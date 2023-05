Drei Bühnen und eine acht Meter hohe Tribüne für die Events im Dorfener Festjahr

Von Timo Aichele schließen

Für den „Faust“, das Sparkassenfestival und Helge Schneider werden auf dem Unteren Markt drei unterschiedliche Bühnen aufgebaut. Nur eine von mehreren Herausforderungen im Dorfener Festjahr.

Dorfen – Gerüstbauer übernehmen ab 1. Juni die Kontrolle über den Unteren Marktplatz in Dorfen. Dann beginnt der Aufbau für die insgesamt 13 Kulturveranstaltungen im Herzen der Stadt. Erst einmal ist die Tribüne an der Reihe. Mit 30 Sitzreihen à 25 Plätzen wird sie acht Meter in die Höhe ragen. Ein paar Tage später wird die „Faust“-Bühne installiert. Sie wird ab der Premiere am 16. Juni – und Proben in der Woche davor – bis zur letzten Vorstellung des Dorfener Spektakels am 7. Juli bespielt. Dann rücken wieder Gerüstbauer an. Denn für das Sparkassenfestival am 21. Juli soll es eine andere Konstruktion sein. Und zum Finale mit Herbert Pixner und Helge Schneider kommt eine noch mächtigere Bühne auf den Unteren Markt.

„Die ,Faust‘-Bühne ist bis zu dreistöckig“, erzählt Sigrid Wiedenhofer, bei der Stadt Projektleiterin fürs Festjahr 1250 Jahre Dorfen, im Pressegespräch. Das Konzept habe Bühnenbildnerin Aylin Kaip entwickelt, bestätigt Regisseur Andreas Wiedermann auf Nachfrage. „Es gibt drei Plattformen auf verschiedenen Höhen.“ Die sechs Meter hohen Türme werden abgehängt – „mit roten, ziemlich abgespaceten Wolkenformationen“, kündigt Wiedermann an. Für Projektionen würden diese Flächen aber nicht genutzt. „Der ,Faust‘ ist ja doch ein historischer Stoff, da passt das gar nicht so gut.“ Nichts solle ablenken von der schönen Stadtsilhouette und von einem „im guten Sinne handgemachten Theater“, meint der Regisseur.

Technisch sei der Ton sicher die größte Herausforderung. Teilweise müssen laut Wiedermann bis zu 15 Sprecher gleichzeitig über ihre Mikrofone verständlich sein. In den größten Szenen seien fast 100 Menschen auf der Bühne: 50 Chorsänger, an die 30 Statisten plus Tänzerinnen und Orchestermusiker. „Durch den großen Aufbau gibt’s viel zu sehen“, verspricht der Regisseur.

In dieser Woche hat die Stadtverwaltung den endgültigen Genehmigungsantrag ans Landratsamt ausgearbeitet. Man sei aber in ständigem Austausch mit der Behörde, versichert Marille Rott vom Ordnungsamt. Ob die Tribüne zwischen den Aufführungen abgesperrt werden muss oder vielleicht sogar Tribünenfeste wie alle vier Jahre bei der Landshuter Hochzeit möglich sein werden, hänge dann von der Genehmigung ab, sagt Bürgermeister Heinz Grundner.

Die Vorbereitungen sind ein Marathon. Das „Faust“-Team probt ohnehin unentwegt, und auch in der Stadtverwaltung ist die Aufgabenliste lang: Sicherheitskonzept, Parksystem, Gastronomie, Dialog mit den Anwohnern. Die 128 direkten Nachbarn des Unteren Markts seien bereits schriftlich informiert worden, was auf sie zukommt, erzählt Grundner.

Insgesamt sind es 13 Kulturveranstaltungen – acht Faust-Abende, das Sparkassenfestival sowie die Auftritte von Martina Schwarzmann, Helge Schneider und Herbert Pixner Ende Juli – plus fünf Ausweichtermine für „Faust“. Nummer 14 auf der Event-Liste in der Innenstadt ist der Dorfener Stadtlauf.

An den Veranstaltungstagen fallen 50 Parkplätze weg. Bei den „Faust“-Aufführungen gilt das Parkverbot ab 16 Uhr, ab 18 Uhr ist der Untere Markt dann voll gesperrt. Bei den drei großen Konzerten, die der Jakobmayer Ende Juli veranstaltet, gilt die Vollsperrung bereits ab 12 Uhr. „Da geht’s einfach um die Kartenkontrolle“, sagt Grundner.

Geparkt werden kann am Bahnhof, am Volksfestparkplatz sowie beim Elektronikmarkt Heuschneider. Der Volksfestparkplatz werde dafür noch umgebaut, berichtet Rott. Durch geordnete Strukturen „kommt man auf zehn bis 20 Prozent mehr Plätze“.

Wer sein Auto am Volksfestparkplatz abstellt, kann ganz normal zum Spektakel gehen: übers Isenwehr und durch das Altöttinger Tor. Auf dem Weg zum Freilichttheater können die Besucher dann auch den Schauplatz einer aktuellen Dorfener Tragödie besichtigen: die Baustelle der B 15-Isenbrücke. Das die Fertigstellung sich erneut verzögert, macht nicht nur den Bürgermeister wütend. Mitte Juli ist der neue Termin (wir berichteten). Damit dürfte die B 15-Ortsdurchfahrt für die gesamte Faust-Saison gesperrt sein.

Dennoch werde der dreieinhalbstündige Theatergenuss nicht durch den Umleitungsverkehr gestört werden, der sich derzeit durchs Wesner Tor und die gesamte Innenstadt wälzt. An diesen Abenden werde weiterräumig umgeleitet, kündigt der Bürgermeister an.

Für die Sicherheit stehen Security-Kräfte, Rettungsdienst und sogar eine Feuerwache bereit. „Pyroeffekte gibt es nicht, in einer Szene wird aber schon etwas abgefackelt“, verrät Wiedenhofer. Acht Sicherheitskräfte seien eingeplant, und eine Zusage von einem Security-Team haben man auch schon, so die Projektleiterin – nicht dass es Dorfen so geht, wie anderen Veranstaltern, die aufgrund von Personalmangel in diesem Bereich ganze Festivals canceln mussten. „Für den Einlass haben wir überwiegend Mitarbeiter vom Rathaus“, schildert Wiedenhofer. Die Aufgabe der externen Sicherheitskräfte sei dann, Besucherströme zu leiten.

An zwei Schankwagen gibt es Getränke. Einen betreibt das Tonwerk, beim anderen laufen die Verhandlungen. Ansonsten sind die Restaurants rundherum geöffnet. „Wir wollen ja, dass die Gastronomen von den Gästen profitieren“, sagt Wiedenhofer. Zwei Toilettenwagen werden auf einer Fläche am Unteren Markt aufgestellt, außerdem sind die WCs im Jakobmayer öffentlich.

Die Stadt Dorfen lässt sich das einiges kosten. Ein Budget von gut 300 000 Euro steht für das „Faust“-Spektakel bereit. Größere Risiken seien auch über eine Veranstaltungsversicherung abgesichert. „Die Einnahmen entwickeln sich sehr positiv“, meint Wiedenhofer. Nicht zuletzt sind Sponsoring von Unternehmen und der Zuschuss über 80 000 Euro vom Kulturfonds Bayern wichtige finanzielle Säulen.

Wie hoch die Kosten am Ende sind, hänge nicht zuletzt auch vom Wetter ab, sagt der Bürgermeister. „Es wird ein Eigenanteil bleiben. Aber eine 1250-Jahr-Feier ist ja auch nur einmal.“

