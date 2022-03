Fachstelle in Dorfen: Hier wird Obdachlosigkeit verhindert

Von: Michaele Heske

Familien vor der Obdachlosigkeit bewahren wollen Florian Attenberger und Brigitte Fischer. Alleinerziehende und Senioren in Not Miete in Neubauten ist oft zu hoch © Michaele Heske

Die Fachstelle in Dorfen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit im Landkreis Erding wurde offiziell eingerichtet. Die Erfahrung der Mitarbeiter zeigt: Wohnungsnot hat die Mitte der Gesellschaft erreicht.

Dorfen – Der Immobilienmarkt im Landkreis ist hart umkämpft. Die Wohnungsnot kommt mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft an, weiß Brigitte Fischer vom Caritas-Zentrum in Erding. Immer öfter verlieren besonders ältere Menschen ihre Wohnungen, so die Beobachtung von Fischer und ihrem Kollegen Florian Attenberger. In Dorfen wurde die Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit eingerichtet.

Das Prozedere sei oft vergleichbar: „Vermieter melden Eigenbedarf an, kündigen deshalb den langjährigen Mietern“, sagen die beiden Sozialarbeiter aus Dorfen. Mietschulden als Kündigungsgrund gibt es freilich immer noch. Denn nach wie vor darben auch im Landkreis Erding viele Familien am Rande der Gesellschaft – Menschen, die wegen körperlicher oder psychischer Krankheiten am Existenzminimum leben, oft Sozialhilfe beziehen oder im Niedriglohnsektor arbeiten. „Da wird mit der Miete jongliert, um Löcher im Haushalt zu stopfen, etwa wenn die Waschmaschine oder das Auto kaputt geht – oder wenn die Kinder ins Schullandheim fahren.“ Doch seit einigen Jahren sei es auch schwer für Arbeitnehmer mit mittlerem Einkommen geworden, eine Wohnung zu finden, wenn wegen Eigenbedarfs gekündigt wurde, sagt die Caritas-Mitarbeiterin.

Fischer und Attenberger leisten Beratung und Unterstützung von Bürgern im Landkreis Erding, die von Obdachlosigkeit bedroht oder obdachlos geworden sind. Diese Arbeit erfolgt in enger Kooperation mit den Zuständigen der Gemeinden. Zunächst wurde das Angebot von Dezember 2020 bis Dezember 2021 mit einer befristeten Sonderförderung des Sozialministeriums finanziert. Diese Förderung ist Ende 2021 ausgelaufen.

Um das Angebot der Caritas weiterhin aufrecht erhalten zu können, haben sich nun alle Gemeinden im Landkreis finanziell daran beteiligt und eine „Fachstelle zur Vermeidung von Obdachlosigkeit“ eingerichtet, die mit jährlich 55 Cent pro Einwohner finanziert wird. „Den Gemeinden fehlen die Zeit und die Kapazität, sich selbst darum zu kümmern“, erklärt Attenberger.

Der Bedarf ist jedenfalls groß. Allein von Anfang Januar bis Ende März 2022 haben sich 27 Menschen bei der Caritas gemeldet. Im Jahr 2021 waren es insgesamt 88 Leute, die akut von Wohnungsnot bedroht waren. Die Pandemie habe die Situation zusätzlich verschärft. „Ganz große Corona-Opfer gab es allerdings nur vereinzelt“, resümiert Attenberger.

Im Fokus stehen viele Senioren, für die der Verlust der Wohnung oft einer Entwurzelung gleichkomme. Oder aber auch alleinerziehende Mütter und deren Kinder. Generell werde das Thema Trennung immer präsenter: „Das Geld reicht meistens nicht für zwei Wohnungen. Das ist ein ganz großes Problem. Da stehen Schicksale dahinter.“ Die Menschen suchen sich meist zu spät Hilfe, beklagt Fischer: „Das Thema Obdachlosigkeit ist nach wie vor sehr schambehaftet.“

Fischer und Attenberger versuchen nach einer Kündigung, mit den Vermietern zu verhandeln, suchen Alternativen, etwa in betreutem Wohnen oder Seniorenheimen und natürlich „den passenden Match bei neuen Wohnungen“.

Die Chancen für ihre Klientel seien sehr beschränkt, sagen die beiden Caritas-Mitarbeiter. Dennoch konnte das Team Erfolge verbuchen: „Wir haben bei 34 Bürgern und deren Familien im vergangenen Jahr eine Obdachlosigkeit verhindern können“, freut sich Attenberger.

Was sich die beiden Caritas-Mitarbeiter wünschen? Mehr adäquaten und bezahlbaren Wohnraum. „Natürlich gibt es in Dorfen oder Erding etliche Neubaugebiete – doch für viele Bürger ist die Miete viel zu teuer.“

Hinzu kämen jetzt auch noch steigende Heiz-, Strom- und Spritkosten. „Wer auf das Auto angewiesen ist, weil er beispielsweise hinter St. Wolfgang wohnt und ohnehin schon am Existenzminimum lebt, kommt jetzt schnell an seine Grenzen“, sagt Fischer. Und hier schließt sich der Kreis: „Je weniger Geld eine Familie hat, desto eher wird auch mit der Miete jongliert.“