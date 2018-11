Dorfen erlebt sein blaues Wunder

Die 7. Dorfener KulTour-Nacht hat für Junge und Junggebliebene einen wunderschönen, angenehmen Abend mit abwechslungsreicher Musik geboten.

VON BIRGIT LANG

Dorfen – Längst hat sich die „Nacht der blauen Wunder“ in Dorfen zu einem bestens besuchten Konzert-Ereignis gemausert. Peter Feller vom Sinnflut-Veranstaltungsteam freute sich: „Die Leute sind super drauf. Viele Erdinger fahren lieber nach Dorfen, weil es hier hier einfach lustiger ist.“ Da nimmt er es gerne in Kauf, sich die Beine bei Kälte in den Bauch zu stehen und die letzten Tickets zu verkaufen. 15 Live-Acts in 15 Lokalen versprachen nicht nur viel, sie hielten es auch.

Gemütlich ging es los. Die ersten Auftritte konnte man noch ohne großes Gedränge im Johanniscafé mit Banx oder im E 3 mit „Ben Stone & Co.“ genießen. Doch schnell füllten sich die Lokale, die Stimmung wurde immer besser. Wer Lust auf Tanzen hatte, der fand überall ein Plätzchen – auch im übervollen Wailtl’s, wo ein Paar sich neben der Garderobe bei Rock’n Roll zum Beat von Chris Aron & the Croakers austobte. Mehr Platz war im Jakobmayer-Saal, wo sich sehr viele Tanzwütige trafen, um zu Balkan, Cuban Dancefloor und Gypsypop von Meschpoke rumzuhopsen. Sexy wogten die zumeist weibliche Tänzerinnen ihre Hüften zu Salsa und Latin von Son Compadre im Café Oggi.

Wer Lust zum Abrocken hatte, der fand gleich mehrere Locations. Richtig ab ging es bei Reach Out im Unikum. Auch kuscheln und mitsingen sah man die Gäste, etwa beim Austropop der Combo Aufgspuit im Lebzelter.

Wer wollte, fuhr in einem der Partybusse mit Musik von einem Lokal zum anderen, auch bis zur Penalty Box am Volksfestplatz hinaus. Begeistert aufgenommen wurde eine einmalige, die zugleich coolste Location: Im ehemaligen Gruber-Outlet hatte der 22-jährige Ardeo Gruber mit seinem Team eine Woche lang geschuftet, um eine Partyarea mit zehn Meter langer Bar, Tanzfläche, DJ-Pult und Lightshow zu installieren. „Hier gibt’s alle Sparifankerl zum Trinken wie in der Erdinger Gruberei“, hieß es. Eigentlich viel zu schade, um hier nur eine Abschiedsparty zu feiern und dann zu schließen, fanden viele Besucher.

Die Veranstalter hatten wieder einige lokale Bands engagiert, wie Vintage oder Perfect Fellows, die immer wieder gern in Dorfen gehört werden. Auf den Gehsteigen war ein Kommen und Gehen, man konnte sich abkühlen und freuen, unverhofft Bekannte treffen oder zum Essen einkehren. Auch die Polizei hatte an diesem Abend keinen Grund zu jammern. „Alles friedlich“, meinte das Einsatzteam um 23 Uhr.