Dorfen führt ein Parkleitsystem ein

Neue Schilder sollen künftig in Dorfen Autofahrern den Weg zu Parkplätzen weisen und auch Radlern und Fußgängern Orientierung geben.

Dorfen – Es geht nichts über ein herzliches Willkommen – das bekommen Autofahrer in Dorfen künftig an vier Punkten der Haupteinfallstraßen zu sehen: der B 15 und der Staatsstraße 2086 von jeweils beiden Seiten. Das Begrüßungsschild sagt schon mal nett Hallo, zeigt ein Luftbild vom Stadtkern und ist vor allem Teil eines Leitsystems, das in der Isenstadt eingeführt werden soll. Es richtet sich an Autofahrer auf Parkplatzsuche wie auch an Fußgänger und Radler. Der Bau- und Verkehrsausschuss hat das Beschilderungskonzept bei zwei Gegenstimmen befürwortet. Die Stadtverwaltung geht nun in die Ausschreibung.

Nach dem von Svenja Tremmel von der Agentur Derart gemeinsam mit einer städtischen Projektgruppe erarbeiten Konzept sollen Autofahrer zu vier großen Parkplätzen geleitet werden: am Festplatz, am Friedhof, am Bahnhof und an der Isener Straße. Das Begrüßungsschild stellt die „erste Kontaktzone dar“, die den Verkehrsteilnehmer grundsätzlich über das Parkleitsystem informiert.

Die Projektgruppe hat sich hier für eine dreiteilige Tafel mit Foto und Stadtsilhouette auf anthrazitfarbenem Grund entschieden. Die Schilder der zweiten Kontaktzone sollen im Ort Orientierung bieten. Die dritte Kontaktzone dirigiert den Autofahrer endgültig zum Ziel. Auf Kartendarstellungen wird vollkommen verzichtet. Pfeile müssen reichen.

Für Fußgänger sind große Infopoints geplant. Nach dem aktuellen Entwurf handelt es sich dabei um über mannshohe Stelen in Anthrazit, auf denen ein Stadtplan und Pfeile zu bestimmten Zielen samt Entfernungen angebracht sind – zum Beispiel Rathaus 0,1 km und Freibad 1,0 km. So könnten sich ortsunkundige Fußgänger gut orientieren, erklärte Tremmel bei der Präsentation des Konzepts in der Ausschusssitzung.

Ergänzt wird dieses Leitsystem durch Schilder für Radfahrer. Dieses Konzept stellte Markus Jocher von der Agentur Cima den Stadträten vor. Dazu hat es laut Jocher im April quasi eine Raderkundung Dorfens gegeben. „Wir wollen die bestehenden Radwege in die Stadt hineinführen“, erklärte er – zum Beispiel den Vilstalradweg oder von St. Wolfgang her. Hier gehe es um einfache und klare Streckenführungen. „Wir schaffen es, den Radfahrer mit vier Schildern in die Stadt zu holen“, sagte der Planer.