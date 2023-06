Höllischer Kraftakt für den Dorfener „Faust“

Von: Timo Aichele

Party in Auerbachs Keller: Mephisto (Robert Gregor Kühn, vorne auf dem Tisch stehend) entführt den alten Heinrich Faust (Martin Schülke, l. daneben, graue Haare) in ein Saufgelage. Bis zu 100 Mitwirkende, Licht und Musik machen solche Szenen zum Spektakel. Im Hintergrund die Marktkirche und weiter hinten links das Wailtl-Tor am Marienplatz. © Timo Aichele

„Faust in Dorfen“: Die ganze Woche proben bis zu 200 Mitwirkende auf dem Unteren Markt. Am heutigen Freitag ist Premiere.

Dorfen – Aufregende Tage für das Dorfener Faust-Team: Die ganze Woche wird auf der Freiluftbühne auf dem Unteren Markt geprobt, am heutigen Freitag ist Premiere. „Wir spielen Realzeit, also bis 24 Uhr“, schildert Produktionsleiterin Susanne Holzner die Probensituation. Die Chorsänger können um Mitternacht heim, für die Statisten folgt eine Nachbesprechung bis etwa 1 Uhr. „Für uns dauert es immer so bis drei“, erzählt die Dorfenerin über das Kernteam. „Ich hab’ jetzt die vierte Nacht vier Stunden Schlaf. Aber Adrenalin trägt mich durch den Tag“, sagt die 66-Jährige lachend.

Die Koordination der bis zu 200 Mitwirkenden ist ein Kraftakt – vor allem, wenn manche Handgriffe noch nicht ganz sitzen. Regisseur Andreas Wiedermann beobachtet am Mittwoch alles von einer Kanzel über den Rängen. Holzner und die Inspizienten Lukas Huge und Anna-Lena Heinrich wuseln um die Bühne herum.

Mit Walkie Talkies sind sie in ständigem Kontakt. Was wird da besprochen? „Mir ist aufgefallen, dass die Statisten in Auerbachs Keller die Bierkrüge mit mehr Schmackes hochreißen sollten“, erzählt Holzner.

Kurz danach Auftritt Simone Ascher: Als Hexe verwandelt die Dorfener Schauspielerin den gebrechlichen Heinrich Faust in einen jungen Mann. Ihr Hexenkessel steht in einer Art fahrbarem Schaukasten. Martin Schülke in der Hauptrolle verschwindet im Theaternebel – und ist auf einmal kaum noch zu verstehen. „Er hat seinen Funksender fürs Mikro verloren, als er wieder aus dem Kessel aufgetaucht ist“, verrät Holzner über die Panne in der vorletzten Probe. Bis zur Premiere werden solche Fehler behoben sein. TIMO AICHELE

Informationen zu „Faust in Dorfen“

Parken: Bei Anfahrt aus Erding am Volksfestparkplatz, aus Richtung St. Wolfgang bei den Märkten an der B 15. Dann ist es nur noch ein kurzer Fußweg. In der Innenstadt Parkverbot ab 16 Uhr.

Spielzeit: von 20.30 bis 24 Uhr, Pause gegen 22 Uhr. Getränkeverkauf und WCs vor Ort.

Termine: Freitag und Samstag, 16./17. Juni, Donnerstag/Freitag/Samstag, 22./23./24. Juni, Freitag, 30. Juni, Samstag, 1. Juli, sowie Freitag, 7. Juli.

Für extrem schlechtes Wetter gibt es Ausweichtermine.

Aktualisierte Infos und Tickets auf www.faustindorfen.de