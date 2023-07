Zauberhafte Musik, zauseliger Humor: Helge Schneider und Herbert Pixner begeistern in Dorfen

Von: Timo Aichele

Ein Erlebnis: Helge Schneider auf der Freiluft-Bühne in Dorfen. © Michael Bögl

Gelungenes Kontrastprogramm: Helge Schneider und Herbert Pixner begeistern je 1300 Zuschauer in Dorfen. Zusammen mit Martina Schwarzmann eine Woche zuvor hat der Jakobmayer ein grandioses Festival auf die Beine gestellt.

Dorfen – Zwei Multiinstrumentalisten haben am Wochenende Dorfen verzaubert, der eine mit purer musikalischer Magie, der andere mit seiner kruden Mischung aus Humor und Jazz. Das Herbert Pixner Projekt am Samstag, Helge Schneider mit Band am Freitag und eine Woche zuvor Martina Schwarzmann – das Kulturzentrum Jakobmayer hat im Rahmen des Dorfener Jubiläumsjahres ein Festival mit drei absoluten Höhepunkten auf die Beine gestellt.

Bei Schwarzmann waren 1700 Zuschauer da, an den beiden anderen Abenden jeweils um die 1300. Jakobmayer-Chefin Birgitt Binder und ihr Team sind überglücklich. Der Kraftakt hat sich gelohnt, der Untere Marktplatz sich als traumhafte Open-Air-Kulisse bewährt.

Comedian Helge Schneider beglückt sein Publikum mit der gewohnt bizarren Bühnenshow. Einen Abend später hinterlässt die progressive alpenländische Weltmusik von Herbert Pixner die Zuschauer einfach nur selig. Die erfahrenen Musiker spüren das auf der Bühne. „Wenn man auf dem Marktplatz mitten in der Stadt eine Stecknadel fallen hören kann, dann ist das das größte Kompliment für uns“, dankt der 47-jährige Bandleader in seinem Südtiroler Singsang mit den krachenden Konsonanten.

Virtuose Musikmagier: Herbert Pixner am Akkordeon, Gitarrist Manuel Randi, Harfenistin Katrin Unterlercher und ihr Mann Werner Unterlercher am Kontrabass. © Timo Aichele

Egal an welchem Instrument – der Jimi Hendrix der steirischen Harmonika greift auch mal gerne zu Saxophon, Trompete oder Klarinette –: Pixner zaubert. Die Musik entwickelt einen emotionalen Sog. Der Stil mäandert zwischen Volksmusik und Rock, zwischen hymnischem Alpenlied und Gypsy Jazz.

Vor allem Manuel Randi bekommt oft Szenenapplaus. Seine Gitarren-Solos zwischen Hendrix, David Gilmour und Django Reinhardt sind spektakulär virtuos, aber nie Selbstzweck. Sein Rock bürstet den Volksmusik-Sound von Ziach, Kontrabass und Tiroler Volksharfe genial gegen den Strich. Randi und Pixner sind auf der Bühne in einem musikalischen Dauer-Flirt. Sie blicken sich in die Augen, sind sich gegenseitig Schlangenbeschwörer und Antreiber.

Werner Unterlerchers (Kontra)Bass treibt und erdet seine Mitmusiker. Seine Frau Katrin Unterlercher – als Ersatz für die pausierende Heidi Pixner eingesprungen –gibt mit ihren Harfenarpeggios Süße dazu. Die Virtuosität aller vier und ihre sich von Minute zu Minute steigernde Spielfreude machen das Konzert zum Spektakel.

Der Genuss ist am Samstag umso unbeschwerter, weil das Wetter hält. Nur wenige Tropfen regnet es herab. Anders am Freitag bei Helge Schneider. Ob das Unwetter aus Richtung München nach Dorfen weiterzieht, ist bis zuletzt unklar. Deswegen verzögert sich der Beginn etwas. „Wir ham’s guad vertriebn“, ruft Jakobmayer-Chefin Binder schließlich zur Begrüßung ins Mikro und bittet den Meister und seine skurrile Altherren-Truppe auf die Bühne. Schneider bietet dann gut eineinhalb Stunden feinste Nonsens-Comedy – und mit seinen stoisch groovenden Musikern ganz nebenbei ein fantastisches Jazzkonzert.

Schnell ins Regencape: Bei Helge Schneider am Freitagabend mussten sich die Zuschauer die Schutzausrüstung anlegen. Eine halbe Stunde regnete es. © Timo Aichele

Eine Stunde lang bleibt es dann auch trocken, bis die 1300 Zuschauer sich in Regencapes pellen müssen. „Ein schönes Bild“, kommentiert Schneider – und streicht gleich mal die geplante Pause. Bis 21.40 Uhr geht es dann in Helge-Manier weiter, eine halbe Stunde davon braucht man noch Regenschutz.

Sicher, der 67-Jährige spaltet. Für die einen wäre ein solches Konzert unzugänglicher Quatsch. Für seine Fans kann Schneider machen, was er will – einfach nur schauen, beim Vibraphon-Solo pseudo-ekstatisch das Haupthaar schütteln, Helge-mäßig steif über die Bühne staksen oder sich in John-Travolta-Pose werfen: Bei jeder Aktion wird gekichert im Publikum. Und wenn er erst den Mund aufmacht – die Jünger freuen sich über jedes Helge-Schnoddern. So weit, so erwartbar. Und doch ein Abend mit fein-ironischer Unterhaltung.

Schneider scheint sich wohl zu fühlen in Dorfen. Seine Frotzeleien über die oberbayerische Kleinstadt wirken fast schon liebevoll. „Sehr schön hier, sehr überschaubar“, nuschelt er ins Mikro. Auch eine Theorie über den Ortsnamen breitet er aus. Bei der Gründung vor 1250 Jahren „war der Begriff Stadt schon besetzt – für richtige Städte. Da hat man einfach ein -en an Dorf angehängt.“

Schneider brilliert an (fast) jedem Instrument. Er jazzt virtuos auf Vibraphon, Saxophon, Trompete und dem von ihm für den Auftritt extra angeforderten Steinway-Flügel. Einzig der Wandergitarre entlockt er dann doch nur ein Pläng-pläng. Sein Gesang, naja, Helge halt.

Aber egal, jeder schiefe Ton ist wahlweise Jazz oder einfach die nächste Pointe. Das bierernste Virtuosentum, den manchmal nicht minder formelhaften Comedy-Zirkus oder einfach nur sich selbst – Helge Schneider persifliert so vieles auf einmal. Hier hat sich ein durchaus verschrobener Könner die perfekte Nische gebastelt.

Die Band swingt lässig dahin. Keiner der Mitmusiker verzieht eine Miene, nur der zauselige Sergej Gleithmann darf aus sich rausgehen. Mit langem grauen Bart und im 70er-Jahre-Science-Fiction-Yoga-Dress ist er der Nonsens-Sidekick für Meister Schneider. Gleithmanns Ausdruckstänze auf der Yoga-Matte und ungelenkes Steckenpferd-Ballett bei „Katzenklo“, dem Uralt-Hit von 1993, bringen das Helge-Schneider-Konzept auf den Punkt: Humor zwischen Brillanz und Peinlichkeit.