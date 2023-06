Neue Flüchtlingsunterkunft auf dem Meindl-Areal in Dorfen

Die geplante Unterkunft: ein 44 auf 20 Meter großer Holzmodulbau mit zwei Obergeschossen. © Tmber Homes

Bauunternehmer Robert Decker plant auf dem Dorfener Ziegeleigelände eine Flüchtlingsunterkunft mit 30 Wohnungen - und ohne Gemeinschaftsräume. Ukrainische Familien sind Decker besonders willkommen.

Dorfen – Eine Asylunterkunft auf dem Meindl-Areal in Dorfen – diesen Plan hat Bauunternehmer Robert Decker. Der Bauantrag ist fertig und soll diese Woche eingereicht werden. Demnach sind 30 Wohnungen vorgesehen. Das Gebäude soll am östlichen Rand des ehemaligen Ziegeleigeländes entstehen – im Anschluss an das Studentenwohnheim, nicht weit entfernt vom Tonwerk und einem DHL-Logistikzentrum. Eines ist Decker wichtig: „Wir wollen kein Heim bauen, wie man es landauf landab sieht.“

Er wolle hier „30 ganz normale Wohnungen bauen. Es gibt keine Gemeinschaftsbäder, -küchen oder -aufenthaltsräume“, erklärt der Chef der Holzmodulbau-Firma Timber Homes bei einer Pressekonferenz am Dienstagnachmittag. Geplant seien zwölf Vierzimmerwohnungen, der Rest mit zwei und drei Zimmern. „Menschen zu integrieren, heißt für mich auch, sie adäquat unterzubringen“, sagt Decker. „Viele Konflikte in Asylunterkünften entstehen durch die Art der Unterbringung“, zeigt er sich überzeugt. Je nach Dringlichkeit könnten hier 80 bis 180 Menschen einziehen. „Dann wäre es aber sehr verdichtet.“

„Wir wollen hier vorrangig ukrainische Familien aufnehmen“, erklärt der Unternehmer. Der Zuschnitt der Wohnungen sei ja auch nicht für alleine reisende junge Männer geeignet. Über eine solche „Belegungsoptimierung“ habe er bereits mit dem Landratsamt gesprochen. Ihm sei aber auch bewusst, dass er das jetzt zwar wünschen, später aber bei der Belegung nicht mehr mitreden könne, gibt Decker zu.

Das Gebäude wolle er für diesen Zweck auf vier Jahre vermieten. Das habe er mit der Regierung von Oberbayern und dem Landratsamt geklärt. „Und im Anschluss ist das ein perfektes Gebäude für sozialen Wohnungsbau.“ Bereits jetzt würden Grünflächen und Spielplätze angelegt. „Das ist ein Baustein, die Wohnungsnot zu lindern“, würdigt auch 3. Bürgermeister Sven Krage das Projekt, der an der Pressekonferenz teilnahm.

Im Landkreis komme alle zwei Wochen ein Bus mit 50 Menschen an, berichtet Decker unter Berufung auf das Landratsamt. Er sehe es mit als seine Verantwortung an, „dass man nicht wartet, bis alle Turnhallen belegt sind“ und einen Beitrag zur Lösung dieses Problems zu leisten. Klar ist aber auch: Der Hersteller von Modulhäusern installiert hier auf dem eigenen Gelände ein Referenzobjekt, mit dem er bei anderen Kommunen für seine Konzepte werben kann. Eine Fertigstellung im vierten Quartal 2023 hält Decker für möglich.

Der künftige neue Stadtteil von Dorfen sei bestens geeignet für dieses Vorhaben, findet er. „Wir wollen hier alle Bevölkerungsschichten vereinen – auch die Menschen, die zu uns kommen.“

Die Lage in der Nähe des Bahnhofs und der Verbrauchermärkte sei an sich optimal. Nur die Fuß- und Radwegverbindung an die Innenstadt ist es nicht. Seit der Schließung des eigenen Werksbahnübergangs muss man zur großen Bahnschranke an der B15 laufen. Dort gibt es weder Querungshilfen noch Geh- und Radstreifen auf beiden Seiten.

Dieses Thema bringt den Unternehmer auch unabhängig von seinem neuen Vorhaben auf die Palme. Bis eine Straßenbrücke über die dann zweigleisige Bahnstrecke gebaut wird, würden mindestens zehn Jahre vergehen. Für diese Zwischenzeit brauche es eine Lösung, „bevor dort jemand totgefahren wird“. Decker: „Ich würde mir wünschen, dass man das mit dem Gewicht eines Landrats oder Bürgermeisters beim Straßenbauamt vorträgt.“