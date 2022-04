Älteren Menschen helfen: Klinikum Dorfen bekommt eigene Geriatrie-Abteilung

Von: Raffael Scherer

Bereit: Nicole Reuper, neue Leitende Ärztin für Geriatrie an der Klinik Dorfen (vorne, l.). Sie wurde von Landrat Martin Bayerstorfer, Ärztlichem Direktor PD Dr. Lorenz Bott-Flügel (v. l.), Leitendem Arzt Dr. Ulrich Exner, Pflegedirektorin Michaela Zylka und Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last im Beisein des Teams mit Pflegekräften, Psychologen und Physiotherapeuten vorgestellt. © LRA Erding

Um der demografischen Entwicklung im Erdinger Landkreis zu begegnen, schafft die neue Chefärztin Nicole Reuper eine eigene akutgeriatrische Behandlungseinheit.

Dorfen – Das Dorfener Klinikum bekommt eine eigene akutgeriatrische Behandlungseinheit. Eine Abteilung, die sich rein mit Erkrankungen und den damit einhergehenden Besonderheiten bei älteren Menschen beschäftigt. Damit will der Landkreis der demografischen Entwicklung und der Altersstruktur der Patienten noch besser gerecht werden, teilt Daniela Fritzen, Sprecherin des Landratsamtes, mit. Leiterin der neuen Abteilung ist Nicole Reuper, Fachärztin für Neurologie, Geriatrie und Notfallmedizin.

Bisher hatte die Dorfener Klinik die Abteilungen Gastroenterologie, Hämatologie, Schmerztherapie und Schlafmedizin. „Die Akutgeriatrie ist eine sinnvolle und auch nötige Ergänzung unseres Leistungsspektrums – sowohl weil der Bedarf dafür steigt, als auch weil wir beispielsweise in der Unfallchirurgie künftig für bestimmte Behandlungen einen Geriater hinzuziehen müssen, um diese anbieten und abrechnen zu dürfen“, erklärte Krankenhausdirektor Dr. Dirk Last bei der Vorstellung.

Neue Leiterin: Der ganze Mensch soll nicht nur auf sein Organsystem reduziert werden

Fachärztin Reuper hat Erfahrung. In den vergangenen Jahren hatte sie als Chefärztin die Geriatrische Rehabilitation der Fachklinik Lenggries und die Akutgeriatrie an der Helios Klinik München-Perlach geleitet. Auch den Aufbau einer neuen Akutgeriatrie kennt sie bereits aus Perlach. Am Herzen liegen ihr vor allem der interdisziplinäre Gedanke und die berufsgruppenübergreifende Teamarbeit: „Der Mensch darf nicht auf ein einzelnes Organsystem reduziert werden, sondern muss als Ganzes betrachtet werden“, betonte Reuper. „Ich arbeite sehr gerne mit älteren Menschen und freue mich darauf, die Geriatrie in der Klinik Dorfen aufzubauen.“

Das Team besteht aus Ärzten, Pflegekräften, Therapeuten, Psychologen und Mitarbeiter des Sozialdiensts, die gemeinsam mit den Patienten arbeiten und auch die Angehörigen einbeziehen.

Durchschnittsalter der Klinikpatienten bei über 60 Jahren

Das Durchschnittsalter der Klinik-Patienten im Landkreis lag nach Angaben des Landratsamtes 2019 inklusive der Geburtshilfe bei 60,38 Jahren. In Dorfen waren demnach 31,3 Prozent der Patienten 80 Jahre oder älter. Fast sieben Prozent hatten bereits das 90. Lebensjahr überschritten. Zwar ist nicht jeder über 70 ein geriatrischer Patient, aber über 90 Prozent der Patienten über 80 leiden an mehr als drei behandlungsbedürftigen Erkrankungen, zeigt die Statistik.

„Alle Patienten, bei denen eine geriatrische Behandlung angezeigt ist, sollen ab Beginn ihres stationären Aufenthalts unabhängig von ihrer Grunderkrankung in der Geriatrie interdisziplinär versorgt werden“, so Fritzen. Auch nach operativen Eingriffen könne eine Verlegung dorthin erfolgen. Zudem werden die Ärzte beratend in den Abteilungen im Klinikum Erding tätig sein. So werde auf der einen Seite die adäquate medizinische Versorgung dieser Patienten sichergestellt, und gleichzeitig ihre Mobilität und Fähigkeit zur Selbsthilfe durch eine frührehabilitative Therapie und eine aktivierend-therapeutische Pflege.

