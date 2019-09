Frauen-Union und Wasentegernbacher Trachtlerjugend besuchen Senioren im Marienstift

Im Dorfener Altenheim Marienstift wurde gefeiert – weil die Frauen-Union und die Wasentegernbacher Trachtlerjugend zu Besuch war.

Dorfen – Auch im Herbst des Lebens ist das Feiern schön. Das zeigte sich beim Sommerfest im städtischen Altenheim Marienstift. Seit Jahren wird das von der Dorfener Frauen-Union gemeinsam mit der Trachtlerjugend Wasentegernbach ausgerichtet und sorgt immer für fröhliche Stunden.

Mitgesungen hat auch Maria Göllner, wie sich Barbara Lanzinger, die Vorsitzende der Frauen-Union (FU) freut. „Das sind alles Lieder aus meiner Kindheit“, erklärte die Seniorin, die im August ihren 97. Geburtstag gefeiert hat. „Die Texte kenne ich alle noch auswendig“, sagte sie und schunkelte glücklich mit. Die kleinen Trachtler aus Wasentegernbach unterhielten die Bewohner des Altenheims mit bayerischer Volksmusik und Schuhplattlern. „Das ist ein Stück Heimat“, so Lanzinger.

„Senioren waren ein wichtiger, tragender Teil der Dorfener Gesellschaft“

Wie in jedem Jahr haben die Frauen des Ortsverbandes für das Herbstfest viele Torten und Kuchen gebacken. „Das ist immer ein ganz großes Hallo“, meinte Klara Hochmuth, Sozialdienstleiterin des Marienstifts. Schon zum achten Mal kam die Trachtlerjugend nämlich heuer ins Seniorenheim, gemeinsam mit Barbara Lanzinger, Muck Hartl und Rosi Kronseder von der FU. Die Senioren seien schließlich früher ein wichtiger, tragender Teil der Dorfener Gesellschaft gewesen, sagte Lanzinger. „Gerade wenn es den Leuten nicht so gut geht, muss man auch für sie da sein“, erklärte die Stadträtin den Gedanken hinter der Festivität.

Lanzinger und die beiden anderen Frauen der FU kennen die meisten älteren Leute, die heuer im Marienstift leben, weil selbst in Dorfen aufgewachsen, aus der eigenen Kindheit. Für die Frauen Union, die sich politisch aber auch sozial engagiert, sei es wichtig, ein bisschen Freude weiterzugeben: „Nicht jeder hat das Glück und kann im Kreise seiner Familie und in den eigenen vier Wänden alt werden“, so Lanzinger. Andererseits hätten auch nicht mehr alle Kinder die Großeltern zuhause: „Mit Oma und Opa leben ist ein Luxus, sowohl für die Kleinen als auch für die Großen.“

Kuchen der FU schmeckt besser als der gewöhnliche im Marienstift

Das Miteinander tue schließlich beiden Generationen sehr gut, weiß Sozialdienstleiterin Hochmuth aus Erfahrung. „Der Austausch ist enorm wichtig – und die Kinder bringen Leben rein.“ Deshalb kämen auch die Kleinen vom Dorfener Kindergarten regelmäßig ins Marienstift.

Von langer Hand wurde der Auftritt geplant: „Kaffee und Getränke werden finanziert durch einen Teil des Erlös der jährlichen Spielzeugbörse, die Damen des Ortsverbandes spenden zusätzlich den Kuchen“, sagte die Vorsitzende der FU. „Der Kuchen der Frauen Union schmeckt unseren Bewohnern viel besser, als der, den es ansonsten im Marienstift gibt“, so Hochmuth.

Vielleicht liege es daran, dass jemand sich Mühe mache und an die älteren Leute denke, spekulierte sie: „Man gehört eben doch noch dazu. Wir sind nicht vergessen, sondern eingebettet in das Gemeindeleben“, dächten sich wohl die Senioren, wenn die kleinen Trachtler und die Damen von der FU kommen.

Michaele Heske

