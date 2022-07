Viele Dorfener hoffen auf das Wärmenetz

Von: Timo Aichele

Großes Interesse zeigten die Dorfener am Informationsabend im Jakobmayer-Saal. © Timo Aichele

Energiewende in Dorfen: Der Infoabend zu dem Thema war bestens besucht. Vor allem die Gaskunden sind in Sorge.

Dorfen – Draußen Tropen-Schwüle, drinnen schön schattige 24 Grad. Etwa 80 Zuhörer im Jakobmayer-Saal dürften das am Montagabend als angenehmen Nebeneffekt empfunden haben. „Immerhin teilen wir uns alle eine Klimaanlage“, sagte Klaus Steiner, das sei ja dann auch energieeffizient – passte also doch irgendwie zum Thema „Energiewende jetzt: Dorfen hält zusammen und legt los“.

Stadtwerke-Geschäftsführer Steiner zeigte Perspektiven für Dorfen auf, Detlef Fischer und Dr. Manfred Groh gaben weitere Aus- und Einblicke. Viele Gaskunden seien in Sorge, erzählte Steiner. „Fast 200 Menschen sind schon bei den Stadtwerken vorstellig geworden.“

Viele wollten eine Alternative zum Gasanschluss. Doch das sei nicht immer möglich. Die Stadtwerke hätten in den vergangenen Jahren gut eingekauft. Ob die Preise gehalten werden könnten, sei aber fraglich. „Wir hängen in Bayern zu 90 Prozent von russischem Gas ab. Die Lage ist extrem ernst.“

Das Wärmenetz der Stadtwerke rückt immer mehr in den Fokus. Fast 800 Haushalte sind bereits versorgt (346 Hausanschlüsse), am Gasnetz hängen knapp 2500 Haushalte. Das Wärmenetz werde, da wo es wirtschaftlich ist, weiter ausgebaut und verdichtet, erklärte Steiner. 2023 sollen knapp zwei Kilometer Wärmeleitung gebaut werden, 2024 etwas mehr. Außerhalb der Ausbaugebiete müsse geprüft werden, ob eine Wärmepumpe sinnvoll ist.

Auch würden neue Kooperationen geschlossen, berichtete der Geschäftsführer – etwa mit einem Landwirt in Oberdorfen oder einem Industriebetrieb, der Abwärme aus Kälteabsorption einspeisen möchte.

Kritischen Fragen aus dem Publikum mussten sich die Redner stellen. Klaus Steiner, Bürgermeister Heinz Grundner, der Technische Leiter, der Stadtwerke, Alois Huber, Dr. Manfred Groh und Detlef Fischer (v. l.) © Timo Aichele

„Das ist für kleine Stadtwerke wie in Dorfen ein Riesending“, sagte Steiner über sein Unternehmen mit etwa 25 Millionen Euro Jahresumsatz. Händeringend suche er aber Fachkräfte. Es gebe interessante Praktika und Jobs bei den Stadtwerken. „Man kann auch Theaterwissenschaften studieren, oder aber gemeinsam an der Zukunft Dorfens bauen“, appellierte der Geschäftsführer.

Als Experte für Wasserstoff trat Dr. Manfred Groh auf die Bühne. Der promovierte Physiker ist in seiner Heimatstadt Dorfen vor allem als Klimaschützer bei den Scientists for future bekannt. Beruflich entwickle er bei BayWa r.e. globale Wasserstoffstrategien, stellte Steiner den Redner vor. Doch Groh erklärte: „Grüner Wasserstoff ist nicht die Lösung für alles.“ Er müsse erst energieintensiv hergestellt werden. „Zudem sind Elektrolyseure extrem kompliziert und teuer“, sagte Groh über die Produktion.

Dennoch werde es Bereiche geben, in denen der Einsatz von Wasserstoff als Energieträger sinnvoll ist – sofern er mit grünem Strom hergestellt ist. Groh nannte hier die Mobilität zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Wobei hier auch die sogenannten E-Fuels, synthetische Kraftstoffe, die aus CO2 und Wasserstoff hergestellt werden, eine Rolle spielen. Diese synthetischen Treibstoffe würden von der FDP propagiert. Wasserstoff sei aber zweimal und Batteriefahrzeuge siebenmal so effizient. Kurzfristig seien Batterien das Beste. „Saisonale Speicherung ist aber nur mit Wasserstoff möglich.“ So könne man überschüssigen Sonnenstrom sinnvoll verwenden.

Mit gewohnt provokaten Thesen trat Fischer an, Er ist Hauptgeschäftsführer des Verbands der Bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft (VBEW) und ein Freund provokanter Thesen. Da passt das Gastschenk ganz gut, das er Bürgermeister Heinz Grundner auf offener Bühne überreichte: eine Heizdecke. Diese brauche 100 Watt Strom in der Stunde, ein Heizlüfter das 20-Fache. In diesem Stil hinterfragte er Überzeugungen und öffentliche Äußerungen.

Vor allem auf Markus Söders Regierungserklärung von Juli 2021 schoss sich Fischer ein: Klimaneutralität bis zum Jahr 2040. „Ich nehme die bayerische Staatsregierung beim Wort“, sage Fischer mit einem sarkastischen Kichern in der Stimme.

Die Liste der Herausforderungen sei für den Freistaat sehr lang und die der Erfolge laut Fischer sehr kurz. Erbarmungslos zählte er auf:

Großbatteriespeicher mit einer Leistung von 835 Megawattstunden müssten pro Jahr gebaut werden; 2021 installiert: 14 MWh.

Elektrolyseure, also Wasserstoffproduktionsanlagen: jährlich 125; 2021: keine

Autos: jährlich: 447 000 Verbrenner werden durch alternative Antriebe ersetzt; 2021: 56 000.

Umspannwerke: 55 jährlich nötig, 2021: 3 gebaut und 6 zukunftsfähig gemacht

All das müsse auch mit weniger Verbrauch flankiert werden, wie in Krisenzeiten. „Wir bräuchten also jedes Jahr ein Corona-Jahr“, erklärte Fischer mit Blick auf negative Werte 2020 und 2021.

In jedem Fall könne regenerative Energie in Städten nicht in großem Stil produziert werden. „Der ländliche Raum muss die Stadt mitversorgen, bei den Kartoffeln ist es ja auch so.“ Windkraftanlagen müssten ebenfalls her, „da ist kein Berg zu schön“.