Freunde des Jakobmayer: Der Vorhang fällt für Ludwig Rudolf

Teilen

Ein bewährtes Team unter neuer Führung wird in den kommenden drei Jahren das Kulturzentrum Jakobmayer ehrenamtlich fördern (v. l.): Franz Meitner (Schriftführer), Gerhard Limmer (Beisitzer), Bürgermeister Heinz Grundner, Maximilian Hecker (Kassenprüfer), Dr. Ludwig Rudolf (ehemaliger Vorsitzender, jetzt Beisitzer), Dr. Walter Eschle (Vorsitzender), Hans Weilnhammer (stellvertretender Vorsitzender), Michael Utschneider (Schatzmeister) sowie Inge und Georg Schmederer (Beisitzer). © Fabian Holzner

Der Gründungsvorsitzende der Freunde des Jakobmayer Dr. Ludwig Rudolf übergibt sein Amt nach 13 Jahren. Sein Nachfolger ist Dr. Walter Eschle.

Dorfen – Seit der Gründung vor fast 13 Jahren wurden die „Freunde des Jakobmayer“ von Dr. Ludwig Rudolf als Vorsitzendem geführt. In dieser Zeit begleitete der Verein fördernd die Entwicklung der Kulturstätte von einer Baustelle bis zur überregional bekannten Bühne mitsamt Kino und Gastronomie. In einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im Biergarten des Wailtl Bräu stellte sich Rudolf nun bei Neuwahlen aus Zeitgründen, wie er angab, nicht mehr für den Führungsposten zur Verfügung. Einstimmig wurde Dr. Walter Eschle zu dessen Nachfolger gewählt.

Der 66-jährige gebürtige Dorfener Eschle war lange Jahre Vorstandsvorsitzender der Stadtsparkasse Augsburg. Als leitender Bankdirektor hatte er vor dieser Zeit stets nach „neuen beruflichen Herausforderungen gesucht“, wie er sich vor der Wahl bei den 25 versammelten Mitgliedern vorstellte. Im Anschluss brachte er, frisch im Amt, seinen Wunsch nach einem „guten, sehr kreativen und spannenden Vereinsleben“ zum Ausdruck und fügte an: „Es soll Spaß machen, schließlich wollen wir miteinander etwas auf den Weg bringen“.

Seiner Bitte an die bisherigen Vorstandsmitglieder, sich erneut zur Wahl zu stellen, denn „eine gute Mannschaft sollte man auch zusammen halten“, kamen alle nach. Damit bleibt Hans Weilnhammer stellvertretender Vorsitzender, Franz Meitner Schriftführer und Michael Utschneider Schatzmeister. Ebenso wurden auch die Beisitzer per Handzeichen gewählt. Neben Georg und Inge Schmederer sowie Gerhard Limmer wird Dr. Ludwig Rudolf beratend im Vorstand tätig sein. Weitere Beisitzer könnten in der im November anstehenden Jahreshauptversammlung der Freunde des Jakobmayer nachberufen werden, ebenso wie ein zweiter Kassenprüfer neben dem wiedergewählten Maximilian Hecker.

Bürgermeister Heinz Grundner würdigte in einem Rückblick das Wirken von Rudolf als „mehr als dynamischen und akribischen Vorsitzenden“. Seit seiner Gründung sei der Förderverein eng mit der Stadt Dorfen verbunden gewesen. Rudolf als Kulturreferent im Stadtrat wurde bei der Vereinsführung von Altbürgermeister Hermann Simmerl als Stellvertreter unterstützt. Der scheidende Vorsitzende habe es stets verstanden, eine Mannschaft um sich zu scharen, die von der Idee und Sache begeistert waren, sagte der Rathauschef. „Du hast den Verein hochgepäppelt und zu dem gemacht, was er heute ist und konntest heute ein wohlbestelltes Haus übergeben. Dafür einen herzlichen Dank“, richtete sich Grundner an seinen Stellvertreter im Bürgermeisteramt.

Dieser überblickte seine Amtszeit und bedankte sich bei allen Mitgliedern: „Man kann als Vorsitzender zwar manches anregen, wenn man aber der einzige ist, dann funktioniert nichts“. 36 kulturelle Veranstaltungen unterschiedlicher Art haben die Freunde des Jakobmayer bislang organisiert, 117 000 Zuschauer kamen zu den 112 Aufführungen. Abzüglich aller Spenden und Zuschüsse hat der Förderverein dabei rund 130 000 Euro in Opern, Operetten, Theateraufführungen und Konzerte investiert.

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.