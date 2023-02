Bei den Friedensgebeten finden Dorfener Trost

Von: Michaele Heske

Teilen

Lieder und Gebete trösteten die Gläubigen beim Friedensgebet am Sonntag in der Marktkirche, hier Marion Jüde-Kornherr an der Gitarre, daneben ihr Mann Christian Kornherr. Beide sind Lehrkräfte am Gymnasium Dorfen. © Michaele Heske

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs treffen sich Christen in Dorfen zu ökumenischen Friedensgebeten.

Dorfen – Der Ukraine-Krieg dauert am heutigen Donnerstag schon ein Jahr, fast genauso lange laden beide Kirchengemeinden in Dorfen sonntags zum ökumenischen Friedensgebet ein. Gedacht wird der Menschen in der Ukraine, aber auch in allen anderen Kriegsgebieten. Gerade zum Jahrestag des Einmarschs russischer Truppen in die Ukraine beschäftigen sich die Initiatoren auch mit der Frage von Waffenlieferungen, schließlich sei das Christentum die Religion, die „absolut auf Frieden gepolt ist“, sagt Wolfgang Lanzinger, Initiator und einer der Vorsitzenden des Pfarrgemeinderates Maria Dorfen.

Da hilft nur beten – die gemeinsame Fürbitte sei die einzige Möglichkeit, derzeit ein Statement für den Frieden zu setzen, sagt Lanzinger. „Wir müssen ja irgendwie tätig werden. Es ist uns nicht gegeben, den Krieg zu beenden. Aber es hilft manchen Menschen, mit dem Kriegsgeschehen, das seit einem Jahr in der Ukraine tobt, fertig zu werden.“ Das gemeinsame Gebet verbinde, weit über Dorfen hinaus, mit allen Gleichgesinnten an vielen Orten in Deutschland.

Am 27. Februar 2022, drei Tage nach Kriegsausbruch, versammelten sich über 170 Dorfener erstmals am Unteren Markt und zündeten Kerzen an. Die Pfarrgemeinderäte Stefanie Forstmaier und Wolfgang Lanzinger hatten zum spontanen Gebet eingeladen – über WhatsApp und Mundpropaganda, denn erst am Vormittag hatten sich die Initiatoren entschlossen, auch in Dorfen für den Frieden zu beten.

Waffenlieferungen waren das Thema von Elisabeth Mengele-Kley und Wolfgang Lanzinger (hinten). © Michaele Heske

Ihre Triebfeder: Mitgefühl und Solidarität. Dabei waren auch viele Stadträte, Landrat Martin Bayerstorfer und Bürgermeister Heinz Grundner. Dass der Krieg so lange dauern werde, damit habe damals keiner gerechnet, bedauert Grundner auf Nachfrage. „Das macht mich nach wie vor sehr betroffen“, ergänzt Bayerstorfer.

„Schwerter zu Pflugscharen. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben, und sie werden fortan nicht mehr lernen, Krieg zu führen“, las Lanzinger beim ersten Friedensgebet vor. Auf die Worte des Propheten Micha folgten Gebete und Fürbitten. Das Vaterunser beteten die Anwesenden gemeinsam. „Das war ein gutes Mittel, um aus der Schockstarre wieder raus zu kommen“, sagt Lanzinger, Konrektor des Dorfener Gymnasiums, rückblickend.

Traurig sei, dass kein Ende in Sicht ist, findet Elisabeth Mengele-Kley, ebenfalls Lektorin der Friedensveranstaltung und Vorsitzende des Pfarrgemeinderates Maria Dorfen. „Im Sommer gab es immer wieder Anzeichen, dass es doch Frieden geben kann, es gab ja immer wieder Verhandlungen.“ Doch man stecke mittlerweile in einem Zermürbungskrieg, der noch lange andauern kann. „Jeder Tag Krieg ist ein Tag zu viel, weil Menschen sterben und fliehen müssen, weil Infrastruktur und Ressourcen zerstört werden. Ich fürchte, wir müssen weiter beten.“

Mittlerweile organisieren abwechselnd die katholische und evangelische Kirchengemeinde das Friedensgebet im 14-tägigen Rhythmus. Am vergangenen Sonntag trafen sich die Christen beider Gemeinden in der Marktkirche. Kurz vor dem Jahrestag ging es um das Thema Waffenlieferungen.

„Das man die Ukraine nicht im Stich lassen kann, ist die eine Seite“, meint Lanzinger. Aber: „Kann ‚die Kirche‘ für Waffenlieferungen sein?“, das sei die Gretchenfrage. „Die Frage der Waffenlieferungen fordert einzelne Christen wie auch Kirchen in ihrem christlichen Selbstverständnis heraus, sie führe in ein ethisches Dilemma: „Sowohl Waffenlieferungen als auch die Verweigerung von Waffenlieferung haben das Leiden und Sterben von Menschen zur Folge.“

Nach 365 Tagen Krieg wisse man, so lasen Mengele-Kley und Lanzinger vor, dass immer mehr Waffen die Gefahr bergen, dass Gewalt eskaliere. „Waffen werden letztlich keinen Frieden bringen, und wenn, dann nur einen teuer erkauften.“ Eine Unterscheidung zwischen „guten und schlechten“ Waffenlieferungen – Verteidigungs- oder Angriffswaffen – verwische den Zweck aller Waffen: den Einsatz im Krieg. „Gute“ Waffen, die der Friedenssicherung dienen sollen, können schon morgen „böse Waffen“ sein, wenn sie in die falschen Hände geraten.

In diesen Tagen ist der Blick freilich auf die Ukraine gerichtet. „Wir dürfen aber nicht vergessen, dass es auch andernorts Kriegsschauplätzen gibt, die zwar weiter weg sind“, erinnert Lanzinger, ebenso an die karitative Pflicht, Flüchtlinge in Dorfen zu unterstützen und sie aufzunehmen.