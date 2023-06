Gewitter: „Faust“ kurzfristig abgesagt

Von: Alexandra Anderka

Teuflisch: Mephisto rockt „Auerbachs Keller“, eine Szene aus der „Faust“-Premiere in Dorfen. © Timo Aichele

Keine Stunde vor der Aufführung wurde „Faust“ am Donnerstag abgesagt. Wegen der Ausfallversicherung können die Organisatoren nicht viel früher tätig werden.

Dorfen – Findet der „Faust“ nun statt oder nicht? Das war am Donnerstagabend die entscheidende Frage für alle Kartenbesitzer. Die eine Wetter-App prognostizierte um 19 Uhr schon Gewitter für 20 Uhr, die vom Deutschen Wetterdienst, an der sich die Faust-Veranstalter orientieren, gab laut Projektleiterin Sigrid Wiedenhofer um 19.30 Uhr noch Entwarnung: „Da wäre das Gewitter an Dorfen vorbeigezogen und wir hätten gespielt, die Schauspieler waren schon geschminkt, Bühne und Requisiten aufgebaut.“ Die Absage kam dann um 19.45 Uhr, 45 Minuten vor Spielbeginn. Die meisten Besucher waren da bereits auf dem Weg oder sogar schon vor Ort.

Für Renate Eßbaumer, stellvertretende Vorsitzende der Volksspielgruppe Altenerding, die vergangenes Jahr an 15 Spielabenden die Schwedenspiele unter freiem Himmel aufgeführt haben, ist das „sehr kurzfristig“. Ihr Team beobachte bei unklarer Lage die Wetter-App des Flughafens, spätestens um 17 Uhr erfolge bei Beginn um 20 Uhr die Absage. „Solche Aufführungen haben ja Vorläufe. Die Maske beginnt um 18 Uhr mit dem Schminken.“

Eßbaumer weiß aber auch, dass „da immer ein Haufen an Leuten mitredet“. Während die Technik im Zweifelsfall für eine Absage plädiere, tendiere die Spielleitung dazu, durchzuziehen.

Projektleiterin Wiedenhofer erklärt im Gespräch mit unserer Zeitung die kurzfristige Absage am Donnerstagabend: „Die Stadt hat sich entschieden, bei 300 000 Euro Produktionskosten eine Ausfallversicherung abzuschließen, die uns wiederum dazu verpflichtet, frühestens eine Stunde vor Spielbeginn abzusagen.“ Bei Gewitter und Sturm gebe es keine Alternativen. Um 20.20 Uhr setzten Regen und Gewitter ein. Wiedenhofer ist froh, dass die meisten Besucher Verständnis gezeigt hätten.

Unter solchen Bedingungen zeigt auch Eßbaumer Verständnis: „Ja, wenn das vertraglich so festgehalten ist, kann man da natürlich nicht aus.“ Die Volksspielgruppe habe sich bei 194 000 Euro Produktionskosten gegen eine Versicherung entschieden, „weil die so richtig teuer ist“. Sie hatten Glück gehabt, den Ausgaben standen letztlich 227 000 Euro Einnahmen gegenüber.

Der Ausweichtermin für den ausgefallenen „Faust“ vom Donnerstag ist Sonntag, 25. Juni, um 20.30 Uhr. „Da Besucher, die an diesem Tag verhindert sind, ihre Karten getauscht oder storniert haben, haben wir für Kurzentschlossene Karten übrig“, ermuntert Wiedenhofer.

Auskunft über eventuelle Absagen für kommende Aufführungen gibt es ab 19.30 Uhr auf der Homepage www.faustindorfen.de oder über Tel. (0175) 80 65 99 27)