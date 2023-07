Faust in Dorfen: „Man hat gemerkt: Da brodelt’s“

Von: Timo Aichele

Teilen

Überraschung zum Finale: Das Technikteam ließ beim Schlussapplaus der letzten Aufführung Luftschlangen umherfliegen. Alle 221 Mitwirkenden ließen sich vom begeisterten Publikum feiern. © Weingartner

Faust in Dorfen: Die Macher sind glücklich über das Erreichte. Sie haben acht Vorstellungen für 5600 Zuschauer gegeben und ein starkes Gemeinschaftsgefühl erlebt.

Dorfen – 5600 Menschen haben den „Faust in Dorfen“ gesehen. Bei jeder der acht Aufführungen auf dem Unteren Markt war der Applaus riesig. Die Macher hatten ein Spektakel versprochen, und genau das brachte das Team mit 221 Mitgliedern vom Laiensänger bis zur Profischauspielerin auch auf die imposante Freilichtbühne. „Ein absoluter Erfolg“, schwärmt Bürgermeister Heinz Grundner in einem Bilanzpressegespräch.

Dabei hatte das Projekt im Rahmen des Dorfener Stadtjubiläums durchaus auch Widerstände zu überwinden. Manche Kritiker waren skeptisch, weil der Goethe-Klassiker zu hochkulturell zu wenig volksnah und vor allem inhaltlich nicht direkt mit der Stadt verbunden sei. Doch das Stück wurde in der Festspielzeit von 16. Juni bis 7. Juli positiv zum Stadtgespräch. Immer wieder sei zu hören gewesen „Vielleicht nicht meins. Aber da muss ich hin“, erzählt Sigrid Wiedenhofer, Festspiel-Projektleiterin bei der Stadt. „Das war wie so ein Lauffeuer.“ Einen alteingesessenen Dorfener Kulturfan habe sie sogar dreimal im Publikum gesehen. Produktionsleiterin Susanne Holzner freut sich über die regionale Ausstrahlung der Inszenierung: „Es waren auch viele Auswärtige da.“

Der Kassensturz ist noch nicht gemacht. Grundner ist jedoch überzeugt, „dass wir finanziell gut rauskommen“. Das sei auch der Budgetdisziplin des Projektteams zu verdanken gewesen, und natürlich den hohen Besucherzahlen. Die Stadt hatte ein Budget von 300 000 Euro zur Verfügung gestellt. Wichtig für die Finanzierung waren der 70 000-Euro-Zuschuss vom Freistaat Bayern, Sponsorengelder und vor allem die Ticketerlöse.

Glücklich und zufrieden sind die Macher. Beim Pressegespräch auf der Tribüne trafen sich (v. l.) Susanne Holzner, Sigrid Wiedenhofer, Ernst Bartmann und Heinz Grundner. © Timo Aichele

Und tatsächlich: Mehr ging fast nicht auf der Tribüne mit etwa 700 Plätzen. Die ersten zwei Abende waren so gut wie ausverkauft, die folgenden sechs Vorstellungen komplett. „Wir hatten jedes Mal 697 Karten im Vorverkauf“, erzählt Wiedenhofer. Und jedes Mal war vorher nichts mehr zu haben. Dennoch gab es dann jeweils noch einzelne Tickets an der Abendkasse, zum Beispiel für Plätze, die aus technischen Gründen zunächst noch freigehalten worden waren.

Quasi von Amts wegen erlebte der Bürgermeister drei komplette Aufführungen. „Mein persönliches Highlight war die Vorstellung am 30. Juni. Da hat es teilweise geschüttet wie aus Kübeln, und fast keiner ist heimgegangen. Das spricht für das Stück“, erzählt Grundner.

„Mein Highlight war der Enthusiasmus all der Laien vom Chor bis zu den Tänzern“, meint Holzner. Seit März sei geprobt worden – „es gab nicht ein einziges Mal Querelen“. Wiedenhofer hatte ständig Organisatorisches rund um die Aufführungen – und auch das übrige Dorfener Festprogramm – zu tun. Nur einmal schlüpfte sie in das rote „Blutkörperchen“-Kostüm der Statisten und spielte mit. „Man hat gemerkt: Da brodelt’s“, sagt sie über diese Erfahrung.

Und auch der musikalische Leiter Ernst Bartmann schwärmt vom Einheitsgefühl der großen Truppe im Alter von zwölf bis 85 Jahren. „Das ist ja die große Chance bei einem solchen Kulturprojekt, dass man Menschen zusammenbringt.“ Gerade, wenn man dafür die Innenstadt nutzen könne. Diese Chance wurde in Dorfen genutzt. Bartmann ist überzeugt, dass das auch an der Wahl des Stücks gelegen hat. „Das Besondere daran ist die Opulenz.“ Die vielen Statisten hatten sehr viele Szenen.

In der öffentlichen Debatte war in Dorfen zeitweilig nicht viel vom Einheitsgefühl zu spüren. Spaltend war der Streit über die Sperrungen am Unteren Markt und über Lärmbelästigungen vor allem in der Probenwoche. „Beim Bierkrieg waren damals die Gräben nicht weniger tief“, meint allerdings der Bürgermeister. Wirklich überschattet wurde die Festspielzeit 2023 dagegen von einem gewaltsamen Übergriff eines Ordners (wir berichteten). „Wir haben uns von diesem Security-Team getrennt“, teilt Grundner mit.

„Das Wetter war schon ein Anspannungselement“, meint Wiedenhofer. Aber da hatte Dorfen Glück. Nur eine Vorstellung wurde wegen Gewitters verschoben, keine ersatzlos gestrichen.

Echte Katastrophen habe es nicht gegeben, meinen die Faust-Macher. „Naja, einmal haben wir das Gretchen aufgearbeitet“, erinnert Holzner. In der Kerkerszene habe sich Darstellerin Helena May Heber eine Hand verstaucht. Ganz Profi spielte sie schon am nächsten Tag wieder.

Und bei der Regenaufführung am 30. Juni gab es nach der wegen des Niederschlags verlängerten Pause einen Stromausfall backstage, und einer der beiden Techniktürme mit Licht und Ton ging ein paar Minuten nicht, bis ihn die Experten wieder flott gemacht hatten. Ebenso die Mikros vom Chor. „Die mussten die Techniker erst trocken föhnen“, sagt Holzner lachend. Auch für die Vorstellung am nächsten Tag war das eine Aufgabe. „Die Bettdecke vom Gretchen war patschnass. Die ganze Galerie im Jakobmayer-Saal hing voller roter Kostüme, die dort trockneten.“

„Das war an dem Abend der beste Schlussapplaus“, erinnert sich Wiedenhofer an den Regenabend. „Fast alle Zuschauer sind geblieben, und es war so eine euphorische Stimmung.“

Im Faust-Team war die Stimmung ohnehin bestens – vor allem dann bei der Dernieren-Feier nach der letzten Vorstellung. In der Taverna Sirtaki ging es bis Sonnenaufgang. „Als ich heim bin, haben die Vögel gezwitschert“, erzählt Holzner, deren Tag-Nacht-Rhythmus seit Wochen eh ziemlich verschoben war.

„Und dann hat der ganze Chor noch einmal den Schlusschor gesungen. Alle sind sich in den Armen gelegen. Das war sehr berührend“, erzählt Bartmann. Gerade dieses Stück Musik hatte er besonders gut machen wollen. „Davon habe ich zehn oder zwölf Fassungen geschrieben.“ Das war so ein Moment, in dem ihm und allen anderen auf der Feier besonders deutlich wurde: All die Mühen haben sich gelohnt.