Dorfen ist jetzt Energiestützpunkt: Kostenlose Beratungen im Rathaus

Von: Timo Aichele

Heizung runterdrehen: Das tun derzeit viele Bürger. Auch Experten raten genau das. 70 Prozent der Energie wird zuhause fürs Heizen verwendet. © Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die Stadt Dorfen bietet kostenlose Termine mit professionellen Energieberatern im Rathaus an. Mögliche Themen sind Energieverbrauch und energetische Sanierung. Eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale macht‘s möglich.

Dorfen – Jeder letzte Donnerstag im Monat ist Energiespartag im Rathaus Dorfen. Dann können sich Bürger kostenlos Tipps abholen, wie sie zuhause die Energiekosten drücken können. Jeweils 45 Minuten lang stehen Experten der Verbraucherzentrale Bayern für ein Gespräch zur Verfügung. Angesichts der aktuellen Energiepreisexplosion ist es kein Wunder, dass alle acht Beratungstermine an diesem Donnerstag ausgebucht waren.

Energieberatungen für Bürger gibt es in Dorfen schon länger. Nun ist die Stadt eine Kooperation mit der Verbraucherzentrale Bayern eingegangen und wird so „Energiestützpunkt“. Damit entfallen die Kosten für die Kommune.

Eine neue Heizung, Stromsparen, die Nutzung von Sonnenenergie oder staatliche Förderprogramme gehören zum Themenspektrum. Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf zeigte sich bei der offiziellen Vorstellung begeistert. „Sie werden damit Teil eines sehr großen Netzwerks“, erklärte Sigrid Goldbrunner, Regionalmanagerin Energieberatung bei der Verbraucherzentrale. Die Organisation berate neutral und unabhängig. „Es werden keine Marken und Hersteller empfohlen.“

Jeweils eine Dreiviertelstunde lang haben die Bürger einen professionellen Energieberater für sich. Anhand von Unterlagen über ihr Haus oder ihre Wohnung erhält der Experte einen Überblick und kann so Tipps geben. Und: „Hier können alle Bürger herkommen“, betont Goldbrunner. Das heißt, dass der Service auch Bewohnern anderer Orte offen steht. Die Verbraucherzentrale bietet allerdings noch weitere Beratungstermine in der Region an. Etwa im Wechsel in Pastetten und Markt Schwaben, in Landshut oder in Neufahrn im Kreis Freising.

Energiespar-Partner: Peter Pospischil und Sigrid Goldbrunner von der Verbraucherzentrale, Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf und Anita Herbst vom Rathaus (v. l.). © Timo Aichele

Meist wird Energieberater Rainer Henschel aus Schwindegg im Dorfener Rathaus vor Ort sein. Peter Pospischil aus Neuötting vertritt ihn und hatte diese Woche gleich einen vollen Beratungstagnachmittag mit acht Terminen am Stück.

Für eine Gebühr von 30 Euro gibt es noch einen weitergehenden Service: eine Beratung zu Hause. Die Experten analysieren die Situation vor Ort und geben passgenaue Tipps. Etwa vier Wochen nach dem Ortstermin erhält der Verbraucher einen Bericht. Eine Begehung sei natürlich von Vorteil, sagt Physiker Pospischil. „Man sieht die eine oder andere Wärmebrücke oder Schwachstelle.“ Aber: „Wir werden momentan von der Nachfrage überrannt. Gebäudechecks können wir aus Kapazitätsgründen nur sehr vereinzelt anbieten.“ Die Verbraucherzentrale wolle hier Wegbereiter sein und keine Konkurrenz zu den anderen Energieberatern, betont Pospischil. „Messtechnik ist zum Beispiel nicht dabei“, sagt er über die Ortstermine der Verbraucherzentrale. Da müsse man sich an entsprechende Fachbüros wenden.

„Das ist kein geschützter Begriff“, sagt der Neuöttinger über die Qualifizierung. Die Verbraucherzentrale arbeite mit etwa 200 zertifizierten Energieberatern in Bayern zusammen, so Goldbrunner. Wenn es um Gutachten für Förderprogramme gehe, finde man auf der sogenannten 3E-Liste auf www.energie-effizienz-experten.de den richtigen Ansprechpartner.

„Das Heizungsthema war schon vor der jetzigen Energiekrise aktuell“, berichtet Pospischil. Leider sei das Thema Gebäudehülle etwas in den Hintergrund gerückt. Bereits sanierte Häuser hätten jetzt „ganz andere Verbräuche“ und seien damit von aktuellen Preissprüngen nicht so stark betroffen. Fassadendämmung sei also „für die Gesamtstrategie ein ganz wichtiger Baustein“, erklärt der Physiker. Die langen Wartezeiten bei Produkt- und Handwerkerverfügbarkeit seien ein Problem. „Umso wichtiger ist es, dass man sich konzeptionell auf den Weg macht“, betont der Energieberater.

„Wichtig sind aber auch die Kleinstmaßnahmen wie die Einstellung der Heizungsanlage“, sagt er. „Durch Verhaltensänderung lassen sich beim Strom 10 bis 20 Prozent herausholen, bei der Raumwärme sogar mehr“, bestätigt Goldbrunner. Klar sei aber auch: „Die momentanen Preissteigerungen kann man nicht einsparen.“

Energieberatungstermine im Dorfener Rathaus

Im Dorfener Rathaus werden jeden letzten Donnerstag im Monat zwischen 12 und 18 Uhr Beratungstermine angeboten, das nächste Mal am 27. Oktober. Eine Anmeldung unter Tel. (08 00) 8 09 80 24 00 ist erforderlich. Weitere Infos auf www.verbraucherzentrale-energieberatung.de. Hier kann man nach der Postleitzahl den besten Beratungsort finden.