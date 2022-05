„Endlich geht wieder was“: Dorfener begeistert vom Grasmarkt

Von: Michaele Heske

Teilen

Bei Traumwetter stöbern und flanieren. Das genossen viele Dorfener in der Altstadt. © Hermann Weingartner

Stände auf dem Unteren Markt, geöffnete Geschäfte, Familienprogramm und weitere Aktivitäten bis hinein in den Stadtpark - die Dorfener erlebten einen traumhaft sonnigen Marktsonntag.

Dorfen – Viel Trubel am Sonntag beim Grasmarkt in Dorfen: Zum einen hatten viele Geschäfte in der Innenstadt geöffnet, zum anderen gab es an vielen Ständen am Unteren Markt kulinarische Spezialitäten aus der Region. Straßenhändler boten Stein- und Silberschmuck oder Klamotten und Handtaschen feil. Gleichzeitig war am 15. Mai aber auch der Internationale Tag der Familie. Und so klinkte sich die neue Gemeindejugendpflegerin Sigrid Wiedenhofer gleich ins Marktgeschehen mit ein. Gemeinsam mit Kristina Schmitz, der Leiterin des Familienstützpunktes Dorfen, bot sie ein abwechslungsreiches Programm für Familien und Kinder an.

„Endlich ist in Dorfen was los“, freute sich Schmitz. „Und dann noch der Sonnenschein – herrlich.“ Für die Dorfener Erzieherin und Naturpädagogin ist es wichtig, endlich wieder mit Eltern ins Gespräch zu kommen. Und natürlich sollten die Mädchen und Buben an so einem Tag viel Spaß haben. Etwa bei Bastelangeboten oder einem Sinnesparcours auf dem Marienplatz.

Die Dorfener Tom und Kathrin Becker hatten in der Zeitung vom Grasmarkt und dem Familienangebot gelesen. „Die letzen Jahren waren schwierig – endlich geht wieder was“, meinte die Mama. In einem Tuch trug sie Baby Lilli. Lukas (6) und Luisa (4) stürzten sich gleich auf das Geruch-Memory, hielten sich gegenseitig die Flacons unter die Nase, derweil ratschten die Erwachsenen. „Es tut einfach nur gut“, so das Fazit der Eltern.

Mit kreativen Spielen lockte das Jugendpflege-Team rund um Kristina Schmitz (unteres Bild, 2. v. l.) an ihre Stände. Tom Becker und seine Frau Kathrin mit dem Baby Lilli im Tragetuch waren ebenso begeistert wie ihre Kinder Lukas (6) und Luisa (4). © Michaele Heske

100 Meter weiter, im Stadtpark, konnten die Leute Boule oder Schach spielen, sich über Pläne für die Umgestaltung der Parkanlage informieren. Im Schatten der Bäume relaxten Beate und Dieter Waltl, die gemeinsam mit den Enkeln den Grasmarkt besuchten – so wie in den Jahren vor der Pandemie, als unbeschwerte Familienausflüge noch möglich waren.

Die Großeltern waren voller Freude über den Trubel. Den neunjährigen Bastian-Leon faszinierte vor allem der Schneepflugsimulator, den das Staatliche Bauamt am Kirchtorplatz aufgestellt hatte. Er erzählte, ganz aufgeregt: „Da bin ich ins Cockpit gestiegen, habe die VR-Brille aufgesetzt.“ Fünf Minuten tourte der Kleine bei Eis und Schnee durch die Landschaft. „Ich war ziemlich gut“, meinte der junge Dorfener.

Lina Frank betreute die virtuelle Winterdienst-Aktion – die 20-jährige ist die einzige Straßenmeisterin in Oberbayern. „Da kann ich auch gleich ein bisschen Werbung für die Frauenquote machen - das ist nämlich ein Traumjob, nicht nur für Männer“, meinte die junge Lendorferin.

Derweil trafen sich die Freundinnen Pia Huber und Johanne Bauer, beide 22 Jahre alt, vor dem Bekleidungsladen Gruber: „Super, dass heute offen ist“, sagten die Krankenpflegerinnen. Unter der Woche hätten sie neben der Arbeit kaum Zeit zum Shoppen. „Ich brauche dingend Klamotten für den Sommer – schade, dass solche verkaufsoffenen Sonntage nicht regelmäßig stattfinden.“