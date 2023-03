Für eine Stunde gehören die Dorfener Straßen dem Fahrrad

Von: Michaele Heske

Mir san mitm Radl da: Über 60 Fahrradfahrer tourten mit ihren Bikes vor der Kundgebung durch Dorfen, um zu zeigen, dass die Straße auch ihnen gehört und nicht nur den Autos. © Michaele Heske

Fridays For Future: Über 200 Menschen nehmen an Dorfener Klimademo teil. Auf dem Programm stehen eine Radkundgebung, eine Kunstaktion und sogar ein satirischer von FDP-Minister Volker Wissing.

Dorfen – Über 200 Teilnehmer kamen am Freitagnachmittag zur Klimademo am Marienplatz, viele davon hatten ihre Fahrräder dabei. Es gab die erste „Critical Mass“ in Dorfen. Das ist eine spontane gemeinsame Radlfahrt, bei der die Biker zeigen, dass ihnen ebenso wie dem motorisierten Verkehr die Straße gehört. „Eine Art Flashmob“, erklärte Grünen-Stadträtin Ulli Frank-Meyer die Aktion, an der weit über 60 Radler teilnahmen.

„Ich dachte immer, die Politik wird es richten – die bekommen den Klimawandel in den Griff“, eröffnete Manfred Groh die Kundgebung. Schon vor über 20 Jahren, als er noch Student war, seien die Fakten bekannt gewesen, so der promovierte Physiker. Auch das Pariser Klimaabkommen werde ignoriert, die CO2-Emissionen steigen sogar weiter an und haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht.

Als Minister-Double machte sich Daniel Reissner über die Verkehrspolitik von Volker Wissing lustig. © Michaele Heske

Noch nie wurden so viele Autos im Landkreis Erding zugelassen, wie 2022, monierte Groh. Dabei zitierte der Dorfener den UN-Generalsekretär António Guterres: „Wir sind auf dem Highway zur Klimahölle – mit dem Fuß auf dem Gaspedal.“ Eine Katastrophe, weil sich das Zeitfenster bis zum Kipppunkt im Klimasystem rapide schließe, so der Dorfener Wissenschaftler.

Um die Verkehrswende stehe es in der Tat schlecht. Das räumte auch Bundesverkehrsminister Wissing ein, als er vom Rad stieg und zur Bühne ging. „Autos first“, rief er. Laute Buh-Rufe und Pfiffe waren die Antwort. „Wir brauchen aber breitere Autobahnen“, machte sich Daniel Reissner, der eine Wissing-Maske trug, über den FDP-Politiker lustig.

Die Kinder jedenfalls würden es uns danken, wenn die A 94 endlich auf sechs Spuren erweitert werde, meinte der Wissing-Darsteller: „Das Thema Bahn, das ist schwierig. Ich habe da mit den Managern von BMW, Daimler und VW gesprochen – die setzen lieber auf Autos. Und mal ehrlich, die Verbrenner sind ein Erfolgsrezept.“

Nach der kabarettistisch-satirischen Auflockerung ging es bitterernst weiter. Der Verkehrsexperte Martin Pavlik ist nämlich Zugführer und setzt sich für die Mobilitätswende ein. Der Dorfener führte aus, dass in den Nachbarländern, etwa in Österreich oder der Schweiz, die Bahn einen ganz anderen Stellenwert habe, als in Deutschland. Hier werde in die Bahn investiert, der öffentliche Nahverkehr sei eine attraktive und günstige Alternative zum Auto. „Die Verkehrsminister bekennen sich zur Schiene, fahren selbst weitere Strecken mit der Bahn, statt in das Flugzeug zu steigen.“

Mit einer Mitmachinstallation, eine Art „Whiteboard-Rad“, macht die Kunst AG Dorfen noch in den nächsten zehn Tagen darauf aufmerksam, dass nicht jede Strecke mit dem Auto gefahren werden muss. „Das ist hier so eine Art Litfaßsäule“, präsentierte Rainer Neuburger das zentrale Kunstwerk. „Mit unserer Kunst wollen wir uns den öffentlichen Raum zurückerobern“, erklärte er.

Als Inspiration haben die Künstler sogenannte „Geisterräder“ gewählt. Die Idee der Geisterräder stammt aus den USA: weiß gestrichene Fahrräder stehen an Unglücksorten als Mahnmale für im Straßenverkehr tödlich verunglückte Radfahrer.

Passanten haben hier die Möglichkeit, sich selbst künstlerisch oder gedanklich mit einzubringen, ihre Ideen drauf zu schreiben. Matilda Ickler möchte das jedenfalls tun. Das kleine Mädchen fährt nämlich für ihr Leben gerne Fahrrad: „Das macht Spaß und stinkt nicht so“, erklärte sie bei der Klimademo.