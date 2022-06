Dorfener Freibad: Hitze- und Besucherrekord

Von: Michaele Heske

Teilen

Genossen das erfrischende Nass: Rita Lohmaier und ihre Tochter Luzia. Sie kann sich mittlerweile gut über Wasser halten. Für ihre Mutter gehört Schwimmen zu den grundlegenden Fähigkeiten, die alle Kinder vor der Einschulung lernen sollten. © Michaele Heske

Temperaturen von über 30 Grad sorgten am Wochenende für einen Ansturm aufs Dorfener Freibad. Viele Besucher verbrachten dort erfrischende Stunden.

Dorfen – Zwei Tage vor dem kalendarischen Sommeranfang zeigte das Thermometer am Sonntag erstmals in diesem Jahr Temperaturen über 33 Grad. Die Rekordhitze sorgte auch für den ersten Besucherrekord im Dorfener Freibad. „Es wird voll heute“, prophezeite Betriebsleiterin Michaela Hoffmann am Vormittag.

Bereits am Samstag waren mehr als 1500 Badegäste gekommen, für Sonntag erwartete Hoffmann noch mehr Besucher: „Samstags muss man noch einkaufen, hat so einiges vor – und oft keine Zeit fürs Schwimmbad.“

Kurz vor halb zehn: Vor der Kasse warten schon die Ersten in der Schlange auf Einlass. „Es ist knallheiß heute, da tut Abkühlung gut“, sagt Marion Herzig. Die Dorfenerin freut sich besonders aufs Schwimmen. Sie habe einen Garten und könnte auch zuhause in der Sonne liegen, erzählt sie. „Es ist herrlich im Wasser.“ Manchmal gehe sie vor der Arbeit, manchmal auch danach zum Baden, und am Wochenende sowieso.

Auch Dauergast Freyja Brönnle taucht am Sonntag kurz vor Dienstbeginn noch ab. „Ich schwimme täglich 1200 Meter“, sagt die Altenpflegerin. Mittags werde es ihr allerdings zu voll, da könne sie ihre Bahnen nicht durchziehen: „Ich bin Frühschwimmerin. Wenn es regnet, sind kaum Leute im Becken, da komme ich am allerliebsten hierher.“

Besonders die Kinder hatten einen Riesenspaß. Wasserrutsche oder Sprungbrett, da kamen die Eltern ganz schön ins Schwitzen. „Claudius ist eine echte Wasserratte – und ein Wirbelwind“, verriet Vater Ludwig Empl aus Dorfen, der seinen achtjährigen Sohn nicht aus den Augen ließ: „Normalerweise bleibt er im Wasser, bis er vor Kälte zittert. Da sehe ich heute aber keine Gefahr.“

Schlange am Eingang: Pünktlich um 9.30 Uhr kamen die ersten Besucher am Sonntag ins Dorfener Freibad. Unter ihnen waren auch Matthias und Daniela Mair mit Töchterchen Lina. © Michaele Heske

Derweil brachte Rita Lohmaier aus Isen ihrer Tochter das Schwimmen bei. Wegen der Pandemie konnte Luzia (7) im vergangenen Jahr keinen Schwimmkurs belegen. „35 Prozent der Kinder lernen nicht mehr schwimmen“, sagte die Mutter. Diese Fähigkeit sei aber enorm wichtig: „Kinder ertrinken leise. Schwimmen, Radeln und Skifahren – das sind einfach Grundlagen.“

Die kleine Lina, 18 Monate alt, machte im flachen Kinderbecken ihre ersten Gehversuche. „Heute ist Freibad-Premiere“, erzählte ihre Mutter Daniela Mair. Der Dorfenerin ist es wichtig, dass die Tochter keine Angst vor dem Wasser hat. „Je eher sie sich daran gewöhnt, desto besser – und bei der Hitze macht das Planschen ja richtig Spaß.“