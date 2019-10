Der Gruselgarten von Wasentegernbach

Chris Flatter und Christin Ziegler verwandeln ihr Haus jedes Jahr an Halloween in einen kleinen Gruselpark.

Wasentegernbach –Wasentegernbach ist ein beschauliches bayerisches Dorf. Aber von 26. Oktober bis 2. November lässt dort Amerika grüßen. Denn Chris Flatter und seine Lebensgefährtin Christin Ziegler verwandeln ihr Anwesen zu Halloween in ein Gruselkabinett.

Das alte Schusterhaus mit der Hausnummer 68 schaut nett von außen aus, klein und typisch bayerisch. Seit 2012 wohnt hier auch Chris Flatter. Mittlerweile kennen viele das Halloween-Haus, wie sie es nennen, und kommen von weit her, um zu sehen, was es neues Schauriges gibt. Flatter und Ziegler setzen alle Jahre was drauf. Heuer erschrecken zwei lebensgroße, krächzende Hexen und vier wackelnde Zombies die Besucher, zudem gibt es drei Gräber samt Insassen, einen zwei Meter hohen schwarzen Geist wie aus dem Film „Scary Movie“ oder den haarigen Schädel des besessenen Mädchens aus dem Brunnen von „The Ring“, einem Horror-Klassiker.

Ideen stammen auch von den Dorfkindern

Seit Juni arbeiten die beiden an den schaurigen Szenerien, die vor allem bei Dunkelheit für Gänsehaut sorgen. Alle Fenster haben sie kreuz und quer mit Latten vernagelt und Spinnweben darüber geklebt, überdimensional fette Spinnen krabbeln die Wände hoch, beleuchtete Totenköpfe zieren die Zaunlatten, und ein Verließ tut sich unter dem Balkon auf, auf dem es nur so vor Geistern wimmelt. „Die letzten Wochen ist es immer besonders stressig“, sagt der 46-jährige Flugzeugabfertiger. Aber da nehme er immer Urlaub, um alle Ideen noch umzusetzen, von denen viele auch von den Kindern des Dorfs stammen.

Vergangenes Jahr war Ausnahmezustand, erzählt Flatter. Am Wochenende fanden bei ihm richtige Gruppenfeste statt. So sorgte ein Friedhof in seinem Garten für Gänsehaut. Die fünf Grabsteine wackelten wie bei einem Erdbeben, grausige Figuren mit hohlen Wangen krabbelten wie Untote dahinter heraus und fielen wieder um. „Der ganze Friedhof steht auf einem unauffälligen Podest. Die Figuren sind animiert und reagieren auf einen Bewegungsmelder“, so der Technik-Freak grinsend.

Gruseln mit Öko-Strom

„Das einzige, was ich fertig gekauft habe, sind die Skelette. Das rentiert sich nicht, die selber zu machen“, sagt Flatter. Er ist ein ausgesprochener Sparfuchs und ideenreich, wenn es darum geht, aus Altem Neues zu machen. Dieses Jahr muss er noch die ganze Steuerelektronik bauen. „Das mache ich immer zum Schluss, weil ich dann weiß, wo was steht, welche und wie viele Steuerplatinen ich brauche.“ Es laufe alles auf zwölf Volt, damit niemand zu Schaden komme, wenn „wieder einmal einer seine Finger nicht weglassen kann“. Nur ein kleines Bitzeln sei dann zu spüren. „Es läuft alles über Solarpanel, sonst müsste ich den Strom auch noch zahlen.“

Rund 400 Stunden Arbeit hat die Gruselshow heuer gekostet. „Mit einem kleinen Ground Reaper habe ich angefangen. Das sind die Skelette, die sich aus dem Boden erheben, wie man es aus Horrorfilmen kennt. Ich erweitere es jedes Jahr.“ Das ist ihm wohl in die Wiege gelegt worden. Denn schon seine Eltern, Tanten und Onkel gestalteten ihre Garten an Halloween richtig gruselig. Kein Wunder, sie wohnen alle in Amerika. Denn Flatters Mutter Lucia, mit der er vor sieben Jahren nach Wasentegernbach gezogen ist, war mit einem US-Arzt verheiratet, der unter anderen in einem Krankenhaus in Augsburg arbeitete. Zusammen mit drei Kindern lebten sie knapp zehn Jahre in Florida.

Lebensgefährtin ist die Malerin

Flatters Lebensgefährtin Christin Ziegler, die aus dem Nürnberger Raum stammt, zog ein halbes Jahr später in das Schusterhaus ein. Sie teilt seine Leidenschaft und unterstützt ihn, wo es nur geht. „Ich bin eher die Malerin“, sagt sie. So hat sie beispielsweise die abgehackten Hände, die ihr Liebster aus Holzleim und Watte geformt hat, taubengrau angemalt und in die Vase im Wohnzimmer zum Trocknen gesteckt. Auch die Spinnenkokons, die er aus mit Klebeband umwickelten Luftballons fertigt, darf sie in die Baumkronen hängen.

Spinnen, Totenköpfe und kleine Grabsteine zieren nicht nur den Garten, sondern auch ihre Privaträume. Bastelmaterial liegt überall herum, auch eine kleine Soundeinheit, die für die furchteinflößenden Sprüche der Hexen sorgen wird.

Kostenloser Eintritt

Die Figuren werden mit der Hand genäht, 20 Stiche reichen dafür. Angezogen werden sie mit ausrangierten Klamotten, die die Nachbarn das ganze Jahr über vorbeibringen. Der Rest wandert in den Altkleidersack. Vier Burschen haben dem Paar geholfen, Flyer in den umliegenden Orten zu verteilen. Heuer laden die Halloween-Freaks bis 2. November täglich von 17.30 bis 22 Uhr alle Interessierten ein, am 31. Oktober heißt es von 15 bis 22 Uhr „Trick or Treat“, also „Süßes oder Saures“. 45 Kilo Süßkram haben sie gekauft, um es an die Kinder zu verteilen. Für ihre gruselige Horrorshow verlangen sie keinen Eintritt. Ihnen ist der Spaß, den ihre Besucher damit haben, Lohn genug.

Wenn der Spuk am 2. November vorbei ist, setzt sich Flatter an den Computer und gibt seine Basteltricks und Anleitungen unter www.littlespooky.de an Interessierte weiter. Schon jetzt gibt es kostenlose Schnitzvorlagen für Kürbisse zum Download.

Birgit Lang