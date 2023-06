Haftstrafe für Stiftlring-Dealer

Bei dem Drogendeal erlitt ein 19-Jähriger lebensbedrohliche Verletzungen durch ein Messer.

Dieser Drogen-Deal in Dorfen ist vollkommen eskaliert. Ein 19-Jähriger wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Nun wurden ein Dorfener (17) und ein Isener (23) verurteilt.

Dorfen/Landshut – Dieser Drogendeal in Dorfen lief völlig aus dem Ruder, am Ende war ein 19-Jähriger durch einen Lungenstich lebensgefährlich verletzt. Die Szenen, die im Verfahren vor der Jugendkammer des Landgerichts Landshut bekannt wurden, erinnerten teilweise an skurrile Gangsterserien und sorgten im Gerichtssaal des öfteren für Kopfschütteln. Am Donnerstag wurden die Angeklagten, ein 17-jähriger Dorfener und sein 23-jähriger Kumpel aus Isen, für den Handel mit Betäubungsmitteln verurteilt.

Nach drei Verhandlungstagen hat die Jugendkammer die beiden jungen Männer zu einer Einheitsjugendstrafe von drei Jahren und zwei Monaten beziehungsweise einer Freiheitsstrafe von drei Jahren verurteilt. Dabei wurde jeweils noch ein Drogengeschäft mit einbezogen, das die Angeklagten für sich allein durchgezogen hatten.

Zudem ordnete Vorsitzende Richterin Michaela Wawerla die Unterbringung der beiden drogenabhängigen jungen Männer in einer Entziehungsanstalt sowie die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 1400 Euro beziehungsweise 1900 Euro Drogengeld an. Dem Urteil lag eine Verständigung zwischen den Verfahrensbeteiligten zugrunde.

Die Schlagzeilen hatten im vergangenen November weit über Dorfen hinaus für Aufregung gesorgt. In einem Abbruchhaus am Stiftlring in der Nähe des Bahnhofs waren Jugendliche derart aneinandergeraten, dass einer von ihnen mit einem lebensbedrohlichen Lungenstich im Krankenhaus landete. Besonders tragisch: Mit dem 19-Jährigen hatte es eine Randfigur getroffen, die für den 17-Jährigen und den 23-Jährigen lediglich als Fahrer fungiert hat. Beide hatten in dem Abbruchhaus einen Drogendeal verabredet. Die Käufer zeigten sich mit den Geschäftsmodalitäten aber nicht einverstanden. Die Situation eskalierte.

Vor allem Verteidiger Robert Alavi hatte hartnäckig gegen die ursprüngliche Vorstellung der Staatsanwaltschaft bezüglich der Bestrafung seines Mandanten gekämpft: „Mehr als fünf Jahre ist ganz schön sportlich dafür, dass er zwölf Minuten in dem Abbruchhaus gewartet hat, sich dann ein paar aufs Maul hauen lassen und dann noch seinen Kumpel retten musste.“

Bei dem Drogendeal sollten 600 Gramm Marihuana, 50 Gramm Haschisch und 15 Gramm Kokain die Besitzer wechseln. Dies sei von dem jüngeren Mitangeklagten initiiert worden, wie der Chatverkehr belege. „Hey Yo Bro, lass uns das machen“, habe es da unter anderem geheißen. Sein Mandant habe eine untergeordnete Rolle gehabt und sei aufgrund seiner eigenen Abhängigkeit ohnehin eingeschränkt steuerungsfähig gewesen.

Die Kammer sah dies doch ein wenig anders, „als der Verteidiger es gerne hätte“: Der Chat belege auch, so Vorsitzende Richterin Wawerla in der Urteilsbegründung, dass es der 23-Jährige war, der die harte Droge Kokain für den Deal besorgt habe.

Von der ursprünglichen Anklage, Handeltreiben mit Waffen, hatte auch Staatsanwalt Matthias Zweck abgesehen, da nicht nachgewiesen werden konnte, dass die Angeklagten davon Kenntnis hatten, dass in dem Abbruchhaus ein Hammer lag. Der Jugendliche kam um ein bewaffnetes Handeltreiben in anderer Sache aber nicht herum: Der 17-Jährige hatte in unmittelbarer Nähe zu 350 Gramm Marihuana, die er zum Teil weiterverkaufen wollte, ein Butterflymesser und einen Baseballschläger aufbewahrt.

Wie Alavi für seinen Mandanten, hatte auch Verteidiger Markus Ott auf einen Suchtdruck verwiesen, der den 17-Jährigen zum Drogenhandel gebracht habe. Ebenfalls positiv zu bewerten war nach Ansicht Otts das umfangreiche Geständnis beider Angeklagter, das eine umfangreiche Beweisaufnahme erspart hat, „mit Zeugen, deren Aussagen nicht ganz so zielführend in der Beurteilung gewesen wären“.

Rechtsanwalt Ott spielte damit auf die Kaufinteressenten an, die seinem Mandanten in dem Abbruchhaus in Dorfen die Augenhöhle sowie Alavis Mandanten das Nasenbein gebrochen hatten. Die Jugendlichen werden sich demnächst unter anderem wegen versuchten Totschlags vor dem Landgericht verantworten müssen.