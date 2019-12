Flammender Widerstand an der A94: Lärmgeplagte entzünden Mahnfeuer

Große Protestaktion

Der Lärm an der A94 lässt die Anwohner nicht ruhen. Am Donnerstagabend wurden viele Mahnfeuer entlang der umstrittenen Isentaltrasse entfacht. Bei Dorfen aber auch in Buch oder Pastetten und aus Solidarität sogar in Altötting.