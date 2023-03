„Heimat is a Gfui“: Kinder begeistert von Trachten-Unterricht

Von: Michaele Heske

Lehrer in Dirndl und Lederhose (Mitte, v. r.) Silke Fritz-Schaller, Maria Färbinger, Andreas Schweiger sen. und Vanessa Schweiger mit Schulleiter Thomas Erich und den begeisterten Kindern. © Michaele heske

Bei Projekttagen vermitteln die Stoarösler an der Grundschule am Mühlanger bayerisches Brauchtum. Ein gemeinsames Maibaumaufstellen ist auch geplant.

Dorfen – Bei so vielen „Zuagroasten“ wie in unserer Boomregion, da geht das Brauchtum mitunter verloren. Deshalb unterrichteten d’Stoarösler an der Grundschule am Mühlanger Buam und Madln in den Fächern Tanz, Tracht und Tradition. Für die Trachtler waren die Projekttage am Donnerstag und Freitag Ehrensache. Gemeinsam wollen sie am 6. Mai im Schulhof einen Maibau aufstellen.

„Heimat is a Gfui – Gefühle stehen aber nicht auf dem Lehrplan“, bedauert Maria Färbinger. Ebenso wenig wie die vielen Bräuche, die eigentlich von Generation zu Generation weitergegeben werden sollten, so die Vorsitzende des Dorfener Volks- und Gebirgstrachtenvereins. „Da geht ein großes Stück an Dorfener Kultur verloren.“

Färbinger dreht sich im Kreis – ihr schwarzer Rock schwingt. Die Kinder sind begeistert. „Schneller“, rufen sie und juchzen vor Freude. Sie dürfen das Gwand auch anfassen. Dirndl und Lederhosen, die Färbinger und ihr Vater Andreas Schweiger tragen, sind eine Rekonstruktion der Originaltracht, erfahren die Schüler: „Die ursprüngliche Dorfener Volkstracht galt als verschollen. In den 1980er Jahren starteten d’Stoarösler einen Aufruf. Anhand von Schwarzweiß-Fotos konnten wir traditionelle Kleider nähen, so wie sie unsere Vorfahren getragen haben“, erzählt Färbinger.

Zur Dirndltracht gehören viele Schichten: „Pumphose, Unterrock, ein schwarzes Mieder sowie ein schwarzer Rock – und natürlich Schürze und Schultertuch“, zählt Färbinger einige der zwölf Einzelteile auf. „Das dauert schon ein, zwei Stunden, bis wir korrekt gekleidet sind.“

Wichtig für die Brautschau seien die Accessoires gewesen. „Wer eine Riegelhaube trug, war unter der Haube, also verheiratet“, erzählt die Vorsitzende. Wer ledig war, zeigte Dekolleté, verheiratete Frauen verschlossen den Ausschnitt mit einer Brosche. Je geldiger der Bauer, desto stolzer trug er seinen Hut und desto mehr Falten hatten seine Stiefel, der arme Knecht hingegen trug nur „Koadstiefeln“ mit geradem Schaft. „Es ging ja immer darum, eine gute Partie zu machen.“ Bei Festen wurde getanzt, Schuhplatteln und Dirndldrahn. Die Grundschüler lernten nun die Schritte, schließlich wollen sie beim Maifest zeigen, was sie gelernt haben. Bis dahin heißt es fleißig üben, Färbinger wird weiter Tanzunterricht geben.

„Trachtenvereine gehören zum Brauchtum – das macht uns Bayern doch erst aus“, erklärt die Stoaröslerin Silke Fritz-Schaller. Ihr Sohn Laurin geht in die zweite Kasse, seit er drei Jahre alt ist, tanzt er in der Truppe. Auch er trägt Tracht: „Die Auftritte sind so toll“, schwärmt der achtjährige Bub.

Schulleiter Thomas Emrich zeigt sich von dem volkstümlichen Unterricht begeistert. „Wir haben mittlerweile einen Migrationsanteil von fast 50 Prozent an der Schule, da ist es wichtig, dass man sich auf die Wurzeln zurückbesinnt“, sagt er. „Den Schülern hat es jedenfalls großen Spaß gemacht.“