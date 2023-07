Helge Schneider in Dorfen: „Das erste Festival vom Jakobmayer – aufregend“

Von Timo Aichele schließen

Das Dorfener Festjahr geht mit hochkarätigen Freiluft-Events weiter. Für drei Stars wird der Untere Marktplatz zum Festivalgelände und dafür dreimal komplett gesperrt

Dorfen – Kaum ist die Faust-Bühne abgebaut, ist der Untere Marktplatz schon bereit für die nächsten Spektakel. Die Bandbreite reicht von Volkstanz bis Helge Schneider. Der Abend mit Kabarettistin Martina Schwarzmann ist bereits ausverkauft. Für sie ist mit 1700 Sitzplätzen vor der Bühne Platz für ein mehr als doppelt so großes Publikum wie bei „Faust in Dorfen“. Bei Helge Schneider und Herbert Pixner ist dann für 1600 Zuschauer bestuhlt.

Es sind alles Veranstaltungen im Rahmen des Dorfener Festjahrs. Beim Sparkassenfestival an diesem Freitag bietet die Kreismusikschule ein buntes Programm, am Sonntag lädt die Stadt beim „Dorfener Sommerball“ zum Volkstanz ein. Drei echte Stars hat das Kulturzentrum Jakobmayer verpflichtet: Martina Schwarzmann am Samstag, 22., Helge Schneider am Freitag, 28., und Herbert Pixner am Samstag, 29. Juli.

Zusätzlich zur Tribüne mit etwa 800 Plätzen werden davor für Martina Schwarzmann Biertische aufgestellt, für Schneider und Pixner eine Reihenbestuhlung. Auch die Bühnen wechseln, am ersten Wochenende mit Schwarzmann und Sparkassenfestival kommt eine etwas kleinere zum Einsatz.

+ Helge Schneider gastiert als „Der letzte Torero“ in Dorfen. © Veranstalter

„Das ist das erste Festival vom Jakobmayer. Das ist schon aufregend“, sagt Birgitt Binder, die Chefin des Kulturzentrums. Sie und ihre Mitarbeiterin Astrid Wandinger freuen sich auf jeden einzelnen der Künstler. Sie liege aber schon manchmal wach und überlege, was noch alles zu erledigen ist, gibt die erfahrene Kulturmanagerin Binder zu. Viele Details sind zu organisieren.

„Das Openair ist so viel mehr Arbeit als unsere normalen Konzerte im Saal“, erzählt sie, alleine schon die Infrastruktur für bis zu 1700 Menschen von der Absperrung über Getränkestände bis hin zu WCs. „Und für Helge kommt ein Steinway-Flügel auf die Bühne.“

Anders als bei „Faust“ wird der Untere Markt auf ganzer Breite gesperrt. Man kann also nicht an der Tribüne vorbeigehen. Im Westen steht auf Höhe der Marktkirche St. Veit ein Zaun. Zum Einlass kommt man nur von Osten, durch das Altöttinger Tor oder die Brandstattgasse. Die Absperrung im Osten steht auf Höhe Drogeriemarkt Rossmann und Ticket Treff. „Dort ist auch unsere Abendkasse“, erzählt Binder.

„Martina hat netterweise schon öfter ihre Previews bei uns drinnen gemacht“, erzählt die bestens vernetzte Programm-Macherin. Und auch Herbert Pixner, mitunter „Jimi Hendrix der Volksmusik“ oder „Frank Zappa der Alpen“ genannt, gastierte schon im Jakobmayer-Saal mit maximal 400 Plätzen. Doch diese Künstler füllen sonst viel größere Locations. Helge Schneider sowieso.

„Ich habe über die Jahre immer wieder bei Helge angefragt“, erzählt Binder. Dieses Mal habe sie ihm Fotos und ein Video von der Dorfener Altstadt geschickt. „Da sieht man, wie schön es bei uns ist.“ Schließlich spiele der Kult-Komiker und Jazz-Virtuose nicht überall. Jetzt hofft Binder noch auf trockene Abende. „Die Konzerte finden bei jedem Wetter statt. Wir haben ja anders als beim Faust keine Ersatztermine.“

Die Veranstaltungen:

Sparkassenfestival: Freitag, 21. Juli, Einlass 18 Uhr / Beginn 19.30 Uhr, bis ca. 23 Uhr; Eintritt frei; Halteverbote ab 14 Uhr, Sperrung Unterer Marktplatz ab 18 Uhr

Martina Schwarzmann: Samstag, 22. Juli, Einlass 18.30 Uhr / Beginn 20 Uhr, bis ca. 23 Uhr; Sperrung Unterer Marktplatz für den Verkehr ab 14 Uhr, fußläufiger Zugang bis etwa 16.30 Uhr möglich, Durchgangsverkehr durch die Innenstadt von 19 bis etwa 23.30 Uhr gesperrt

Dorfener Sommerball: Sonntag, 23. Juli, 8 bis 12 Uhr; Eintritt frei; Sperrung des Unteren Marktplatzes von 7 bis ca. 14 Uhr

Helge Schneider: Freitag, 28. Juli, gleiche Uhrzeiten wie bei Martina Schwarzmann

Herbert Pixner Projekt: Samstag, 29. Juli, gleiche Uhrzeiten wie bei Martina Schwarzmann.

Tickets: Ticket Treff Dorfen, Tel. (0 80 81) 13 93