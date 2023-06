Faust-Frust in der Dorfener Innenstadt

Von: Michaele Heske

Verärgert ist Eugen Hammerschmid über die schleppenden Informationen. © Michaele Heske

Anwohner, Gastronomen und Geschäftsleute kritisieren Lärm und mangelnde Informationen rund um die Festspiele in Dorfen. Am Freitag ist Premiere.

Dorfen – Die Proben für das Jubiläumsspektakel „Faust in Dorfen“ laufen auf Hochtouren, seit vergangenem Wochenende steht das Ensemble auf der riesigen Freiluftbühne hinter der Marktkirche, mitten in Dorfens pittoreskem Zentrum. Die Bässe wummern, die Verstärker tragen Musik und Text bis zur Isener Siedlung hinaus. „Infernalischer Krach“, ärgern sich die direkten Anrainer. Zudem wird schon Stunden vor den Aufführungen der Stadtkern für den Verkehr gesperrt, beklagen sich Einzelhandel und Gastronomie. Der Ärger ist groß. Die Schuld an dem derzeitigen Unmut geben die Betroffenen der schlechten Kommunikationspolitik im Rathaus.

„Faust“ bis Mitternacht –das Ensemble dreht in seiner Spielfreude seit dem ersten Probentag unter realen Bedingungen in der Innenstadt voll auf. „Da müssen die Leute jetzt durch“, sagt ein Beteiligter. Schließlich liege die Frage, was einfach nötige Lautstärke ist und was Lärmbelästigung, im Auge des Betrachters oder eben im Ohr des Zuhörers. So sehen es viele der 160 Akteure, die schon seit Monaten auf ihren großen Auftritt hinarbeiten.

Wegen Lärm an Schlaf nicht zu denken

Derweil hagelt es Beschwerden von Nachbarn. Eine Verkäuferin im Drogeriemarkt Rossmann sagt nach mehreren Stunden Dauerbeschallung am Samstag: „Ich krieg Ohrenkrebs von dem Radau.“

„Ich kann die Anwohner schon irgendwie verstehen“, meint Susanne Holzner, Projektleiterin der Faust-Inszenierungen, die der Höhepunkt der Feierlichkeiten zur 1250-Jahr-Feier in Dorfen sind. „Ein junger Mann kam spät abends zu mir, fragte, ob man die Lautstärke nicht drosseln kann“, erzählt sie. Holzner konnte dem Anwohner der Brandstattgasse lediglich Ohropax anbieten, das sie wohlweislich dabei hatte.

Deprimiert ist Wirt Konstantinos Kostaras. Wegen der Festspiel-Sperrungen und auch der Konkurrenz am Marienplatz bleiben seine Tische leer. © Michaele Heske

„Wenn man bei mir eine Schallmessung machen würde, liegt der Lärmpegel weit über dem Immissionsschutzgesetz“, glaubt Eugen Hammerschmid, Hausbesitzer am Unteren Markt. Das Schlafzimmer seiner Mieter sei direkt auf Höhe der Bühne, keine zehn Meter vom Fenster entfernt stehen die Lautsprecher. „Da helfen auch keine Ohrstöpsel mehr.“

Zudem werde ab Einbruch der Dunkelheit eine grelle Lichtershow gezündet. „Schlaf ist unmöglich“, weiß Hammerschmid. Sein Mieter müsse um 5 Uhr morgens raus, die Frau sei schwanger. „Da liegen die Nerven jetzt schon blank.“ Dabei steht die Premiere am Freitag erst noch bevor, hinzu kommen weitere sieben Vorstellungen, sowie das Sparkassenfestival und drei Platz-Konzerte, organisiert von Jakobmayer-Managerin Birgitt Binder. „Wir wissen nicht, wie wir die kommenden Wochen überstehen sollen.“

Auskünfte erst spät und unpersönlich

Die Kritik wird zunehmend lauter – dabei steht nicht primär der „Faust“ im Mittelpunkt des Protests. „Was die da aufziehen ist schon irgendwie klasse“, findet auch Hammerschmid. Die miserable Informationspolitik der Stadtverwaltung sei für ihn, sowie für die die Nachbarn das weitaus größere Ärgernis. „Wir wurden viel zu spät mit einem formlosen Anschreiben benachrichtigt – das ist unterste Charge.“

Das Mindeste wäre ein Infoabend gewesen, mit konkreten Angaben zur Stadtsperrung und den Details zu Proben und den Aufführungen, findet Hammerschmid. Mehrere Tage habe er versucht, im Rathaus einen Ansprechpartner zu erreichen, erfolglos. „Da geht keiner ehrlich mit uns um.“

Nur mit Ausweis in die Sicherheitszone

Der ehemalige Projektleiter bei einem großen Stromkonzern moniert zudem die Besuchsregelung während des Events: „Wenn meine Tochter und die Enkelkinder kommen, müssen sie sich ausweisen.“ Laut Schreiben der Stadt ist es nötig, „glaubhaft zu versichern“, dass man einen guten Grund habe, die Innenstadt zu betreten. „Das wird dann von den Ordnern genau geprüft.“ Hammerschmids Einschätzung: „Vom geliebten Nest zur Kulturmetropole – diesen Spagat hat die Stadt nicht geschafft.“

Auch Buchhändlerin Suzanna Sauer findet: „Kultur ist wichtig – und gut.“ Aber, beklagt sie: „Da hatte es Aufklärung seitens der Stadt geben müssen.“ Im persönlichen Austausch, um gemeinsame Lösungen zu finden. „Die Kunden fragen bei uns nach. Wir haben aber keine Antworten.“ Erst Corona, dann die Einschränkungen wegen des Brückenbaus, on top die Veranstaltungen am Unteren Markt. Das sei zu viel, sagt die Einzelhändlerin mit ihrem Geschäft am Unteren Markt, direkt neben der Bühne. „Wir müsse letztendlich seit gut zwei Jahren immer wieder die Steine aus dem Weg räumen.“

Für Helge Schneider schon mittags gesperrt

Der negative Höhepunkt werde der Soundcheck für das Open-Air-Konzert von Helge Schneider am 28. Juli sein, findet die Buchhändlerin. Dabei wird die Innenstadt nach den bisherigen Informationen schon ab Mittag komplett gesperrt. „Das ist der letzte Tag vor den Ferien, an dem normalerweise die Urlauber ihre Reiselektüre besorgen“, klagt Sauer. In ihrer Ratlosigkeit schrieb sie eine Mail an Bürgermeister Heinz Grundner und plädierte zumindest für kostenlose Parkplätze in der Innenstadt während der kommenden Festivitäten. Und siehe da, es geht: Seit dem gestrigen Donnerstag ist freies Parken im Stadtkern erlaubt.

Umsatzeinbruch bei der Gastronomie

Deutlich härter trifft es die Gastronomie. „Ich habe 40 bis 50 Prozent weniger Geschäft und damit deutlich weniger Umsatz – ich zahle diesen Sommer nur drauf“, sagt Konstantinos Kostaras von der Taverna Sirtaki, der zudem das Tagescafé am Ende des Unteren Marktes betreibt. Überwiegend sei es ein Sommer- und Terrassengeschäft.

Enthusiastisch ist die Faust-Truppe. Susanne Holzner (vorne, M.) hat Ohropax dabei. © Michaele Heske

Sein Problem: „Keiner hat uns vorab informiert, wir erfahren alles nur auf Facebook. Wäre die Stadt einmal auf mich zugekommen, hätte ich ganz anders geplant.“ Die Betriebskosten laufen weiter. Er musste schon zwei Mitarbeitern kündigen, weitere werden folgen. „Das war nicht professionell – für mich ist das eine schlimme Zeit.“

Der sonst so gut gelaunte Gastronom ist geknickt. Denn auch der Biergarten, der an den Wochenenden auf dem Marienplatz öffnet, zieht ihm Gäste ab: „Zwei Monate, solange geht kein Oktoberfest – der Sommer ist für mich gelaufen.“

Sicherheitskonzept auf den letzten Drücker

Auch im Drogeriemarkt Rossmann herrscht Unmut. „Faust ja – in der Innenstadt: Nein!“, kritisiert eine der Mitarbeiterinnen. „Warum finden die Vorstellungen und die weiteren Veranstaltungen eigentlich nicht auf dem Volksfestplatz oder im Tonwerk statt?“, fragt sie. Als Filialist brauche man zudem konkrete Informationen. Diese würden nach wie vor fehlen. Das Geschäft habe freitags bis 20 Uhr, am Samstag bis 18 Uhr geöffnet.

Einige Kolleginnen kämen mit dem Auto zur Arbeit. „Wo sollen wir eigentlich parken, wenn die ganze City gesperrt wird?“

Gerade bei einer so schwierigen lokalen Situation hätte die Stadt die Bürger besser informieren müssen, bemängelten auch etliche Stadträte in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vor einer Woche. Hier stellte Maria Rott vom Ordnungsamt erstmals das Sicherheitskonzept für die Veranstaltungen im Juni und Juli am Unterer Marktplatz vor. „Auf den letzten Drücker gestrickt“, mit dieser Kritik traf es die früherer 3. Bürgermeisterin Doris Minet, als Zuhörerin in der Sitzung, auf den Kopf.

Auch Stadträte lange ohne Informationen

„Es wurde alles nicht gut kommuniziert, es gibt viele Unklarheiten und auch Missverständnisse, verständlich, dass unter der Bevölkerung großer Unmut herrscht“, verwies Grünen-Stadtrat Andreas Hartl auf das innerstädtische Kommunikationsproblem bei den Jubiläumsveranstaltungen. Das sieht auch SPD-Fraktionsvorsitzende Simone Jell-Huber so. Die Kommunikation zwischen Rathaus und Betroffenen sei „unterirdisch“, erklärte sie auf Nachfrage.

Der „Faust“ ist eine Veranstaltung der Stadt, etwa vor einem Jahr wurde im Stadtrat beschlossen, das Spektakel als Freiluftaufführung zu inszenieren. „Bereits zu diesem Zeitpunkt hätte man das Gespräch mit den betroffenen Anliegern, Geschäftsleuten suchen müssen“, findet Jell-Huber.

Dass sie, wie die meisten Stadträte sehr kurzfristig vom Sicherheitskonzept erfahren habe, sei eine Unverschämtheit, schimpft die Genossin. „Im Vorfeld wurde Bürgermeister Heinz Grundner mehrfach um größtmögliche Kommunikation gebeten – damit hätte man womöglich eine größere Akzeptanz und zusätzliche Planungssicherheit für die Betroffenen erreicht.“

Auch die Stadträte wurden dieser Tage vor vollendete Tatschen gestellt. „Bislang gibt es zudem keine verständliche Zusammenfassung des Faust-Stoffes – das zeugt einmal mehr davon, dass man nicht daran interessiert ist, die Bevölkerung mit ins Boot zu holen.“

Josef Jung (ÜWG) ist viel zu Fuß unterwegs, deshalb bekomme er auch die Stimmung in der Stadt mit. „Da ist ein ganz negativer Touch reingekommen“, so der Versicherungsmakler mit Büro am Wesner Tor. „Jetzt erst hat die Stadt auf der Homepage einen Plan für die Sperrungen gepostet – aber mal ehrlich, es sind ja nicht alle Bürger im Internet unterwegs.“