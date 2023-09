136 Tage Sommer, Sonne, Wasser: Gute Freibad-Saison in Dorfen

Von: Michaele Heske

Freibad-Feeling: „Die ganze Clique war bei der Wasserwacht, hier haben wir früher den ganzen Sommer verbracht“, erinnern sich Helmut Ebert (v. r.) und Georg Eberle, die seit der Rente wieder täglich Gast sind. © Michaele Heske

71 200 Gäste waren heuer im Freibad Dorfen. Trotz des guten Wetters hat die Stadt nun den Wunsch nach einer Verlängerung der Saison abgelehnt.

Dorfen – Es war eine gute Saison, 71 200 Badegäste haben heuer das Freibad in Dorfen besucht – rund 7500 mehr als im Vorjahr. Seit Dienstag ist Schluss mit dem Badespaß. Ginge es nach den Besuchern, sollte der Betrieb heuer allerdings bis Ende September laufen. Die Wetter-App prophezeit warme Spätsommertage, und die Wassertemperatur betrug am letzten Öffnungstag 27 Grad. „Das sind ideale Bedingungen – da müsste die Stadt doch zwei Wochen verlängern“, moniert Georg Eberle, stellvertretend für alle Sonnenanbeter.

Am Sonntag vor Schulbeginn war nochmals mächtig was los im Becken. „Wir konnten nicht mal unsere Bahnen schwimmen“, erzählt Eberle. Der 69-jährige Dorfener schätzt, dass sich nachmittags um die 1500 Besucher im Freibad getummelt haben, darunter viele junge Leute. „Diese Auslastung war früher gang und gäbe, hier war das zweite Wohnzimmer für die Kinder und Jugendlichen aus Dorfen.“

Eberle muss es wissen, denn er ist mit der Tochter von Kurt Postler verheiratet. Postler war Dorfens erster Bademeister, der von 1964 bis 1980 für Sicherheit im Schwimmbecken gesorgt hat. „Die ganze Clique war bei der Wasserwacht“, erinnert sich Eberle. Die Rettungsschwimmer hätten den ganzen Sommer über Dienst geschoben, nach Schulschluss, aber auch in den Ferien unterstützen sie den Bademeister bei der Aufsicht.

Als Erster im Wasser: Das schaffte Laurin Schaller (8) am letzten Öffnungstag. Er sprintete ins Bad und sprang vom Ein-Meter-Brett. © Michaele Heske

„Ein Superbad, mittlerweile etwas nostalgisch angehaucht. Aber vor allem ziemlich vernachlässigt“, beschwert sich Eberle. Beim Schwiegervater habe es kein Gras am Beckenrand gegeben, auch sei täglich in den Ecken sauber gemacht und gesaugt worden. „Wir haben alle mitgeholfen.“

Seit Eberle seinen Camping-Laden aufgegeben hat und in Rente ist, kommt er wieder jeden Tag zum Schwimmen. Der Saisonstart im Mai war verregnet, auch im Juli gab es eine längere Schlechtwetterperiode. Die Stammgäste, zu denen auch SPD-Stadträtin Simone Jell-Huber gehört, aber auch Annemarie Held vom TSV Dorfen, fragten deshalb bei Bürgermeister Heinz Grundner an, ob heuer die Badezeit verlängert werden könnte. Der Rathauschef lehnte ab, berief sich auf organisatorische Gründe. „Überall geht das, auch in Taufkirchen –hier aber nicht. Da könnte man schon flexibler sein“, ärgert sich Eberle.

Die städtische Einrichtung hatte in diesem Jahr an 136 Tagen geöffnet. „Gute Tage“, bilanziert Michaela Hoffmann, Leiterin des Dorfener Freibads. Keine nennenswerten Blessuren, keine dramatischen Vorkommnisse – ein Schwimmbad-Sommer, wie man ihn sich als Bademeisterin nur wünschen konnte. Die Reparaturen im Dorfener Freibad, welches bekannt für seine Mängel ist, hielten sich ebenfalls im Rahmen, auch gab es heuer keine Beschwerden wegen des Lärms.

Einziger Wermutstropfen: Einschränkungen der Öffnungszeiten, die nach einer anwaltlich vorgebrachten Beschwerde einer Anwohnerfamilie über den Freibad-Lärm beschlossen wurden. Zudem darf man keine laute Musik mehr spielen, die Bademeisterin musste öfters um Ruhe bitten. „Da haben die jungen Leute schon ein bisschen rebelliert“, sagt sie.

Die Bademeisterin versteht die Beschwerden der Anwohner nicht. „Unser Betrieb läuft nur viereinhalb Monate im Jahr. Das Schwimmbad ist seit 1964 Bestand in Dorfen.“ Das Plätschern des Wassers, die Juchzer der Kinder – das gehöre nun mal zum Freibad-Sound, damit konnten die Hiesigen über Jahrzehnte hinweg gut leben: „Ich muss mir schließlich vorher überlegen, wo ich hinziehe.“

Wie in jedem Jahr nutzt Hoffmann am Montag die letzten Stunden vor der Schließung des Betriebs, um mit den Schwimmern ins Gespräch zu kommen: „Wir stoßen auf die vergangene Saison mit Sekt und Orangensaft an.“ Eine Anregung hat dabei Brigitte Schweiger: „Es wäre schön, wenn es im nächsten Jahr auch im Dorfener Freibad Wassergymnastik geben würde“, wünscht sich die Rentnerin. Sie gehört zu den Frühschwimmern, die schon morgens eine Stunde lang ihre Bahnen ziehen.

Der achtjährige Laurin Schaller wollte am letzten Tag als Erster im Wasser sein. Aufgeregt stand er schon kurz vor zehn Uhr an der Kasse, vor ihm die Horde der Frühschwimmer. „Ich habe sie dann doch noch alle überholt, sprintete zum Sprungbrett und direkt ins Becken“, freut er sich.

Der Drittklässler hat im Dorfener Freibad heuer nahezu seine ganzen Ferien verbracht. Seine ältere Schwester bekam einen Gips, die Reise nach Kroatien musste ausfallen. „Wir sind alle braungebrannt und gut erholt“, erzählt Vater Tobias Schaller. „Wir haben das Freibad in Dorfen als perfekten Urlaubsort kennengelernt.“