Grundner schwört CSU auf „Schicksalswahl“ ein

Von: Timo Aichele

Vereint für die CSU (v. l.): Lorenz Fellermayer, Wahlleiter und Erdinger OB Max Gotz, Heinz Grundner, Hüseyin Aslan, Barbara Lanzinger, Martin Anneser, Claudia Ostermaier, Peter Hackel, Michael Oberhofer, Jan Smolko, Josef Berger, Martin Greimel und Stadtrat Anton Stimmer. © Timo aichele

Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner ist weiter CSU-Ortsvorsitzender. Erdings OB Max Gotz warnt vor „blauem Wunder“ bei der Landtagswahl.

Dorfen – Heinz Grundner ist seit 2008 Bürgermeister von Dorfen und bereits ein Jahr länger Ortsvorsitzender der CSU. In beiden Ämtern ist für den 55-Jährigen noch länger nicht Schluss. Bei der Wiederwahl zum Bürgermeister setzte er sich 2020 mit 53,5 Prozent der Stimmen gegen zwei Kontrahenten durch. In der CSU-Jahreshauptversammlung hatte es Grundner am Dienstagabend leichter. Er war der einzige Bewerber und freute sich sehr über das klare Ergebnis. 25 der 27 Wahlberechtigten schenkten ihm im Gasthaus Huber in Landersdorf das Vertrauen.

„Seit nun 16 Jahren darf ich dem Ortsverband vorstehen, das macht mich stolz“, erklärte Grundner. Mit 121 Mitgliedern sei Dorfen wohl einer der kleineren Ortsverbände, gab er zu. Doch mit dem Ortsverband Tegernbach gebe es im Stadtgebiet noch eine zweite CSU-Organisation. Zusammen seien es etwa 175 Parteimitglieder in Dorfen, das sei bei 15 200 Einwohnern dann doch beachtlich. Der Altersdurchschnitt liege bei 63,7 Jahren, der Frauenanteil bei 20 Prozent, verriet Grundner auf Nachfrage über seinen eigenen Ortsverband.

„Wir leben in einer Region, die von einer Dynamik geprägt ist wie kaum eine andere in Deutschland“, sagte er. Entsprechend sei „gesundes und harmonisches Wachstum“ eine wichtige Aufgabe für Dorfen.

„Die Landtagswahl am 8. Oktober ist eine Schicksalswahl“, betonte Grundner. „Der CSU-Ortsverband muss zusammenrücken und Kampagnenfähigkeit beweisen.“ Die finanzielle Basis dafür ist laut Schatzmeisterin Claudia Ostermaier ein Kontostand von knapp 7000 Euro zum Jahreswechsel. „Wenn wir so weitermachen, dann schaut’s ganz gut aus mit dem Wahlkampf“, sagte sie.

„Wir sind bestens aufgestellt auf allen Ebenen“, zeigte sich Michael Oberhofer überzeugt. Kommunalpolitik sei aber „manchmal ziemlich unangenehm“, sagte der Fraktionsvorsitzende im Stadtrat. Bei Themen wie Energiewende oder Verkehr „kann man’s einfach nicht jedem recht machen“.

Gerlinde Sigl präsentierte sich als Listenkandidatin für den Bezirkstag, Rudolf Waxenberger für den Landtag. Er wies auf die CSU-Petition gegen eine höhere Erbschaftssteuer: „Es kann nicht sein, dass sich Kinder verschulden müssen, wenn sie hier ein Haus erben.“ Anders als in Bayern seien die Freibeträge in anderen Bundesländern wegen niedrigerer Immobilienpreise ausreichend – die Gesetzeslage damit ungerecht. „Aus Berlin kommt nix Guads“, so Waxenberger.

Erdings OB Max Gotz, CSU-Direktkandidat für den Bezirkstag, äußerte sich differenzierter. Nur auf die Ampel zu schimpfen, reiche nicht: „Ich vermisse schon Gegenentwürfe.“ Auch bei Debatten im Landkreis riet Gotz zu mehr politischer Aufrichtigkeit. „Die Kritik, die aus manchen Gemeinden an der Kreisumlage kommt, ist unehrlich“, monierte er. Denn bisher habe er noch nicht gehört, dass dies etwa mit dem Verzicht auf den Ausbau von Schulen verbunden werde.

Gotz forderte von seinen Parteifreunden Ehrlichkeit und ein ständiges Werben für CSU-Positionen, „ob an den Stammtischen oder in Gesprächen am Gartenzaun“. Problemfelder seien etwa der Ganztagesbetreuungsanspruch an Grundschulen ab 2026, „für den die Kommunen nie und nimmer das Personal bekommen“ oder knapp 2800 Flüchtlinge im Landkreis. „Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht unser blaues Wunder erleben“, sagte der OB in Anspielung auf die Parteifarbe der AfD.

Der Vorstand der CSU Dorfen

Vorsitzender: Heinz Grundner (gewählt mit 25 von 27 Stimmen); Stellvertreter: Michael Oberhofer (27), Barbara Lanzinger (26), Martin Greimel (22); Schatzmeisterin: Claudia Ostermaier (27), Schriftführer: Lorenz Fellermayer (27), Digitalbeauftragter: Herbert Humps (27); Kassenrevisoren: Josef Sterr, Alois Fellermayer; Beisitzer: Peter Hackel, Martin Anneser, Hüseyin Aslan, Jan Smolko, Karin Wilhelm-Scharl, Franz Faltermaier, Josef Berger, Hermann Schwarz.