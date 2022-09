Endlich wieder Gottesdienste in der Dorfener Marktkirche

Von: Michaele Heske

Teilen

Voller Vorfreude auf die Wiedereröffnung der Marktkirche (v.l.): Diakon Christian Marcon, Pater Stephan Matula, Verwaltungsleiter Daniel Helmecke, Pfarrsekretärin Katja Hofstätter und Messnerin Bozena Bartnik. © Michaele heske

Nach langer Sanierung wird die Dorfener Marktkirche am Sonntag feierlich eingeweiht. Altar und Ambo wurden neu gestaltet und bilden nun einen modernen Kontrapunkt im barocken Inneren.

Dorfen – Was lange währt, wird bekanntlich prachtvoll: Das Kirchenschiff von St. Veit im Herzen von Dorfen erstrahlt nun in neuem Glanz. Die 14 Nothelfer mit der Krönung Marien an der Südwand des Langhauses wurden aufwendig restauriert, ebenso das Deckenfresko des Dorfener Malers Johann Evangelist Mang mit einer historischen Ortsdarstellung des Markts Dorfen von 1799. „Am 22. September 2012, so steht es im Protokoll, wurde der Antrag für die Generalsanierung von St. Veit gestellt, fast genau auf den Tag vor zehn Jahren“, berichtet Daniel Helmecke, Verwaltungsleiter im Pfarrverband Dorfen.

Bei einem Festgottesdienst am Sonntag, 18. September, um 10 Uhr wird Weihbischof Bernhard Haßlberger Altar und Ambo in der Marktkirche einweihen. Die feierliche Zeremonie wird live in die Pfarrkirche Maria Dorfen übertragen.

Im Chorraum treffen sich nun Barock und Moderne. Ambo und Altar sind neu und aus schlichtem Metall gestaltet, dahinter der spätbarocke Hochaltar mit der Barockfigur des heiligen Vitus, umgeben von Petrus und Paulus. „Ich hatte erst Angst, dass es nicht passt, das moderne Design in einer alten Kirche“, sagt Pater Stephan Matula. Doch nun schaut der Stadtpfarrer zum neuen Tisch des Herrn und sagt: „Einfach nur supertoll.“ Helmecke ergänzt: „Anfangs war da schon eine Skepsis da, aber der Altar fügt sich sehr gut ein.“

Nach der Einweihung durch Weihbischof Haßlberger kann hier auch wieder die Messe gehalten werden. „Die Dorfener lieben ihre Marktkirche“, weiß Pater Stephan, der am Dienstag um 8 Uhr erstmals nach langer Pause in St. Veit die Eucharistie feiern wird. Ein Angebot, das besonders ältere Katholiken zu schätzen wissen: „Man muss nicht mehr die vielen Treppen zur Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt hochsteigen.“

Keine Frage, das kleine Gotteshaus mit seinem schiefen Turm, mitten in der Stadt, ist eines der Wahrzeichen Dorfens. Deshalb ließen sich der Pfarrverband sowie das Erzbischöfliche Ordinariat in München die Sanierung des Gotteshauses auch in der Summe 1,8 Millionen Euro kosten, ein Drittel davon trug die Gemeinde.

Wegen Rissen im Mauerwerk und der Gefahr, dass jederzeit Putzteile aus etwa sechs Meter Höhe abstürzen und Kirchenbesucher verletzen könnten, musste die Marktkirche bereits im März und April 2012 komplett gesperrt werden. Im Februar 2013 berichtete der damalige Kirchenpfleger Dieter Pfanzelt, dass der Strategieausschuss der Erzdiözese entschieden habe, dass eine Generalsanierung anstehe. Nach Grundlagenermittlung und Planung begannen im Oktober 2020 die Renovierungsarbeiten. Dazu gehörte auch Instandsetzung von Mauerwerk und Dachstuhl.

„Wir sind trotz Baupreissteigerungen nahezu im Kostenplan geblieben, Schulden mussten wir keine machen“, sagt Pater Stephan. Aber für die ursprünglich im Gesamtpaket eingeplante neue Orgel reichte das Budget nicht. Kauf und Einbau der Orgel werde sich schätzungsweise auf weitere 300 000 Euro belaufen, erklärt Helmecke. „Das müssen wir derzeit hintenan stellen.“

Immer wieder gebe es heiße Diskussionen, warum die echte Steinmeyer-Orgel in St. Georg in Oberdorfen stehe, statt in der Marktkirche – das Instrument stammt aus dem Nachlass von Benno Meindl und wurde erst in diesem Frühjahr vom Sohn an den Pfarrverband gespendet. „Die Empore in St. Veit ist viel zu klein für diese Orgel – da brauchen wir eine Sonderanfertigung“, stellt Helmecke richtig. Auf das Orgelspiel von Ernst Bartmann müssen die Gottesdienstbesucher dennoch nicht verzichten, denn der Kirchenmusiker bringt sein elektronisches Instrument mit.

Bei der Altarweihe wird festliche Musik mit Kammerensemble und kleinem Orchester erklingen. In der Marktkirche finden allerdings nur rund 100 geladene Gäste Platz. Wer dennoch bei der Wiedereröffnung dabei sein möchte, kann auf großer Leinwand in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt die bischöfliche Altarweihe mitverfolgen. Um 17 Uhr lädt Bartmann dann direkt nach St. Veit zur Geistlichen Abendmusik ein. „Wir spielen verschiedene Vertonungen des Psalms 84 ‚Wie lieblich sind deine Wohnungen’, sowie Musik für Violine und Cembalo“, verrät er.

Um 14 Uhr und 15.30 Uhr gibt es außerdem Kirchenführungen in der Marktkirche, die Lokalhistoriker Herbert Moser leitet, ehemaliger Mesner von Maria Dorfen und Beisitzer im Vorstand des Historischen Kreises. Dazwischen wird kräftig gefeiert. Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen stehen beim Pfarrfest auf dem Ruprechtsberg auf dem Speiseplan. Der Dorfener Liederkreis rundet das Programm ab, zu dem auch ein Spielmobil für die Kleinen auf dem Kirchplatz gehört.