Friedlicher Hemadlenz

Von: Timo Aichele

Im Einsatz: der BRK-Sanitätsdienst in Dorfen. © brk

29-Jähriger zusammengeschlagen, Schubkarre geklaut: Polizei berichtet von wenigen alkoholbedingten Delikten.

Dorfen – Traumwetter und die Freude auf Faschingsgaudi nach zwei Jahren ohne großen Hemadlenznumzug lockte am Unsinnigen Donnerstag 4000 Teilnehmer nach Dorfen, Grundsätzlich verlief die Veranstaltung friedlich, bilanziert die Polizei. Allerdings habe es ab Nachmittag, oftmals durch starke Alkoholisierung bedingt, einige negative Vorfälle gegeben.

Besonders negativ fiel ein 28-jähriger aus Maitenbeth auf, der gegen 17 Uhr stark betrunken zur Polizeiinspektion Dorfen kam. Für den Heimweg organisierte ihm die Polizei ein Taxi. Beim Warten wurde der 28-Jährige immer ungehaltener und wollte dann schließlich auch nicht mehr in das inzwischen eingetroffene Taxi steigen.

Stattdessen beleidigte er die Beamten massiv und drohte schließlich auch damit, dass er sie umbringen werde. Er wurde in Gewahrsam genommen. Dabei leistete er Widerstand und verletzte zwei Beamte leicht. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung.

Gegen 15.20 Uhr schlug ein Unbekannter einem 29-Jährigen vor einer Bar an der Erdinger Straße die Faust ins Gesicht. Der Lengdorfer blutete stark und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Ihm war zuvor sein Rucksack entwendet worden. Auf der Suche danach hatte er die Freundin des Täters angesprochen, der aus Eifersucht handgreiflich wurde. Gegen 17.15 Uhr versuchte ein Unbekannter, an der Erdinger Straße ein Verkehrszeichen aus der Verankerung zu reißen. Er wurde von Polizisten angehalten. Allerdings störte ein 20-jähriger Dorfener derart massiv die Kontrolle, dass dem Unbekannten die Flucht gelang. Er pöbelte die Einsatzkräfte an und beleidigte sie. Ihn erwartet eine Anzeige wegen Strafvereitelung und Beleidigung. Außerdem klaute ein 46-Jähriger eine Schubkarre von einer Baustelle und machte sich auf den Heimweg, bevor die Polizei ihn anhielt.

Für den BRK-Sanitätsdienst berichtet Kreisbereitschaftsleiter Leonard Brummer: „Wir hatten nur wenige und kleinere Versorgungen. Vier Fahrzeuge mit Besatzung waren von den Bereitschaften Dorfen und Erding im Einsatz.“

Sachdienliche Hinweise an die Polizeiinspektion Dorfen unter Tel. (0 80 81) 93 05-0.