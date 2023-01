Für den Erhalt der Pestkapelle: Förderverein in Dorfen gegründet

Von: Birgit Lang

Das Votivbild von 1824 zeigt die Pestkapelle St. Sebastian am linken Bildrand. © Franz Streibl

Der Förderverein für den Erhalt der Dorfener Pestkapelle ist gegründet. Das erste Ziel ist Spenden sammeln, um Notmaßnahmen für den Erhalt des Kircherls zu finanzieren.

Dorfen – Der Förderverein Pestkapelle St. Sebastian Dorfen ist gegründet. Auf Initiative von Wolfgang Lanzinger kamen gut 20 Interessierte am Freitag zur Gründungsversammlung im Pfarrsaal. 16 von ihnen unterschrieben eine Beitrittserklärung. Lanzinger hatte zuvor einen gut halbstündigen Vortrag über die bewegte Geschichte des Kirchleins gehalten.

Es sei eine eher unscheinbare Kirche, die viele Zugezogene gar nicht wahrnehmen würden, aber ein schützenswertes Kleinod, ein Wahrzeichen von Dorfen, das sich in sehr schlechtem Zustand befinde, erklärte der langjährige Pfarrgemeinderatsvorsitzende und stellvertretende Leiter des Gymnasiums.

Die Kirchenverwaltung sei zwar sehr engagiert, die Kirchen im Pfarrverband zu erhalten, aber die Sebastio, wie sie Einheimische nennen, rangiere auf der Prioritätenliste weit unten, weil sie keine wesentliche pastorale Bedeutung mehr habe, sie nicht mehr für die Seelsorge und Liturgie verwendet werde.

Schon vor zehn Jahren habe ein ökumenischer Arbeitskreis erste Anstrengungen zur Renovierung der Kirche unternommen, Stadtrat Gerald Forstmaier hatte 2017 anstelle des ehemaligen Pestfriedhofs einen Meditationsgarten geplant. „Aber eine Sachverständigen-Begehung hat uns ausgebremst.“

Der Vorstand (v. l.): Rechnungsprüfer Claudius Siebert, Schatzmeisterin Helga Kronseder, Rechnungsprüferin Friederike von Fraunberg, Vorsitzender Wolfgang Lanzinger, die Beisitzer Markus Daubenbüchl und Arndt Scheffler sowie Schriftführerin Monika Hagl. © Birgit Lang

Mittlerweile sei die Kirche von der Kirchenverwaltung gesperrt worden, vor allem wegen des maroden Dachstuhls. Auch die Empore sei nicht mehr tragfähig, die Nordseite und der Turm arg geschädigt. „Eine Kostenschätzung haben wir noch nicht“, erklärte Lanzinger und betonte, man wolle keine Deluxe-Lösung, sondern in erster Linie Notmaßnahmen durchführen, das schadhafte Mauerwerk und den Dachstuhl herrichten, damit die Kirche wieder betretbar werde. „Und ein neuer Anstrich sollte herausspringen.“

Sollte die Sanierung nicht gelingen, drohe der bald 400 Jahre alten Pestkirche die Schließung, wie vielen anderen Kirchen in Deutschland und weltweit, der Kauf und die Profanierung. 538 Kirchen wurden seit der Jahrtausendwende aufgegeben, nur 49 neu gebaut, listete er auf.

Viele kreative Nutzungen gebe es für diese ehemaligen Gotteshäuser, von der Sparkasse über das Fitnessstudio bis zur Zahnarztpraxis. „Mit der Säkularisation der Kirche kann ich mich nicht anfreunden“, betonte er. Aber sie könnte ein Ort für niederschwellige Angebote werden, etwa Taizé-Gebete oder Konzerte, wie sie Peter Hackel bei seinen Kapellen-Touren hier schon oft durchführte. „Er hat uns bedingungslose Unterstützung zugesagt“, so Lanzinger, der sich von Konzerten Spenden erwartet.

Konstruktive Vorschläge gab es für die Namensgebung des Fördervereins und dessen Satzung von zugezogenen Dorfenern. So schlug Ulrich Exner vor, Pestkapelle oder -kirche im Vereinsnamen anzufügen. Dies würde einen „historischen Reiz“ ausüben, Leute wie er würden darauf eher anspringen, und es sei ein Alleinstellungsmerkmal. Notar Claudius Siebert verwies auf sinnvolle Umformulierungen in der Satzung. Der Jahresbeitrag wurde auf 25 Euro für Privatpersonen und 50 Euro für Firmen festgesetzt.

Der Vorstand wurde per Akklamation gewählt. Lanzinger ist Vorsitzender. Als Stellvertreter stellte sich in Abwesenheit Pater Stephan Matula zur Verfügung. Einstimmig gewählt wurden zudem Schatzmeisterin Helga Kronseder, Schriftführerin Monika Hagl, die drei Beisitzer Bürgermeister Heinz Grundner, Markus Daubenbüchl und Arndt Scheffler sowie die Rechnungsprüfer Claudius Siebert und Friederike von Fraunberg.

Beitrittserklärungen werden in den Dorfener Kirchen, im Pfarramt, Rathaus und in Banken aufgelegt. Auch zwei Spendenkontos sollen eingerichtet werden. Lanzinger ging als gutes Beispiel voran. Er hatte bei seinem Geburtstag um Spenden für die Pestkapelle gebeten, die er in Höhe von 2000 Euro schon zweckgebunden an die Kirchenstiftung übergeben habe. „Vielleicht finden sich ja Nachahmer“, meinte er. Insgesamt seien schon 10 000 Euro auf dem Konto, für ihn „ein gutes Zeichen“.