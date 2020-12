Schon wieder: Feueralarm in Dorfener Kirche - Ist es Brandstiftung?

Das ist mysteriös: Binnen eines Tages musste ein Großaufgebot an Feuerwehren gleich zweimal zur Dorfener Marktkirche ausrücken, nachdem dort wieder Feuerschein gesichtet worden war. Nun stellt sich die Frage: Ist hier ein Brandstifter unterwegs?

Dorfen - Am Montagmorgen gegen 4.30 Uhr mussten zahlreiche Feuerwehren, Polizei und Rettungsdienst zur Kirche am Unteren Markt in Dorfen ausrücken (wir berichteten). Das Feuer war auf einem Gerüst ausgebrochen, das das Gotteshaus aus Renovierungszwecken derzeit umgibt. Die Kräfte konnten die Gefahr rasch bannen.

Am selben Tag gegen 23.30 Uhr schrillten die Sirenen erneut, wiederum hatten Augenzeugen Feuerschein an der Kirche wahrgenommen. Zum zweiten Mal forderte die Integrierte Leitstelle zahlreiche Feuerwehren aus dem ganzen Landkreis und den Katastrophenschutz an. Diesmal hatten sie es nach dem Schneefall mit deutlich schlechteren Straßenverhältnissen zu tun. Der Brandherd lag an der selben Stelle wie gut 20 Stunden zuvor. Auch diesmal konnten die Einsatzkräfte Schlimmeres verhindern.

Bereits in der Früh war der Kriminaldauerdienst der Kripo Erding vor Ort. Nun ist er erneut gefordert. Es könnte sich wieder um einen technischen Defekt auf der Baustelle gehandelt haben. Immer wahrscheinlicher wird aber, dass hier ein Feuerteufel am Werk gewesen sein könnte.

ham