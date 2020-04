Helga Brenningers neues Lied „Oids Haus“

„Risse und Narben“ - sie erzählen Geschichten. Und Helga Brenninger singt davon auf Bairisch. Das Video zu ihrem neuen Lied ist jetzt online.

Schwindkirchen – Positives Lebensgefühl – das strahlt die Musik von Helga Brenninger aus. Die Schwindkirchenerin würde aber „Gfui“ sagen. Die Liedermacherin spricht, singt und textet in Bairisch. So auch bei ihrem neuen Song „Oids Haus“, der dieser Tage auf Youtube und Facebook mit einem Video veröffentlicht wurde. In der Pop-Ballade besingt die 47-Jährige ein altes Haus, das abgerissen werden soll. „Oids Haus mit deine Risse und Narben. Dei Gschicht strahlt in de schensten Farben.“

„Für mi san oide Dinge emotional sehr wertvoll“, erzählt die Liedermacherin, die mit Mann Anton und Tochter Anja (16) in Schwindkirchen lebt. „Allein die Wände sprechen schon. Sie können ihre Geschichte erzählen wie Menschen.“ Mit dem Song wolle sie „a bissl tiefer schauen in der Wegwerfgesellschaft“. Man müsse einfach mehr überlegen, ob man die alten Dinge noch brauchen kann. Da falle ihr eine Puppenwiege ein, die so von ihrem Vater bekommen hat, als sie fünf Jahre alt war.

Die Idee zu dem Lied sei ihr bei einem Ausflug in die Berge gekommen. Dort habe ihre Familie eine kleine Hütte –„a oide Hüttn. Allein vom Anblick war i sehr ergriffen“, erzählt die Songwriterin.

Auch für ihre Band hat die Corona-Krise einige Pläne über den Haufen geworfen. Alle Auftritte sind abgesagt. Umso mehr kann sich Brenninger jetzt der Arbeit an ihrem zweiten Album widmen. „Jetzt hamma viel Zeit“, erzählt die Sängerin beim Telefon-Interview, kurz nachdem sie aus ihrem eigenen kleinen Studio zuhause im umgebauten Stall herauskommt. „Daheim nehm ich die Chöre auf“, erzählt die Sängerin. Bass und Schlagzeug seien bereits Ende August 2019 im Kasten gewesen. „Wir wollten uns sowieso viel Zeit lassen.“ Jetzt könnten sie und ihre Bandmitglieder teilweise in den Home-Studios an der Fertigstellung arbeiten.

„Mir geht der soziale Kontakt ab – gerade zur Band.“ Wenn es etwas zu besprechen gebe, treffe sie sich mit ihren Mitmusikern zu Skype-Sessions. Die Gagen der geplanten (und abgesagten) Konzerte hätte sie gut für die Album-Produktion brauchen können, meint die 47-Jährige. Immerhin könne sie online Gitarren-Unterricht geben. Daheim in Schwindkirchen haben die Brenningers einen Garten, sie kümmern sich um ihr Pferd und können oft raus in die Natur. Langeweile kommt also nicht auf. „Ein paar schöne Konzerte“, das vermisst die Liedermacherin aber schon. TIMO AICHELE

Helga Brenninger im Internet:

Die Liedermacherin ist auf Facebook und Instagram unter Helga Brenninger Mundartsound zu finden. Ihre Homepage heißt www.helga-brenninger.de. „Oids Haus“ und alle anderen Songs sind auf YouTube, Spotify, itunes, deezer und applemusic zu finden.