten wir einen Extramitarbeiter beschäftigen.“

Grundners Parteifreund und Stadtrat Martin Bachmaier war sichtlich genervt von der Diskussion: „Die Verwaltung ist überlastet und hat wegen solcher Anträge noch viel mehr Aufwand.“ Während er über „noch mehr Transparenz, noch mehr Demokratie“, und vom „Misstrauen gegen die Verwaltung“ sprach, unterbrach ihn Frank-Mayer ständig.

Bachmaier daraufhin: „Von da drüben kommen immer nur Angriffe.“ Sodann mischte sich Rathauschef Grundner ein: „Wir sind hier nicht am Stammtisch, mit dem Durcheinander-Gequatsche hören wir jetzt auf.“

Nun fühlte sich Frank-Mayer persönlich angegriffen: „Ich finde diese Unterstellungen unfair, mir kommen gleich die Tränen.“ Sprachs, packte ihre Sachen zusammen und verließ den Sitzungssaal.

ÜWG-Stadtrat Josef Jung sprang Frank-Mayer zur Seite, machte den Sitzungsleiter für den Eklat mitverantwortlich: „So etwas sollte man unterbinden.“

Grundner nahm die Kritik gelassen und verwies darauf, dass der Umgangston von allen 25 Stadträten nicht immer von Feingefühl geprägt sei: „Keiner kann sich ausnehmen, da können wir uns alle miteinander an der Nase fassen – aber wir können versuchen, künftig sensibler miteinander umzugehen.“

