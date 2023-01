Gemeinsam lieben, gemeinsam leben

Zwei Nieren, zwei Leben: Jürgen Grininger (r.) und Georg Hagl in ihrer Kramerei am Kreisel in Dorfen.

Georg Hagl spendet seinem Mann Jürgen Grininger eine Niere – Jetzt blühen beide wieder auf

Von Birgit Lang schließen

Dieses Paar ist in jeder Hinsicht einzigartig: Zwei Männer geben sich das Jawort. Dann wird einer schwer krank. Und sein Partner rettet ihm das Leben. Wir haben sie besucht.

Dorfen - Von einer auf die andere Minute kann das Leben an einem seidenen Faden hängen. Diese Todesangst verspürte Jürgen Grininger Mitte August 2021 erstmals. Wegen einer kleinen Grippe war er zum Arzt gegangen. Die schockierende Diagnose nach der Blutuntersuchung: „Ihre Werte stimmen nicht“. Bei dem damals 43-jährigen gelernten Maler schrillten sofort die Alarmglocken, denn er wusste, was das für ihn bedeutet: Nierenversagen.

Auch sein großer Bruder litt an dieser Erkrankung. „Der Körper wird von innen vergiftet, und man merkt es nicht.“ Irgendwann reagiere der Körper auf bestimmte Nahrungsmittel, und es fange am ganzen Körper an zu jucken, weil er die Giftstoffe nicht mehr abbauen könne. Eine Nierenspende musste her.



Sein Pech war, dass sein Vater eine seiner beiden passenden Nieren schon an den Bruder gespendet hatte und für ihn nun keine mehr übrig war. Die einzige Überlebenschance, die ihm blieb, war die Dialyse – sein ganzes, künftiges Leben drei Mal die Woche ins Krankenhaus zu fahren. Oder zu sterben.



Sein Glück war, dass sich sein Mann Georg Hagl, Inhaber der Dorfener Kramerei am Kreisel, nach kurzer Bedenkzeit sofort als Spender zur Verfügung stellte. Er wäre auch in Frage gekommen, doch Grininger lehnte das ab – zunächst. Doch: „Wir hatten noch das ganze Leben vor uns. Mit Dialyse ist die Lebenserwartung nicht mehr so hoch und das Leben auch nicht mehr unbeschwert“, erzählt er. Das wusste er von seinem Bruder, der nach der Dialyse immer einen Tag lang fertig war.



„Ich wollte das Leben einfach wieder mit meinem Schatz genießen.“ Also freundete er sich nach dem ersten Schock langsam mit dem Angebot seines Ehemannes an. Die beiden hatten sich 2011 auf einer Tupperware-Party in Vilsbiburg kennengelernt, und es „hat einfach gleich gepasst“. Fünf Jahre später wurde geheiratet.



Jürgen stieg, nachdem er fast 20 Jahre lang als Maler gearbeitet hatte und nun im Schnittblumengroßhandel in Landshut tätig ist, in der Dorfener Kramerei als Assistent der Geschäftsführung mit ein, als sein Mann Georg, gelernter Einzelhandelskaufmann aus Simbach am Inn, das Geschäft 2021 von Hans Singer übernahm.



Als erste Maßnahme nach der Erkrankung stellten die Eheleute ihre Ernährung um. Alles was Kalium enthält, also Bananen und Erdbeeren, ein Großteil des Gemüses wie Kartoffeln sowie Fleisch außer Geflügel wurde gestrichen, Obst und Gemüse wird nur gekocht oder eingemacht gegessen.



Hagl nahm zehn Kilo ab, Grininger 20. Er befand sich nun in permanenter Behandlung beim Nephrologen, also dem Nierenarzt. Auch sein Gatte musste unzählige Untersuchungen über sich ergehen lassen. Denn als Spender müsse alles „zu 120 Prozent“ stimmen, die kleinste Anfälligkeit sei schon Ausschlusskriterium. „Der Spender geht gesund ins Krankenhaus und muss auch wieder gesund rauskommen, sonst wäre es Körperverletzung“, sagt der Gerzener.



Auch zum Psychologen und zum Ältestenrat, also Rechtsanwalt, mussten sie gehen, die nichts mit der OP zu tun hatten. Der Grund: „Es muss sichergestellt sein, dass kein Geld fließt und die Spende freiwillig ohne Gegenleistung oder Ansprüche erfolgt.“



OP-Termin war ein Jahr später, am 7. September 2022. „Es war ein schöner, sonniger Mittwoch“, erinnert sich Grininger. Er musste schon zwei Tage vorher ins Krankenhaus nach Regensburg, wo sein Immunsystem heruntergefahren wurde, damit sein Körper die neue Niere nicht abstößt. Die ersten drei Wochen musste er dreimal wöchentlich nach Regensburg, dann noch zwei- und schließlich einmal.



Bis heute muss er alle vier Wochen zum Nephrologen zur Blutkontrolle und täglich 30 Medikamente einnehmen, darunter Immunsuppressiva, die sein Immunsystem alle zwölf Stunden auf ein bestimmtes Level herunterfahren. Denn es könnte jederzeit sein, dass sein Körper gegen die neue Niere als Fremdkörper arbeitet. „Über die Nebenwirkungen der Medikamente mag ich gar nicht nachdenken“, sagt der 45-Jährige.



Auch weitere Einschränkungen gibt es für ihn: kein Sport, nur Radfahren und wandern, kein Alkohol, keine Zigaretten. „Ich habe sofort nach der OP mit dem Rauchen aufgehört. Es hat einfach klick gemacht.“ Noch nicht klick gemacht hat es bei seinem Mann Georg mit dem Glimmstängel. Aber das störe ihn nicht.



Der Kramerei-Inhaber fühlte sich als Spender im Klinikum „wie ein König“ behandelt. Sieben Stunden dauerte die OP bei ihm, fünf Stunden bei seinem Ehemann. Von dem schweren Eingriff zeugen große Narben am Unterbauch der beiden, wie bei einem Kaiserschnitt. Anfangs hätten sie nur Jogginghosen angezogen, wegen der Schmerzen. Bis Ende 2022 durften sie auch nicht schwer heben. „Aber unsere Mädels im Laden haben uns super unterstützt“, erzählt der Dorfener Geschäftsmann.



Auch er muss sich jetzt mit nur noch einer Niere einschränken. Aber Alkohol sei ihm noch nie wichtig gewesen. Erschwerend kam jedoch hinzu, dass sich beide akribisch vor Corona schützen mussten. Eine Infektion hätte fatale, für Grininger sogar tödliche Auswirkungen haben können.



Hinzu kam jede Menge Arbeit. Denn sie gestalteten in dieser Zeit die Kramerei am Kreisel um und bauten das regionale Sortiment aus. „Georg arbeitet täglich zwölf Stunden, steht sechs Tage die Woche schon um 4 Uhr in der Früh im Laden, um die gelieferten Waren einzusortieren. Teilweise kommt er erst um 17 Uhr aus dem Geschäft“, sagt sein Partner. Er stehe später auf, ihm fehle noch die Kraft, aber auch er verbringe fast immer sechs Tage die Woche und so viel Zeit wie möglich in der Kramerei, um seinem Mann zu helfen. „Das war alles nicht so einfach, aber eine gute Ablenkung.“



Die schönste Bestätigung für ihr unermüdliches Engagement war die Auszeichnung beim bundesweiten Dorfladen-Wettbewerb als „5-Sterne-Dorfladen“ vorigen November (wir berichteten). Den schönsten Liebesbeweis schenkte Hagl seinem Jürgen mit der Nierenspende. „Ich kann es nicht in Worte fassen, wie dankbar ich ihm bin. Er hat mir das Leben gerettet. Mir geht oft das Herz über, wenn ich ihn nur ansehe. Seit der OP liebe ich ihn noch mehr“, verrät Grininger.



Bis heute verbringen die beiden ihre wenige Freizeit gern in den Bergen, wenn auch gemütlicher und langsamer, aber immer begleitet von den Dackelmischlingen Lucie und Maxi. „Wir genießen die kleinen Dinge im Leben, die wir früher übersehen haben.“ In den nächsten Wochen geht er noch auf Reha, um fitter zu werden.



Einen großen Wunsch hat der 45-Jährige an seine Mitmenschen: „Legt euch einen Organspendeausweis zu. Er kann Menschenleben retten.“ Oft denke man erst daran, wenn ein Familienmitglied, ein Freund oder man selbst betroffen ist. Sein Schicksal lege er offen, weil er damit Menschen dazu motivieren und ein Bewusstsein für die dringend benötigten Spenden schaffen wolle. „Schaltet euren Kopf ein und macht mit. Wir danken euch.“ mel