Gerichtsstreit um Dorfener Volksfest geht weiter

Die langjährigen Dorfener Volksfestwirte geben nicht auf. Die juristische Auseinandersetzung mit der Stadt wegen der Volksfestvergabe 2020 wird weitergeführt – auch wenn die Großveranstaltung wegen der Corona-Pandemie längst abgesagt ist.

Dorfen – „Ein neues und transparentes Auswahlverfahren“ - das fordern die langjährigen Dorfener Volksfestwirte Peter und Ilse Klotz, Robert Eicher sowie Ernst Hennel. Sie gehen weiter juristisch gegen die diesä.jhrige Auftragsvergabe vor, bei der sie leer ausgegangen waren.

„Wir sind zuversichtlich, dass wir das Verwaltungsgericht in einer mündlichen Verhandlung von unserer rechtlichen Bewertung überzeugen können“, sind die Gastronomen optimistisch. Erklärtes Ziel der in der ProstMahlzeit GbR zusammengeschlossenen Wirte „bleibt ein neues und transparentes Auswahlverfahren, in dem die Leistungen der Festwirte beim Volksfest vollständig anerkannt werden und nicht nur das Geld für die Stadt Berücksichtigung findet“.

Bekanntlich ist das Verwaltungsgericht in einer vorläufigen Eilentscheidung der Argumentation der Stadt Dorfen über die Vergabe des Volksfestes an den Landshuter Gastronomen Patrick Schmidt gefolgt. „Die Stadt Dorfen hat transparent und ermessensfrei ausgeschrieben“, so die Auffassung des Gerichts. Das endgültige Urteil steht aber noch aus. Die ProstMahlzeit-Wirte sind dagegen nach wie vor der Auffassung, „dass die Vergabe aufgrund mehrerer Ungereimtheiten und Widersprüche rechtswidrig erfolgt ist“. Denn letzten Endes sei nahezu ausschließlich die Höhe der Pachtzahlung an die Stadt Dorfen das entscheidendes Kriterium gewesen.

Das wollen Klotz, Eicher und Hennel nicht akzeptieren. „Über Jahre hinweg – und auf Wunsch der Stadt – haben wir diverse Sonderleistungen erbracht. Diese erklären unser reduziertes Gebot und hätten in unseren Augen ebenfalls berücksichtigt werden müssen.“ Als Beispiele nennen die Wirte, dass sie etwa die ortsansässigen Vereine über Jahre hinweg zum traditionellen Volksfesteinzug sowie -auszug eingeladen und die Bierzeichen dafür finanziert haben. Darüber hinaus sei im Vorfeld des Volksfestes jeweils zu einer Bierprobe geladen worden.

„Die Behauptung, es handele sich dabei um reine Marketingmaßnahmen von uns, ist falsch: Viele Mitbürger gehen bis heute fälschlicherweise davon aus, dass die Stadt besagte Maßnahmen finanziert.“ Zu den Sonderleistungen zählen die Wirte auch die Erstellung und das Betreibung der Homepage „Volksfest Dorfen“ sowie der entsprechenden Facebook-Seite. Auf Wunsch der Stadt hätten sie zudem die Dorfener Volksfest-Zeitung ins Leben gerufen und umgesetzt.

Der Stadtverwaltung machen die Wirte schwere Vorwürfe: „Im Jahr 2019 wurde die Ausschreibung geändert, jedoch hat die Stadtverwaltung den Haupt- und Finanzausschuss darüber offenbar nicht informiert.“

In der Vergangenheit waren von der Stadtverwaltung jeweils nur die Dorfener Wirte wegen eines Angebots angeschrieben worden. 2019 wurde dies geändert. Die Stadtverwaltung argumentierte, man müsse künftig eine überregionale Ausschreibung vornehmen. Bei anderen Volksfesten in der Region wurde dies von den Kommunen offenbar nicht gemacht.

„Entscheidender aber ist für uns, dass wir vor der Ausschreibung 2019 dazu aufgefordert wurden, all unsere Sonderleistungen und deren Kosten außerhalb der Ausschreibung aufzulisten. Diese Auflistung haben wir an die Stadt weitergeleitet. Rechnet man diese Ausgaben unserem Gebotspreis hinzu, übersteigt diese Gesamtsumme das Angebot von Mitbieter Patrick Schmidt deutlich – und zwar um einen Betrag im unteren fünfstelligen Bereich. Bei der entscheidenden Sitzung wurde unser Schreiben den Mitgliedern des Haupt- und Finanzausschusses allerdings gar nicht erst vorgelegt. Daher blieben unsere Sonderleistungen bei der Gesamtbetrachtung unseres Angebots unberücksichtigt“, sagen die ProstMahlzeit-Wirte verärgert.

Das Verwaltungsgericht hat nach Ansicht der Wirte bislang auch nicht berücksichtigt, dass der Stadtrat bei wesentlichen Entscheidungen im Vorfeld der Ausschreibung „nur unzureichend“ über die Bieter informiert wurde. „Wenn die Stadtverwaltung und unser Bürgermeister ausschließlich auf den Bietpreis von mindestens 70 000 Euro abzielen und die Sonderleistungen unberücksichtigt bleiben, können wir unsere Angebotsgestaltung künftig ebenfalls danach richten.“

Nach eingehender Prüfung des Beschlusses des Münchner Verwaltungsgerichts hat sich die ProstMahlzeit GbR entschlossen, die Klage in der Hauptsache am Verwaltungsgericht München weiterzuverfolgen. „Wir sind zuversichtlich, auch das Verwaltungsgericht in einer mündlichen Verhandlung von unserer rechtlichen Bewertung überzeugen zu können. Unser erklärtes Ziel bleibt ein neues und transparentes Auswahlverfahren, in dem die Leistungen der Festwirte beim Volksfest vollständig anerkannt werden und nicht nur das Geld für die Stadt Berücksichtigung findet“, so die Wirte-Gemeinschaft.

Neben der juristischen Auseinandersetzung um die Auswahlkriterien haben aus Sicht der langjährigen Festwirte auch die Mitglieder des alten und neuen Stadtrates ein Mitspracherecht, „um für eine faire Behandlung der örtlichen Wirte gerade in diesen schwierigen Zeiten und für die Erhaltung der traditionellen Festhallenbewirtung eintreten zu können“.

Die Stadt will sich zu den neuerlichen Äußerungen der Wirte-Gemeinschaft nicht äußern. Man wolle im laufenden Verfahren die Gerichtsverhandlung abwarten, sagt die für das Volksfest verantwortliche Abteilungsleiterin Anita Feckl.