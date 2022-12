Der Glaube ist ein Anker für die Ukrainerinnen

Von: Michaele Heske

Weihnachtsessen: Die Ukrainerinnen fuhren am Freitag in der letzen Unterrichtsstunde im DZIF ein großes Frühstücksbuffet auf, darunter auch „Hering unter dem Pelzmantel“, eine traditionelle Feiertags-Tarte aus der Heimat. Die beiden Lehrerin Damaris von der Heyden (l.) und Yvonne Daller (vorne, r.) sind stolz auf ihre Schülerinnen: „Sie sind alle so fleißig“, lobten sie die Klasse. © Michaele Heske

Teilnehmerinnen des Deutschkurses am DZIF fühlen sich hier sicher, sorgen sich aber um die Familie in der Heimat.

Dorfen – Ukrainische Flüchtlinge leben hier in Sicherheit – aber weit entfernt von ihrer Heimat. Die letzte Weihnacht war für sie noch ein Fest des Friedens und der Familie. Damals wusste noch niemand, dass russische Truppen die Ukraine angreifen werden, dass es Krieg geben wird. Der Deutschkurs im Dorfener Zentrum für Integration und Familie ist ein Anker für die Frauen aus der Ukraine, zusätzlich zum Glauben. Die Heimatzeitung war zur Weihnachtsfeier eingeladen.

„Auch sonst ist an Weihnachten irgendwo Krieg –aber wir bekommen es in diesem Jahr viel deutlicher zu spüren“, sagt Josef Kronseder, der sich seit Monaten für die Geflüchteten aus der Ukraine einsetzt. Fast 1000 Flüchtlinge von dort leben im Landkreis, davon knapp 150 in Dorfen.

Die meisten Ukrainer sind Mitglieder der ukrainischen griechisch-katholischen Kirche, sie orientieren sich am byzantinisch-orthodoxen Ritus und feiern Weihnachten am 6. Januar. „Wir versuchen für den 6. Januar einen Popen zu bekommen, der hier Weihnachtsgottesdienst hält“, sagt Kronseder. Viele Familien seien sehr gläubig.

In der letzen Unterrichtsstunde vor den Ferien erzählen die Ukrainerinnen vom Weihnachtsfest daheim. Verwandte kommen zusammen, Nachbarn und Freunde – statt Plätzchen gibt es Kutja, eine Süßspeise aus gekochtem Weizen, gehackten Nüssen, Mohn, Rosinen und Honig.

„Das gemeinsame Essen ist ganz wichtig“, erzählt Maria, die mit ihrer Tochter aus Odessa nach Deutschland geflohen ist, als die ersten Bomben fielen. Ihr Mann und der 22-jährige Sohn kämpfen für ihr Vaterland, ihre Eltern sind noch in der Ukraine. „Wir telefonieren jeden Tag“, erzählt sie. Traurig sei sie schon, aber sie weiß: Ihr siebenjähriges Mädchen ist in Dorfen in Sicherheit.

„Ich bin sehr gläubig – Christus ist unser Retter“, sagt sie. Deshalb sei Weihnachten so wichtig: „Gott im Himmel wird helfen – vielleicht gibt es bald Frieden“, hofft die Journalistin, die bei einer Lokalzeitung gearbeitet hat.

Weihnachtstradition, die ihren Ursprung in der russischen Mythologie hat, wird komplett abgelehnt, weiß Yvonne Daller zu berichten, die aktuell 19 Schülerinnen aus der Ukraine unterrichtet. „Väterchen Frost etwa, eine dem Weihnachtsmann ähnliche Märchenfigur – den gibt es nicht mehr.“ Gemeinsam mit ihrer Kollegin Damaris von der Heyden bereitet sie die Frauen auf die Prüfungen Ende Januar vor.

Es ist fast eine familiäre Stimmung in der letzen Stunde vor den Ferien – man wichtelt gemeinsam. Die Ukrainerinnen haben für ein üppiges Buffet gesorgt, Weihnachtsmusik läuft im Hintergrund: „Alle sind so fleißig, wollen Deutsch lernen und schauen nach vorne“, sagen die beiden Lehrerinnen.

Tatjana (42) will in diesem Jahr erstmals Weihnachten wie die Katholiken feiern. „Unsere deutschen Freunde haben uns am ersten Feiertag zum Essen eingeladen“, freut sie sich. Es gebe Gans mit Knödeln und Blaukraut. Ihre Kinder bekommen schon am 24. Dezember die Geschenke, der Christbaum steht. „Als Mutter habe ich damit keine großen Probleme – es ist ja egal, wann Bescherung ist.“ Auch sie habe einen starken Glauben: „Christus ist geboren – wir preisen ihn“, so sage man an Weihnachten in der Heimat. „Wir werden noch unseren Enkeln erzählen, wie uns die Dorfener unterstützt haben“, so Tatjana.

Die Hilfsbereitschaft sei nach wie vor groß, betont Kronseder. Doch es fehle an Wohnungen: „Wenn die Hausbesitzer über ihren Schatten springen würden, leer stehende Wohnungen an uns vermieten könnten, dann wäre vielen Flüchtlingen geholfen.“

Franz Leutner, der frühere Vorsitzende der Flüchtlingshilfe Dorfen, meint: „Unser Glück verpflichtet uns, auch zu helfen.“ Die Menschen, die hier ankommen, seien vom Krieg schwerst traumatisiert. „Wenn wir die Leute nicht vernünftig integrieren, hat das enorme Folgewirkungen“, glaubt er. „Was wir heute versäumen, wird uns und die nachfolgenden Generationen durch soziale Spannungen einholen.“

Ihm und seinen Mitstreitern liegt das Wohl von Flüchtlingen aller Nationen am Herzen. Erst kürzlich feierten sie auf dem Friedhof Dorfen eine Andacht für eine Kongolesin .