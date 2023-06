Teuflisch gut, der „Faust in Dorfen“

Von: Timo Aichele

Gebannt verfolgten die Zuschauer das Spektakel. Die Premiere war ausverkauft. © Timo Aichele

Die Festspiele mit „Faust in Dorfen“ starten mit zwei nahezu ausverkauften Aufführungen. An zwei Abenden genießen jeweils über 700 Zuschauer die besondere Atmosphäre von Freilufttheater mitten in der Altstadt.

Dorfen – Goethes „Faust“ – was hat das eigentlich mit Dorfen zu tun? Diese Frage wurde viel diskutiert. Etwa 200 Mitwirkende aus der Stadt beantworten diese Frage seit Monaten mit leidenschaftlicher Probenarbeit, und nun hat sich den Zuschauern der beiden ersten Aufführungen am Freitag und Samstag ein bleibendes Bild von „Faust in Dorfen“ eingebrannt: der Turm der Marktkirche im Glühen der Abendsonne und der Lightshow, davor eine mehrstöckige Bühne, ein Meer an Darstellern, laszive Tänzerinnen, teuflische Einflüsterungen, große Gefühle, betörende Musik. Beide Aufführungen waren bei über 700 Sitzplätzen so gut wie ausverkauft.

Bis nach Mitternacht dauert das Stück. Gerade im zweiten Teil ist es teils schwere Kost und doch mitreißend bis zum erlösenden Engelsgesang des großartigen Chors.

In „Faust“ werden die großen Fragen des modernen Menschen verhandelt. Doktor Heinrich Faustus ist getrieben von Gier – nach Macht, Erfolg, Genuss. Schon im 19. Jahrhundert kritisierte Goethe hier den Fortschrittswahn. Wer will, findet dazu Entsprechungen in Dorfen.

In Flammen war der Untere Markt durch die Lightshow. © Weingartner

Faust ist rücksichtslos und zerfließt doch in Selbstmitleid, wenn er die Folgen seines Tuns sieht. Er verführt das minderjährige Gretchen – herzzerreißend gespielt von Helena May Heber – und trauert dann doch nur kurz über ihren Tod. Hauptdarsteller Martin Schülke zeigt diese Zerrissenheit in all ihrer Kleinheit und spielt den alten Gelehrten mit brüchiger Stimme, wie auch später den magisch verjüngten Macher.

Den Ton setzt aber Mephisto. Und er macht höllisch Tempo – besonders rasant dadurch, dass Regisseur Andreas Wiedermann diese Rolle doppelt besetzt hat. Janusköpfig, männlich und weiblich, omnipräsent. Als schelmenhafte Verführer treibt das teuflische Doppelwesen den Faust vor sich her und die Aufführung an. Mit jeweils halber Hörnchenfrisur links und rechts komplettieren Anja Neukamm und Robert Gregor Kühn die weiß und schwarz geschminkte Teufelsfratze, und sie treiben ihr diabolisches Spiel mit Doktor Faustus. Komödiantisch, schelmisch, boshaft sind sie beide. Vor allem Neukamm als der weibliche Faust zieht alle Register.

Emotionale Höhepunkte setzt immer wieder die Musik, genial komponiert vom Dorfener Kirchenmusiker und Opernfachmann Ernst Bartmann. Am Klavier leitet er das kleine Ensemble an. Mal groovt da eine Rockband mit E-Gitarre und Schlagzeug, mal geben Bläser, Violine und Querflöte dem ganzen einen kammermusikalischen Anstrich. Ein tonaler Höllenritt durch die Epochen, mal schwelgend, mal dissonant, mal Musical-kitschig – immer das große Ganze emporhebend.

Dramatisch: Faust trauert um Gretchen. Der doppelte Mephisto flüstert ihm Teuflisches ein. © Weingartner

Einige Schauspieler sind in mehreren Rollen zu sehen, so auch Simone Ascher. Die Hexe spielt sie herrlich überdreht, Marthe und die schöne Helena mit Sexappeal.

Oft blitzt der Schalk hervor. Wenn der Pudel (Luisa Grundei im Hundekostüm mit teuflisch leuchtenden Augen) an der Bühne das Bein hebt. Wenn Horst Wüst als Kaiser die ganze Einfalt der verblendeten Mächtigen persifliert. Wenn Gott mit viel Hall aus dem Off spricht, und oben an einem Kirchturmfenster eine Pappwolke wackelt. Wenn Armin Hägele als Chiron in schnoddrigem Ruhrpott-Dialekt Homers Helden durchdekliniert.

Das Wetter hätte die ausverkaufte Premiere am Freitag noch empfindlich stören können. Gegen 19 Uhr regnet es in Dorfen. Und auch zu Beginn des zweiten Teils, gegen 23 Uhr, geht ein Schauer auf die ohnehin langsam fröstelnden Zuschauer nieder. Doch fast alle sind vorbereitet, Kapuzen bestimmen für eine Viertelstunde das Bild auf den Rängen, bevor es wieder trocken wird. Am Samstag tröpfelt es nicht einmal, und es ist etwas wärmer.

Magisch war Simone Aschers Auftritt als Hexe, die den Faust verjüngt. © Weingartner

Doch die Inszenierung ist ohnehin rasant bis zum Schluss und hält das Publikum bei Laune – auch wenn Faust II sperrig ist: eine fantastische Reise „vom Himmel durch die Welt, zur Hölle“.

Der klassische Stoff wird unterhaltsam ins Heute geholt. Beim Text hält sich die Inszenierung weitgehend ans Original. Umso größer sind die Lacher bei Chirons Kalauer „Wenn ich nicht bald ein Bier krieg, dann gibt’s hier einen Bierkrieg.“ Ein ironischer Verweis auf die recht kritische Diskussion über ausgerechnet „Faust“ als Festspiel im Jubiläumsjahr.

Die Bezüge zum Heute, zur Menschlichkeit und auch zu Dorfen gibt es zuhauf. Es ist mehr als genug Stoff zum Nachdenken. Die Kommunalpolitiker auf der Tribüne können Parallelen ziehen zwischen Fausts Deichbau und der A94 oder Hochwasserschutz in Dorfen, der Stadtpfarrer kann über das Verhältnis von Religion und Wissenschaft sinnieren. Die bürgerliche Sexualmoral spiegelt sich in Gretchens Schicksal wider, die Vergnügungssucht und die Freuden des einfachen Lebens im Statistengewimmel in Auerbachs Keller.

Und dann sind es am Ende die großen humanistischen Botschaften, die Johann Wolfgang von Goethe verbreitet: Liebe, Frieden, Gemeinsinn. Wenn das keine Ideale für Dorfen sind.

Tipps zu Faust in Dorfen

Vorab einlesen: Es gibt sogar Kurzfassungen als Youtube-Video. Auch das Dorfener Programmheft bietet eine Orientierung. Last-Minute-Tipp: Rechtzeitig kommen und vor der Aufführung gleich mal die Erläuterungen zu Faust II aufschlagen. Dieser Teil ist stärker metaphorisch und bedarf etwas Hintergrund. Faust I ist fast selbsterklärend. Notfalls kann man im ersten Teil auch die kurzen Infos mitlesen. Da ist es noch hell.

Eine halbe Stunde Pause bietet Zeit zum Ratsch bei einem Getränk am Stand hinter der Tribüne. Wenn die Toilettenschlange am Jakobmayer zu lang ist, findet man gegenüber Klowägen.

Weitere Aufführungen am 22., 23., 24. und 30 Juni, 1. und 7. Juli. Beginn jeweils 20.30 Uhr. Ausweichtermine bei Ausfall wegen extrem schlechtem Wetter.

Infos und Tickets im Internet auf www.faustindorfen.de