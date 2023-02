Freibad Dorfen: Ab 19 Uhr wird die nördliche Liegewiese gesperrt

Der schraffierte Teil der Liegewiese soll im Dorfener Freibad künftig ab 19 Uhr gesperrt werden. Damit hofft die Stadt auf eine einvernehmliche Lösung mit Beschwerdeführern in der Nachbarschaft.

Nach Anwohnerbeschwerden: Am Freibad wird ab 19 Uhr die nördliche Liegefläche gesperrt.

Dorfen – Freibad – das bedeutet Schwimmen, Steckerleis, tobende Kinder und Jugendliche, die mit ihren Boom-Boxen die Liegewiesen beschallen. Für die Besucher ist das ein Spaß, für Nachbarn nicht unbedingt. In Dorfen gibt es schon seit Jahren Beschwerden. Nun hat der Rechtsanwalt von Anliegern die Stadt in einem Schreiben aufgefordert, Verbesserungsvorschläge zu unterbreiten. Das werde bis 15. Februar erwartet, berichtete Bauamtsleiter Franz Wandinger am Mittwoch im Bau- und Verkehrsausschuss.

Einige Stadträte reagierten wütend. Am Ende verabschiedete der Ausschuss dennoch einstimmig eine Maßnahme. Demnach soll künftig ab 19 Uhr die nördliche Liegewiese gesperrt werden – ein Kompromissvorschlag von Walter Zwirglmaier (ÜWG). Dieser Bereich ist den Beschwerdeführern am nächsten und besonders häufig im Schallkegel von Musikboxen, wie Tiefbauamtsleiter Jürgen Dietrich erklärte: „Da hinten sind überwiegend nicht die Familien, sondern die Jugendlichen.“

Der Lärm kratzt knapp an den gesetzlichen Grenzwerten. Die Stadtverwaltung und Bürgermeister Heinz Grundner (CSU) sehen daher durchaus Risiken für den Betrieb der Freizeitanlage. Dies sei ein allgemeines Wohngebiet, dort sei tagsüber normalerweise ein Lärm mit einer gemittelten Lautstärke von 55 dB(A) gestattet, erläuterte Wandinger. „Wir haben hier aber eine Altanlage, sodass wir einen Aufschlag von weiteren fünf Dezibel haben“, sagte er. „Bei einer Berechnung ist herausgekommen, dass diese 60 dB(A) genau eingehalten werden.“ Bei übervoller Belegung könne das durchaus überschritten werden. Er wies darauf hin, dass dies lediglich eine Berechnung durch ein Fachbüro sei und keine Messung. „Inwieweit die Berechnung in einem Gerichtsverfahren Bestand hat, ist die große Frage“, erklärte Grundner. „Die Immissionsschutzbehörde im Landratsamt empfiehlt uns definitiv, eine Lärmmessung zu machen.“

Vor dieser knappen Faktenlage spricht sich auch die Untere Immissionsschutzbehörde für eine gütliche Beilegung des Streits aus. „Wir haben heute ein Schreiben vom Landratsamt bekommen, das auch um Vorschläge für eine einvernehmliche Lösung bittet. Lärmschutzwände sind nur eine theoretische Lösung“, sagte Wandinger. In der erforderlichen Höhe von vielleicht fünf Metern seien diese Anlagen sehr teuer und baurechtlich kaum durchsetzbar.

Möglichkeiten seien daher aus Sicht der Verwaltung entweder die Sperrung der nördlichen Liegefläche oder die Reduzierung von Öffnungszeiten in besucherärmeren Wochen – zum Beispiel im Mai bis Mitte Juni bis 19 Uhr, von da an bis Ende August bis 20 Uhr und im September wieder bis 19 Uhr. Die reguläre Öffnungszeit ist von 9.30 bis 20.30 Uhr. „Das wäre von uns auch gedacht als Signal des guten Willens, dass das Schwimmbad über die Saison kommt“, erklärte der Bauamtsleiter.

Diese Vorschläge brachten Ulli Frank-Mayer (GAL) richtig in Rage. Sie sei schon überrascht von der defensiven Haltung der Stadt. „Wir befinden uns im Rahmen der Grenzwerte. Warum sollten wir auf ein subjektives Empfinden Rücksicht nehmen?“, schimpfte sie: „Wir müssen für unsere Schwimmbadbesucher da sein.“

Das wäre eine erhebliche Einschränkung für Berufstätige, die abends schwimmen gehen wollten, erklärte auch Michaela Meister (SPD). Bei Straßenbauten seien ja auch immer errechnete Schallwerte entscheidend, warum solle hier zwingend eine Messung nötig werden, fragte sie. „Ich habe starke Zweifel, dass das juristisch haltbar ist“, sagte sie über solche Forderungen. Auch Michael Oberhofer (CSU) forderte: „Ich würde es darauf ankommen lassen.“

Renate Döllel (LDW) schlug versöhnlichere Töne an. Sie schlug vor, dass im nördlichen Bereich „kein Bumm-Bumm-Radio mitgenommen werden darf“. Kindergeschrei sei zu dulden, aber diese Musik sei schon eine Belastung.

Der Bürgermeister wies auch auf die langfristige Perspektive hin. „Immissionsrechtlich und auch bautechnisch ist das Schwimmbad an dieser Stelle ein Problem.“ Im Rahmen des Sportentwicklungskonzepts wird auch der Standort eines künftigen Freibads überprüft. „An dieser Stelle werden wir kein neues Schwimmbad hinbekommen“, zeigte sich Grundner überzeugt.