Jugend forscht am Gymnasium Dorfen: Karotten-Flöten und Blitz-Musik

Von: Michaele Heske

Teilen

Mit Forschergeist und spannenden Ideen haben die Schüler des Gymnasiums Dorfen beim Wettbewerb „Jugend forscht“ gepunktet: (hinten, v. l.) Lehrerin und Betreuerin Christiane Drexler, Dominik Hahn, Niklas Herbst, Xin Peng Dong, Emil-Carl Dörr, Nils Münchhausen, Benedikt Gradl, Nele Bordiantschuk, Schulleiter Herr Höß sowie (vorne, v. l.) Lina Gräber, Klara-Maria Dörr und Lucie Jakob. Jeder darf mitmachen Neu in Dorfen: Forscherklasse © Michaele Heske

Beim Wettbewerb Jugend forscht räumten die Dorfener Gymnasiasten Preise ab. Aber nicht nur die Schüler begeisterten die Jury: Die Lehrerin Christiane Drexler wurde gewürdigt.

Dorfen – Beim diesjährigen Regionalwettbewerb von „Jugend forscht“ punkteten die Dorfener Gymnasiasten mit großem Forschergeist und vielen Ideen. „Da sind ganz geniale Sachen rausgekommen“, lobt Schulleiter Markus Höß die Projekte. Er ist stolz auf seine Schützlinge. „Es ist schön zu sehen, wie professionell die Schüler und Schülerinnen die Themen angegangen sind.“

Froh sei der Oberstudiendirektor jedenfalls nicht nur, dass er so viele „junge Talente“ an der Schule hat, sondern auch, eine so „agile und motivierte Pädagogin“. Denn die Mathe- und Physiklehrerin Christiane Drexler wurde zudem beim diesjährigen Forscher-Wettbewerb mit einem so genannten Betreuerpreis ausgezeichnet.

Eigentlich könne jeder bei „Jugend forscht“ mitmachen, erklärt Drexler das Prozedere des Wettbewerbs. Von Biologie über Informatik bis Astrophysik reiche das Spektrum der Wissenschaften. Mehrere zweite und dritte Plätze belegten die Schüler vom Dorfener Gymnasium in der Summe. „Da waren schon abgefahrene Geschichten drunter“, sagt Drexler.

Ein Team von drei Schülerinnen aus der sechsten Klasse untersuchte beispielsweise das Wachstum von Buschbohnen. Die Schüler haben dafür die Pflanzen mit Leitungs-, Zucker- und Salzwasser gegossen. „Salzwasser geht gar nicht“, lautet das Resümee der drei Mädchen.

Sternengucker Benedikt Gradl (18) fotografierte mit einer Spiegelreflexkamera von seinem heimischen Garten aus die Milchstraße. Er erforschte mit Hilfe der Deep-Sky-Fotografie den Andromeda-Nebel.

Der 18-jährige Nils Münchhausen erzeugte mit Blitzen Klang. Das sei „musikalisch ungewohnt“, sagt Drexler. „Aber man konnte die metallischen Töne alle hören.“

Die Schülerin Nele Bordiantschuk spielt seit neun Jahren Flöte. „Ich wollte zeigen, wie cool das Instrument ist“, begründet sie ihre Themenwahl. Gesagt, getan: Aus Holz, Industrierohr und sogar aus Karotten baute die Abiturientin Flöten und untersuchte den Klang der unterschiedlichen Materialien.

Auch weitere Arbeiten aus Dorfen erstaunten nicht nur die Jury. Ob Photosynthese im Raumschiff oder die besten Beläge für Abfahrtskier – der Forschergeist der jungen Leute war ungebremst.

Außerdem wurde das Dorfener Gymnasium als „Forscherschule des Jahres 2022“ nominiert. „Das ist umso schöner, als bei jedem Regionalwettbewerb lediglich eine Schule nominiert wird. Insgesamt sind bei den zwölf Regionalwettbewerben also zwölf Schulen nominiert worden und das Gymnasium Dorfen ist eines davon“, freut sich Schulleiter Höß.

Das Gymnasium will sich weiterhin für den Forschergeist in den Reihen seiner Schüler einsetzen. Kinder, die Lust am Forschen und Experimentieren haben, sollen ab kommendem Schuljahr am Gymnasium Dorfen mit einer Forscherklasse angesprochen werden. Das Angebot richtet sich zunächst an die Fünftklässler.

„Das ist ein ganz moderner Ansatz in der Didaktik, wenn Schüler aus eigenem Handeln heraus lernen“, meint Höß. Die Motivation und der Lernerfolg seien hier sehr hoch. Mit der Forscherklasse wolle die Schule das naturwissenschaftliche Verständnis stärken. „Wir brauchen naturwissenschaftlichen Nachwuchs, und diese Talente wollen wir von Anfang an fördern“, postuliert der Schulleiter.