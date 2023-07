„Lebt wohl, liebe Göttinnen und Götter“: Zeugnisübergabe am Gymnasium Dorfen

Von: Alexandra Anderka

Eine launige Rede hielten die Abiturientinnen Laetitia Saalmüller, Luisa Blöchinger, Pia Bauß und Maryfer Wagner Gutiérrez (v. l.). Persönlichkeiten mit Herz sind gefragt Am Olymp angekommen © Michaele Heske

98 Absolventen verlassen heuer das Gymnasium Dorfen. Die festliche Zeugnisübergabe war geprägt von launigen Reden.

Dorfen – Den krönenden Abschluss einer langen Schulzeit, „einen Tag, den ihr nie vergessen werdet“, wie Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, in ihrem Grußwort prophezeite, feierten die 98 Abiturientinnen und Abiturienten am Freitagnachmittag in der mit Luftballons und weißen Tücherbahnen geschmückten Aula das Gymnasiums Dorfen. Für die musikalische Umrahmung zeichnete die Fachschaft Musik, darunter auch etliche Mitwirkende aus der Q12 verantwortlich.

„Abikropolis – die Götter verlassen den Olymp“ lautete das selbstbewusste Motto des Jahrgangs. Und ein bisschen was Göttliches hatte die Abiturfeier auch. Schöne junge Menschen, die Damen in langen Roben, die Herren in feinem Zwirn, holten sich bestens gelaunt von Direktor Markus Höß auf der Bühne ihre Zeugnisse ab. Manche erhielten zusätzlich Preise für sehr gute Leistungen, schulisches oder soziales Engagement. Immerhin hatten bei einem Gesamtschnitt von 2,09 vier die Traumnote 1,0, 22 Absolventen 1,5 oder besser und 35 eine Eins vor dem Komma. Ein Bild aus Kindertagen verlieh dem feierlichen Augenblick der Zeugnisübergabe eine persönliche Note.

Aus der Reihe der Ehrengäste richteten neben der Staatsministerin auch Vize-Landrat Franz Hofstetter, Dorfens Bürgermeister Heinz Grundner und Simon Dörr als Elternbeiratsvorsitzender Worte an die Absolventen. Ihr Abschluss sei ein Moment der Erleichterung, aber auch eine Weggabelung, so Scharf. Die jungen Menschen stünden nun vor der Herausforderung, den richtigen Weg einzuschlagen: „Macht euch kundig, probiert euch aus. Es darf auch gewechselt werden, das hat nichts mit Scheitern zu tun“, ermutigte Scharf.

In die gleiche Richtung gingen die Ratschläge von Dörr: Der gerade Weg sei nicht immer der richtige, Umwege würden oft neue Erkenntnisse mit sich bringen. „Das Abiturzeugnis öffnet euch alle Türen dieser Welt.“

Und Bürgermeister Grundner gab sich zuversichtlich: „Ihr habt es jetzt selbst in der Hand, aber ihr macht das, ihr habt das schon bewiesen.“ Hofstetter wünschte sich vor allem eines: „Bringt euch mit ein, gestaltet die Gesellschaft.“

Eine launige Rede im Namen des Abiturjahrgangs hielten die vier Absolventinnen Laetitia Saalmüller, Luisa Blöchinger, Pia Bauß und Maryfer Wagner Gutiérrez. Saalmüller erinnerte an den ersten Tag hier in der Aula, wo alles neu und sie so ehrfürchtig gewesen sei. Blöchinger erzählte Anekdoten aus der Jahrgangsstufe, die „stets bemüht“ gewesen sei, und Bauß von Lehrern. So erfuhren die Gäste, dass man am Gymnasium Dorfen neben Gedichtinterpretationen und Kurvendiskussionen auch was fürs Leben lernt. „In Musik erfuhren wir, welche Weinsorten gut sind, in Wirtschaft einiges über ,Germany’s Next Topmodel‘ und das Scheitern der EU.“ Wagner Gutiérrez wagte einen Blick in die Zukunft: „Bei Abitreffen in zehn Jahren werden wir uns fragen, was an den zerrissenen Jeans eigentlich schön gewesen sein soll.“ Und sie forderte ihre Jahrgangskolleginnen und -kollegen auf: „Lasst uns unsere Leidenschaften entdecken und Talente entfalten, lasst uns heute feiern als gäbe es kein Morgen mehr.“

Bevor es dann tatsächlich zum Feiern in die Schlosserei und anschließend ins Heizwerk im Tonwerk ging, meinte Direktor Höß – angelehnt an das Abitur-Motto: „Jetzt seid ihr am Olymp angekommen!“ Auch er gab den Absolventen mit: „Die Bedeutung von einzelnen Entscheidungen wird oft zu hoch eingeschätzt, sehr wenige davon sind endgültig.“

Höß bat den Jahrgang, auf den er sehr stolz sei, „kritisch zu bleiben, wenn Entscheidungen anscheinend alternativlos sind“. Er dankte auch den Eltern, die mit ihren Kinder „gebangt, gehofft, sie getröstet und sich mit ihnen gefreut haben“. Die Absolventen ermutigte er: „Bleibt authentisch.“ Persönlichkeiten mit Herz, Einfühlungsvermögen und Verantwortungsbewusstsein, nicht Idealtypen seien gefragt.