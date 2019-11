Elisabeth und Franz Faltermeier feiern Diamanthochzeit

Vor 60 Jahren heirateten Elisabeth und Franz Faltermeier und heute würden sie es sofort wieder machen.

Dorfen – Ein fesches Paar sind Elisabeth und Franz Faltermeier, Und selbst nach 60 Ehejahren schauen sie sich an, als wären sie jung verliebt. Beide sagen unisono: „Wir würden sofort wieder heiraten.“ Elisabeth Faltermeier ergänzt: „Die Zeit ist so schnell vergangen – ich bereue keinen Tag.“

Gemeinsam mit den drei Kindern und den sieben Enkelkindern feierte das Paar aus Niederhöning die Diamanthochzeit. Franz Faltermeier ist immer noch sehr aktiv. Egal ob bei Fahrradtouren, „mittlerweile nur noch 15 Kilometer“, oder beim „Strawanzen“ mit den Freunden“ – der 89-jährige Landwirt genießt sein Leben. Zudem hilft er weiterhin in der Landwirtschaft mit, zu der mittlerweile auch ein Ferienhof gehört.

Er war passionierter Bauer, sie wuchs auf einem Hof auf

„Wenn der Opa was zu werkeln hat, dann geht es ihm gut“, erklärt der 30-jährige Enkel, der nun schon in dritter Generation den Namen des Großvaters „Franz Xaver Faltermeier“ trägt. Gleiches gelte auch für die Oma, so der Junior. „Wir wünschen den Großeltern viel Gesundheit –und dass sie weiterhin so lebensfroh und vital bleiben.“

Zum ersten Mal sahen sich Franz Faltermeier und seine Elisabeth, damals noch Stadler, in Schwindkirchen bei der Bulldog-Segnung. Fünf Jahre später trafen sie sich beim Abschlussball der Landwirtschaftsschule wieder, wurden ein Paar. Franz Faltermeier, der aus dem Landkreis Mühldorf stammt, war dort auch auf der landwirtschaftlichen Fachschule und somit passionierter Bauer. Auch das gefiel der jungen Elisabeth, für die „zu den schönsten Dingen im Leben die Landwirtschaft“ zählt. Auf dem „Adamhof“ in Niederhöning, den die Eltern ihrer Tochter später vererbten, ist sie auch aufgewachsen.

Ehrenamt immer noch wichtig für das Paar

Sie seien fromme Katholiken, erzählt Faltermeier, der viele Jahre im Gemeinderat Schwindkirchen saß. Dazu gehöre auch der sonntägliche Kirchgang. „Zuerst in die Messe, dann ein Ausflug zum Chiemsee – und abends schnell wieder nach Hause in den Stall, Kühe melken“, erinnert er sich.

Zur silbernen Hochzeit verreisten die Faltermeiers das erste Mal. Die drei Kinder managten die Hofarbeit, sodass die Eltern nach Marokko fliegen konnten. Seither waren sie viel unterwegs: mal auf Kreuzfahrt, mal in Oman oder mal in Ägypten.

Und trotz der vielen Arbeit auf dem Hof engagierte sich das Paar noch ehrenamtlich. Elisabeth Faltermeier unter anderem im Gartenbauverein sowie in der Frauengemeinschaft, auch war sie 25 Jahre Ortsbäuerin. Franz Faltermeier war Mitglied im Schwindkirchener Gemeinderat und Vorstand in vielen Vereinen der Gemeinde.

Michaele Heske