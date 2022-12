Große Feier für kleine Brücke: ED22 ist wieder frei

Von: Timo Aichele

Teilen

Offizieller Scherenschnitt (v. l.): Pfarrer Michael Henger, Pfarrerin Annette Schumacher, Altbürgermeister Josef Sterr, Bürgermeister Heinz Grundner, Landrat Martin Bayerstorfer, 3. Landrat Rainer Mehringer, St. Wolfgangs Vize-Bürgermeister Bernhard Konrad, Marcus Scheuerer von Wadle Bau und Felix Krötz vom Staatlichen Bauamt (ganz r.). © timo Aichele

Nach fünf Monaten Bauzeit wurde die neue Goldach-Brücke an der ED22 eingeweiht. Die Dorfener Lokalpolitiker hätten sich eher über eine andere Brückeneinweihung gefreut.

Dorfen – Brückeneinweihung in Dorfen – so etwas muss gefeiert werden, auch wenn es die falsche Brücke ist. Das dachten sich am Donnerstag offensichtlich besonders viele Kommunalpolitiker. Eine fast 40-köpfige Gruppe aus Bürgermeistern, Stadt-, Gemeinde- und Kreisräten sowie auch ein paar wirklich Beteiligten an der Baustelle tummelten sich im kalten Nieselregen auf dem gerade fertiggestellten Brückerl, das die Kreisstraße ED 22 bei Armstorf über die Goldach bringt.

„Brücken sind mehr als bloße Infrastrukturobjekte. Brücken verbinden“, erklärte Landrat Martin Bayerstorfer. Der Landkreis habe sich die Maßnahme unterm Strich 900 000 Euro kosten lassen. Bei Baukosten von 1,4 Millionen Euro sei die Brücke mit 575 000 Euro bezuschusst worden. Segen und Gebete von katholischer und evangelischer Geistlichkeit sowie das anrührende „Advent is a Leuchtn“, gespielt von Karin Tiefenbeck auf der Ziach, machten den Anlass feierlich.

„Wenn man schon so viel Geld ausgibt, kann man’s auch gscheid einweihen“, sprach der Landrat, und die Gesellschaft verfügte sich aus der Kälte in den warmen Neuwirt in Schwindkirchen. Dorfens Bürgermeister Heinz Grunder war nicht so sehr in Party-Laune, er fuhr wieder ins Rathaus.

Den Hinweis auf die andere große Brückenbaustelle an der B 15, die für die Dorfener zur unendlichen Frust-Geschichte geworden ist, hatte sich Grundner nicht verkneifen können. „Eigentlich hätten wir Doppel-Einweihung feiern wollen“, sagte der Bürgermeister in Richtung von Felix Krötz, dem zuständigen Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt Freising. Auch hier an der Goldach habe man bereits auf die Fertigstellung im Oktober gehofft, so Grundner. Beim Ausblick auf die erhoffte Verkehrsfreigabe an der B 15-Ortsdurchfahrt wurde er sarkastisch: „Ich hoffe, dass wir das spätestens Weihnachten 2023 feiern können.“ Geplant ist bisher Juni 2023. Und das ist auch dringend notwendig, denn im Jubiläumsjahr soll Dorfens Innenstadt von Freiluft-Kultur geprägt sein und nicht vom Umleitungsstau.

St. Wolfgangs Bürgermeister Konrad Bernhard beglückwünschte die Dorfener immerhin, „dass sie wieder frei nach St. Wolfgang fahren können“. Außerdem hätten seine Gemeindebürger jetzt wieder ungehinderten Zugang zur Autobahn.

„Fast hätte uns der Wintereinbruch noch einen Strich durch die Rechnung gemacht“, berichtete Krötz. Zum Glück habe man aber doch noch rechtzeitig die 1,7 Kilometer Asphalt erneuern und die alte Brücke von 1967 durch eine moderne ersetzen können. Ein paar Schutzplanken, Markierungen sowie Teile vom Asphalt und an an Böschungen fehlen noch. Deswegen sei die Strecke noch auf 50 km/h beschränkt, erläuterte Krötz.