Ein Fest des Zusammenhalts: Seebacher Flutopfer bedanken sich bei den Helfern

Von: Michaele Heske

Teilen

Applaus für die Helfer: Trotz Regens dauerte die Feier bis nach Mitternacht. © heske

Ein gutes Jahr nach der Überschwemmung feiern die Anwohner der Siedlung am Seebach mit den damaligen Helfern.

Oberdorfen – Es regnete, doch diesmal schreckte das Wasser die Seebacher nicht. Die Anwohner sowie deren Helfer und Unterstützer setzten sich am Samstagnachmittag erstmals nach der Flut zusammen, um gemeinsam in der Straße vor den Häusern zu feiern. Bis weit nach Mitternacht ging das Helferfest.

„Wir wollen Danke sagen – für die schnelle Hilfe, die wir von Nachbarn und Vereinen unmittelbar nach der Überflutung erfahren haben“, sagte Ralph Klinger im Namen der Anwohner. Auch seien die Flutopfer bestens von den örtlichen Bäckereien und Metzgereien versorgt worden, die Kramerei am Kreisel lieferte zudem spontan das Mittagessen in den Tagen nach der Überschwemmung, als Evakuierung und Aufräumarbeiten voll im Gange waren. Klinger dankte auch den Sportlern des ESC und TSV für die tatkräftige Hilfe – und natürlich den Bürgern für die großzügigen Spenden.

„Das Fest ist eine sehr schöne Geste“, fand Bürgermeister Heinz Grundner, der zu den Gästen gehörte. „So tragisch alles war. Man sieht hier deutlich, dass die Gesellschaft trotz aller Unkenrufen zusammenhält, die Anwohner in ihrer starken Bedrängnis vielfach unterstützt wurden. Die Solidarität und Hilfsbereitschaft war enorm.“

Vor gut einem Jahr wurde die Siedlung am Seebach überschwemmt, die meisten Anwohner mussten ihre Häuser räumen und monatelang in Ausweichquartieren wohnen. Es sei Normalität eingekehrt, freut sich Marion Klinger. Auch das letzte Haus konnte nach der Sanierung nun wieder bezogen werden. Freilich seien an vielen Fassaden weiterhin Schäden zu erkennen, auch die Inneneinrichtung sei noch nicht komplett wiederhergestellt. „Hier und da fehlen beispielsweise in Küche und Keller noch Ablagen, aber das ist nicht weiter schlimm. Hauptsache wir können alle wieder hier wohnen“, sagt Klinger.

Die Angst vor Starkregen bleibt. „Natürlich haben wir noch Sorgen, wenn es regnet, weil der finale Schutz für die Siedlung noch nicht fertig gestellt ist“, so die Anwohner. Und Klinger konkretisiert: „Wir appellieren an die Lokalpolitik, den Hochwasserschutz zu beschleunigen.“

Die Siedlung am Seebach habe sowohl im Stadtrat als auch beim Bauausschuss oberste Priorität, beteuerte Grundner. Auch seien etliche Maßnahmen schon auf den Weg gebracht worden, etwa ein mobiles Schutzsystem, das angeschafft wurde sowie eine Warn-App. Außerdem errichtete die Stadt einen Wall an der Westseite und schloss die Lücke, durch die das Wasser vor einem Jahr hindurchgeschossen war.