Einser-Abiturienten am Gymnasium Dorfen: Fünfmal perfekt

Von: Michaele Heske

Den Besten des Jahrgangs gratulierte Schulleiter Markus Höß (v. l.): Jakob Ehneß, Julius Appel, Miriam Schumacher, Matthias Eibl und Benedikt Gradl. © Michaele Heske

Ein Schüler-Quintett schließt am Dorfener Gymnasium die Schule mit der Bestnote 1,0 ab. Der Jahrgang gehört zu den besten in der gesamten Schulgeschichte.

Dorfen – School’s out forever: 115 Gymnasiasten haben in Dorfen die Hochschulreife schon in der Tasche, vier Schüler müssen kommende Woche noch bei Nachprüfungen zittern. 42 Abiturienten schlossen mit einer Eins vor dem Komma ab, 21 von ihnen haben einen Durchschnitt von 1,5 oder besser. Und gleich fünf Absolventen brillierten mit der Bestnote 1,0. Der Abi-Schnitt lag mit 2,11 nur wesentlich unter dem des Vorjahres (2,06). Damit gehören die diesjährigen Abiturienten zum zweitbesten Jahrgang in der Geschichte des Gymnasiums Dorfen.

„Jetzt steht euch das Tor zur Welt offen“, sagte Schulleiter Markus Höß zu den Einser-Kandidaten. „Ich hoffe, ihr kommt irgendwann als Lehrer oder Professoren wieder zu uns zurück.“ Stolz wie Oskar sei er, wenn er auf die Besten des Jahrgangs blicke. „Da konnten wir euch als Schule sehr viel mitgeben.“ Höß wollte am Freitag seinen eigenen Schnitt nicht verraten, sagte aber, dass auch er ein guter Schüler gewesen sei. „Aber freilich längst nicht so gut wie die Spitzenreiter.“ Dass es mittlerweile so viele Einser-Kandidaten gebe, erklärte der Oberstudiendirektor so: „Zu meiner Zeit zählte die mündliche Prüfung lediglich ein Drittel, heute die Hälfte. Zudem können die Schüler nach der zehnten Klasse ihr Profil spezialisieren.“ Im Klartext: einige Fächer abwählen und sich gleichzeitig für Themenbereiche entscheiden, die ihnen Spaß machen und in denen sie gute Noten haben.

Höß freute sich zudem, dass in diesem Jahr das Abitur nicht unter der Pandemie gelitten habe. „Da ist uns allen ein Stein vom Herzen gefallen.“ Schließlich machte der normale Unterricht vieles wieder einfacher, meinten auch die Abiturienten. „In der Schule lernt man automatisch, beim Online-Unterricht muss man sich erst motivieren, braucht wesentlich mehr Disziplin“, erklärte Jakob Ehneß, 18 Jahre alt, der zum Einser-Quinett gehört. Das Lernen sei ihm noch nie schwer gefallen. Gemeinsam mit seinem ebenso erfolgreichen Klassenkameraden Julius Appel will er erst einmal eine Auszeit in Schweden machen: „Das haben wir uns auch verdient“, ergänzte Appel. Er habe gar nicht mit einer 1,0 gerechnet, denn Englisch sei eigentlich nicht sein bestes Fach, sagte der 17-jährige Dorfener. Im Wintersemester wollen die Freunde mit dem Studium an der TU München beginnen. „Maschinenbau oder Informatik“, sagte Ehneß. Und Appel: „Vielleicht Bio.“

Miriam Schumacher (17) will sich noch nicht festlegen: „Wenn man so gut ist, kann man alles studieren – und mir machen sehr viele Sachen Spaß.“ Ein Geheimrezept für ihren Superabschluss habe sie nicht: „Ich war gut vorbereitet und lerne schon seit der fünften Klasse regelmäßig – das ist eine gute Basis.“ Erst einmal will sie ihren Schnitt mit Freunden feiern.

Vor Benedikt Gradl liegt ein Freiwilliges Ökologisches Jahr am Zentrum für Umwelt und Kultur in Benediktbeuern. Danach möchte er studieren – „Naturwissenschaften“, sagte er. Matthias Eibl ist noch unschlüssig. „Ich habe ja viel Auswahl“, sagte der 18-Jährige aus Kienraching. Zwei Botschaften möchte er gerne loswerden: „Erstens ist das Dorfener Gymnasium eine super Schule.“ Wichtiger sei es ihm aber, dass man trotz breiten bairischen Dialekts einen Top-Abschluss hinlegen könne: „Ich widerspreche da dem Klischee des Hinterwäldlers“, sagte er augenzwinkernd, „ich sehe mich mit Lederhosen und Laptop“.

Die Entlassfeier mit Zeugnisvergabe findet bayernweit am 24. Juni statt.

