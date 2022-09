Heißer Sommer, volles Freibad in Dorfen

Von: Michaele Heske

„Sehr viele zufriedene Badegäste“: Das macht auch Chefin Michaela Hoffmann und Robin Boos, Fachangestellter für Bäderbetriebe, der in dieser Saison erstmals mit über die Sicherheit des Freibad-Publikums wachte, glücklich. © Heske

Gute Saison im Dorfener Freibad. 63 700 Badegäste wurden gezählt. Nur das Planschbecken musste zeitweilig geschlossen werden.

Dorfen – Die heißen Tage haben heuer 63 700 Badegäste ins Dorfener Freibad gelockt – rund 19 000 mehr als in der Saison des Vorjahrs. Und nicht nur die Temperaturen erreichten heuer Höchstwerte: Bis zu 2800 Schwimmer in der Spitze tummelten sich an den heißen Tagen im Wasser oder auf der Liegewiese.

135 Tage liegen hinter Michaela Hoffmann. „Gute Tage“, sagt die Leiterin des Dorfener Freibads. Keine nennenswerten Blessuren, keine dramatischen Vorkommnisse – ein Schwimmbad-Sommer, wie man ihn sich als verantwortliche Bademeisterin nur wünschen konnte. Wie in jedem Jahr nutzt Hoffmann die letzten Stunden vor der Schließung des Betriebs am Montag, um mit den Schwimmern ins Gespräch zu kommen: „Wir stoßen gemeinsam mit Orangensaft an – auf die vergangene Saison, aber auch darauf, dass wir uns im kommenden Jahr wieder hier treffen.“

Ihr Fazit nach dem kleinen Umtrunk am vergangenen Montag: „Sehr viele zufriedene Badegäste.“ Denn in diesem Jahr konnten die Schwimmer ohne Corona-Beschränkungen ihre Bahnen ziehen, die Kinder ausgelassen im Nichtschwimmerbereich tauchen und toben.

Nur der Badespaß der kleinsten Wasserratten wurde von Ende Juli bis Ende August ausgebremst, denn das Planschbecken war in dieser Zeit außer Betrieb. „Wir hatten technische Probleme mit der Chlor-Dosierung, die Zufuhr von Chlor war nicht mehr möglich“, erklärt die Bademeisterin den Defekt.

Zunächst wurde ein Ersatzteil bestellt, es gab allerdings Lieferschwierigkeiten. „Als das Teil endlich bei uns eingetroffen war, wurde es natürlich gleich verbaut und getestet. Dabei stellte sich noch ein weiterer Fehler heraus: ein Haarriss, der permanent in die Chlorgaszufuhr Luft zumischte. Uns war es nicht möglich, genügend Chlorgas zu dosieren.“ Die Vorgaben der DIN 19643 konnten somit nicht eingehalten, der sichere Badebetrieb für das Planschbecken nicht gewährleisten werden.

Möglich, dass sich einige Eltern geärgert haben, räumt Hoffmann ein. An der Kasse sei aber das Problem kommuniziert worden: „Viele Familien mit Kleinkindern kamen erst gar nicht rein, sondern gingen gleich in ein anderes Freibad.“

Während andere Freibäder die Mindesttemperatur des Wassers um einige Grad drosseln mussten, konnten die Dorfener weiterhin im 24 Grad warmen Becken schwimmen: „Wir können auf regenerative Energien von den Stadtwerken zurückgreifen“, so Hoffmann. „Das kam natürlich sehr gut bei den Badegästen an.“