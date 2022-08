Opera Incognita bringt Welttheater in München auf die Bühne: Dorfener singen im Ägyptischen Museum

Von: Michaele Heske

Proben noch fleißig: die Dorfener Vroni Berner, Konstantin Riedl, Martin Holzner, Lukas Huge und Stephan Hintzen, die bei der Opera Incognita mitspielen. Faust: Casting am 24. September „Viele Parallelen zur Jetzt-Zeit“ © privat

Am Samstag ist die Premiere der Oper Akhnaten des Ensembles Opera Incognita, ein Werk, das geradewegs in die Welt der Ägypter führt. Passend dazu singen die Dorfener im Museum für Ägyptische Kunst in München.

Dorfen/München – Der Dorfener Ernst Bartmann und der Münchner Andreas Wiedermann sind bekannt für sagenhafte Inszenierungen. Die Oper „Akhnaten“ von Philip Glass ist ein zeitgenössisches Werk, das geradewegs in die Welt der Ägypter führt – direkt zu Pharao Echnaton und seiner Hauptfrau Nofretete. Das Ensemble der Opera Incognita singt im Museum für Ägyptische Kunst in München. „Akhnaten“ feiert diesen Samstag Premiere.

Dazu sind sechs weitere Aufführungen geplant. Vor jeder gibt es Führungen durch die Kunstsammlung. „Wir gehen endlich wieder in die Vollen“, freut sich Kirchenmusiker Ernst Bartmann, der auch beim Dorfener Stadtjubiläum 2023 das große Freilufttheater „Faust“ von Goethe mit Wiedermann umsetzen wird. Das Casting dafür findet am Samstag, 24. September, um 10 Uhr in der Zentralschule statt, danach beginnen auch die ersten Proben.

Akhnaten: Ein Herzensprojekt der Gruppe

Bis dahin hält Bartmann den Taktstock nicht still: „Wir bringen aktuell mit ,Akhnaten‘ ein Herzensprojekt auf die Bühne.“ Etliche Dorfener machen bei dieser modernen Produktion mit, unter anderen die 21-jährige Vroni Berner. „Es ist einfach toll, dass ich da als Laie mitmachen kann, mit professionellen Musikern singen darf“, sagt sie voller Vorfreude. Berner spielt seit 2015 bei allen Silvester-Aufführungen der Opera Incocnita im Jakobmayer mit, ebenso wie Ensemblemitglied Lukas Huge aus Dorfen. Auch die Hauptdarsteller Robson Tavares in der Rolle des Aye sowie Caroline Ritter (Nofretete) sind alte Bekannte, schließlich gastierten der Tenor und die Mezzosopranistin schon oft in der Isenstadt.

Konstantin Riedl gehört ebenfalls zu den Solisten. Der 28-jährige Dorfener spielt den ägyptischen General Haremhab, eine der Hauptfiguren der Oper. Riedl ist vor allem von der Musik fasziniert, denn der amerikanische Komponist Glass, der in diesem Jahr seinen 85. Geburtstag feierte, gilt als Pionier der Minimal Music. „Es gibt nicht so viele Opern, die in diesem Musikstil unterwegs sind“, meint Riedl. Und Bartmann ergänzt: „Die Musik ist nicht kopflastig, sie ist tonal und lebt von vielen Wiederholungen, die unter die Haut gehen.“ Glass hat außerdem viele Filmmusiken geschrieben, etwa für The Hours und Die Truman Show.

Museum Ägyptischer Kunst München: Viele Parallelen zur Jetzt-Zeit

Die Direktorin des Staatlichen Museums Ägyptischer Kunst sei sofort von dem Projekt begeistert gewesen, erklärt Bartmann. „Wir verbinden theatrale Disziplinen wie Schauspiel, Tanz-Performance, Videodesign und interaktiven Publikumsdiskurs zu einer dynamischen Choreografie, führen im großen Ausstellungssaal eine Art Welttheater auf.“ Der Stoff sei hochaktuell: „Es gibt viele Parallelen zur Jetzt-Zeit – mit Echnaton wird der Wunsch nach radikaler Veränderung und die gefährliche Sehnsucht nach neuen Führerfiguren in Szene gesetzt.“

Der Pharao machte sich im 14. vorchristlichen Jahrhundert daran, die Grundpfeiler damaligen Glaubens zu verschieben. Er erhob den Gott Aton in Gestalt der Sonnenscheibe zum höchsten aller Götter und setzte sich und seine Frau Nofretete als Mittler zwischen Gott und den Menschen ein. Durch den Monotheismus wurden viele Reformen angestoßen, aber der Herrscher verlor jeden Bezug zum Volk.

Akhnaten: Schlaglicht statt stringente Handlung

Eher schlaglichtartig als einer stringenten Handlung folgend, beleuchtet „Akhnaten“ in Klängen von immenser Sogwirkung die charakterlichen Aspekte des Pharao.

Auch Martin Holzner ist dabei: „Es ist etwas ganz Besonderes, in einer Oper mitzuwirken“, sagt der Direktor des Instituts für Jugendarbeit im Bayerischen Jugendring, der im Dorfener Männerchor aktiv ist. „Da ist ja nicht nur der Gesang, sondern auch das darstellende Schauspiel – die Abläufe und Bewegungen auf der Bühne, das ist oft schwierig.“ Das Ägyptische Museum sei jedenfalls prädestiniert, nicht zuletzt, weil die Exponate aus der Zeit als Originale in den Vitrinen zu sehen sind, etwa die Konterfeis von Echnaton und Nofretete. „Vor Jahren war ich in Ägypten, in Gizeh. Schon der Eingang des Museums ist den Pyramiden nachempfunden, es geht eine Treppe nach unten.“

Weitere Vorstellungen von „Akhnaten“ gibt es am 31. August, sowie am 2., 3., 7., 9., 10. und 16. September. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Staatlichen Museum Ägyptischer Kunst in München, Gabelsbergerstraße 35. Karten gibt es bei München Ticket, online oder an den Vorverkaufstellen. Internet: www.opera-incognita.de.

