Früher lebensnotwendig, heute im Trend: Kräuter-Expertin klärt auf

Von: Michaele Heske

Teilen

Kennt sich aus im Grünen: Kräuterpädagogin Claudia Bauer aus Dorfen. © Michaele Heske

Kräuter sind nicht nur an Gründonnerstag gefragt – Expertin Claudia Bauer erklärt, was die Gewächse alles können.

Dorfen – Früher wurde am Gründonnerstag eine Suppe aus neun Kräutern gegessen. „Wildpflanzen waren lebensnotwendig“, sagt Kräuterpädagogin Claudia Bauer aus Dorfen. Nach langen, kargen Wintern waren die Menschen in Zeiten, als es noch nicht alles im Supermarkt zu kaufen gab, auf Vitamin-Spender dringend angewiesen. Heute sind die alten Rezepte wieder gefragt.

Wohl noch aus vorchristlicher Zeit rührt auch der Brauch, am Gründonnerstag eine Suppe aus den ersten Frühlingskräutern zu kochen. Traditionell werden neun Kräuter verwendet, die schon früh im Jahr aus der Erde spitzen – auch, weil die Neun als heilige Zahl galt.

Kräuterwanderungen nach wie vor beliebt

Das Wissen der Vorfahren steht wieder hoch im Kurs, im Zuge dessen sind auch Kräuterwanderungen beliebt, wie Bauer sie einmal im Monat anbietet. „Für mich ist es immer wieder faszinierend zu wissen: Ich brauche nur rauszugehen und finde überall etwas, das mir gut tut“, sagt die 63-Jährige. Schließlich gebe es gegen alles ein Kraut – und wenn man wisse, welches, sei dieses auch einfach zu finden.

Meistens nehmen Frauen an den Führungen teil, nur selten sei ein Mann dabei. An Straßen oder etwa am Vilstalradweg will Bauer keine Gewächse sammeln – „zu viele Abgase oder auch Hunde, die hier Gassi gehen“. Sie führt die Teilnehmer von den Stadtwerken in Richtung Auffangbecken. Immer wieder bleiben sie stehen. Die Expertin erklärt, wie man Labkraut oder Vogelmiere erkennt, mit welchen giftigen Arten man sie verwechseln kann. Ihr Rat: „Wer eine Pflanze nicht sicher kennt, sollte die Finger davon lassen.“ Denn eine Verwechslung sei im schlimmsten Fall tödlich.

Winter lässt den Körper „vermüllen - Diese Kräuter helfen

Rezept für Grünkraftsuppe Zutaten: 2 mittelgroße Kartoffeln, 2 Karotten, 1 Zwiebel, 2-3 Esslöffel Öl, 1 Liter Gemüsebrühe, 2-3 Handvoll Wildkräuter (Brennnessel, Giersch, Löwenzahn, Bärlauch, Vogelmiere, Scharbockskraut, Schafgarbe, Knoblauchrauke, Gundermann) und zusätzlich noch Spinat. Zubereitung: Die Kartoffeln und Karotten wachen, schälen und grob würfeln. Die Zwiebeln hacken und im Topf in heißem Öl glasig dünsten. Kartoffel- und Karottenwürfel dazu geben und kurz dünsten. Das Gemüse mit der Brühe aufgießen. Alles etwa 15 Minuten weich kochen und anschließend pürieren. Die Kräuter fein schneiden und unterrühren, kurz durchziehen lassen und nochmals pürieren, die Suppe aber nicht mehr aufkochen lassen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken, etwas Schmand dazugeben und mit Blüten angerichtet servieren.

Bauer, die Teilzeit bei der Stadt Dorfen arbeitet, kennt sich aus. Sie hat etliche Lehrgänge an der Heilpflanzenschule in Freiburg sowie eine Ausbildung an der Gundermannschule in Bad Abbach absolviert. „Der Körper setzt im Winter Schlacken an, er ,vermüllt‘ über die kalten Monate. Deshalb brauchen wir im Frühjahr Kräuter, die uns bei der Reinigung helfen“, erklärt sie. Löwenzahn etwa sei ein Bitterkraut, das die Galle anrege: „Es putzt den Körper regelrecht, die Verdauung funktioniert besser.“ Verwendet werde die ganze Pflanze, von Wurzeln bis Blüten.

„Mir ist es ein großes Anliegen, den Leuten zu vermitteln, dass sie auf ihre Gesundheit achten sollen.“ Dabei gehe es vorwiegend um Prophylaxe, den Arzt können Kräuter nicht ersetzen: „Wenn ich eine starke Erkältung oder Herzkrankheiten habe, brauche ich einen Doktor.“ Aber leichter Husten oder eine kleine Entzündung im Finger könne man durchaus selbst behandeln – etwa mit pflanzlichen Antibiotika wie Meerrettich, Kapuzinerkresse und Thymian, oder mit Gänseblümchen. „Nur die wenigsten wissen, dass sie mit den darin enthaltenen Saponinen und Schleimstoffen ein richtig gutes Kraut für Kinder sind und bei Husten helfen.“

Expertin bietet auch Kräuterführungen an

Doch Kräuter peppen im Prinzip jedes Essen auf. Zum grünen Smoothie etwa mixt man Apfel und Banane dazu, und fertig ist der Vitamin-Booster. Und schließlich sei da noch die Grünkraftsuppe. „Grün – das muss am Gründonnerstag sein“, so die Dorfenerin. Dabei ging es ursprünglich nicht um die Farbe: „Gründonnerstag kommt von greinen, weinen.“

Die nächste Kräuterführung ist am 26. April um 15 Uhr. Kosten pro Person: 5 Euro. Infos auch zu Workshops zur Herstellung von Tinkturen, Salben oder Tees sowie individuellen Seminaren auf www.kraeuterschule-dorfen.de.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Erding-Newsletter.)